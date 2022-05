“Clark”: la historia del famoso criminal sueco que inspiró el síndrome de Estocolmo

"Clark": Bill Skarsgård interpreta a Clark Olofsson, la celebridad criminal sueca que inspiró la definición del Síndrome de Estocolmo. (Netflix)

Una nueva biopic llega a Netflix. En este caso se trata de la miniserie Clark, centrada en el criminal más famoso de la historia sueca, cuya intervención en un asalto frustrado en los setenta dio origen a lo que se conoce como síndrome de Estocolmo.

La ficción se estrena el 5 de mayo y contará con seis episodios para narrar los hechos que comenzaron el 23 de agosto de 1973 en el banco Sveriges Kreditbanken, en la capital de Suecia, cuando el asaltante Jan-Erik Olsson, a punto de fracasar y tras herir a un policía, tomó rehenes. Sin salida, aceptó abrir negociaciones: pidió que le llevaran a Clark Olofsson, quien entonces estaba en la cárcel, más dinero, dos armas, chalecos antibalas y un automóvil.

Los dos criminales mantuvieron a los rehenes durante seis días de negociaciones, al cabo de los cuales la policía arrojó gases lacrimógenos y terminó con el episodio sin heridos. Lo más asombroso sucedió cuando, al salir, los rehenes trataron de proteger a Olsson y Olofsson: confiaban en los ladrones pero no en las autoridades; Olofsson había sido amable, incluso encantador a lo largo del estresante cautiverio que habían sufrido. No querían que lo trataran mal o fueran duros con él.

El psiquiatra Nils Bejerot analizó el fenómeno, que hoy se conoce como síndrome de Estocolmo y cuyo caso más famoso fue el de Patty Hearst, la nieta del magnate de medios William Randolph Hearst: secuestrada por el Ejército Simbionés de Liberación, terminó condenada por colaboarar con sus captores en un asalto. La definición alude a la conexión entre un secuestrado y su captor, de quien depende su supervivencia. Se ve también en la violencia doméstica, los prisioneros de guerra y los integrantes de sectas.

En el caso de Olofsson, además, había razones adicionales: era un joven carismático y nadie podía resistirse a sus encantos. Olofsson fue un ladrón que logró lo que casi nadie pudo dentro de su rubro: conquistar el corazón de todo un país, a pesar de contar en su haber con incontables acusaciones por tráfico de drogas, intento de asesinato, asalto, robo y atracos a bancos.

Clark está interpretado por Bill Skarsgård, el actor de la nueva versión de It, la película basada en la novela de Stephen King. Skarsgård es uno de los ocho hijos de Stellan Skarsgård (Dune, Mamma Mia!), cuya familia de artistas incluye a Alexander (The Northman, Big little Lies), Gustav (Vikingos, Westworld) y Valter (Fun House).

La serie está dirigida por Jonas Åkerlund (Polar, Lord of Chaos), quien se basó en los datos recogidos en la autobiografía de Clark Olofsson. No obstante, es una adaptación libre: una biopic con licencias creativas, que suma personajes que no existieron en la realidad.

“Clark es la historia del hombre que vivió la vida más políticamente incorrecta. Estos son los tipos de historias que siempre busco. Es una biografía ultra violenta, ingeniosa, emocional, real y surrealista para ponerle cara a la definición del Síndrome de Estocolmo”, comentó Åkerlund durante el lanzamiento de la serie. Entonces se refirió también a la elección del protagonista: “Bill Skarsgård es la pareja perfecta para esto y traerá el Síndrome de Estocolmo al papel”.

La serie se mete en la mente de este ladrón y muestra cómo logró, en cada ilícito que cometió, conectar con sus víctimas, quienes fueron llevadas hasta el límite, logrando una relación íntima y cercana. “Clark Olofsson es, para bien o para mal, una de las personas más coloridas y fascinantes de Suecia”, dijo Skarsgård cuando el proyecto fue presentado en 2020. La celebridad criminal de Suecia vive, estuvo detenida hasta 2018 y tiene 75 años.

Completan el elenco Vilhelm Blomgren (Midsommar: el terror no espera la noche) como Tommy Lindström, Sandra Ilar (Parterapi) como Ingbritt Olofsson, Hanna Björn (My future love) como Maria y Kolbjörn Skarsgård (otro hijo de Stellan Skarsgård) como al joven Clark. Peter Viitanen (White Trash) interpreta a Sten Olofsson y Lukas Wetterberg (Beartown) a Clark en sus años de adolescencia.

