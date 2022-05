Llegó a Paramount+ “Wayne”: ¿de qué trata la serie?

Wayne, un joven rebelde de 16 años, pone rumbo en una pequeña moto hacia Florida, desde Boston, para recuperar el Pontiac Trans-Am que robaron a su padre antes de morir. (Paramount)

Paramount+ está apostando por dar a conocer al mundo esas historias que casi nadie vio y que merecían una oportunidad, por lo tanto, respecto a ello agregó a su catálogo el proyecto original de Youtube llamado Wayne. Wayne es una serie de televisión, de drama, originaria de los Estados Unidos, creada por Shawn Simmons. La serie se estrenó el 16 de enero de 2019, pero más tarde fue cancelada luego de una temporada.

La ficción consta de 10 episodios de 30 minutos cada uno y trata de un joven rebelde de 16 años, quien toma rumbo en una pequeña moto hacia Florida, desde Boston, para recuperar el Pontiac Trans-Am (antigua marca de automóviles) que robaron a su padre antes de morir debido a un cáncer. El joven Wayne hace el viaje con su nueva novia, Del, una chica que aparece en la puerta de su casa vendiendo galletas, quien es una quinceañera con quien congenia a la perfección; ya que los dos cuentan con un buen corazón y la misma forma de resolver problemas. ¿Cómo? A base de golpes y con bates de béisbol.

"Wayne" fue lanzada el 16 de enero de 2019 en Youtube. (Youtube)

Según críticos como Kevin Yeoman de Screen Rant, Wayne es una serie de esas que te atrapa instantáneamente y no te suelta hasta que has acabado todos los episodios”.

Cuando se lanzó en YouTube, la serie fue catalogada como una divertida y super violenta narrativa visual desde su primera temporada, pues incluso, la plataforma se encargó de poner varios avisos de advertencias sobre su contenido explícito al inicio de sus capítulos. En este proyecto están involucrados Shawn Simmons, escritor de la retorcida Mr Pickles, junto con Rhett Reese y Paul Wernick (caracterizados por su humor negro y comedia ofensiva), guionistas de las dos entregas de Deadpool; entonces ya se imaginarán. ¡Sin tapujos!

Mark McKena y Ciara Bravo son los protagonistas de esta historia. (Coolidge Ward)

Respecto a su contenido y a su trama, Wayne es una serie que ya ha sido comparada en muchas ocasiones con otra muy conocida y muy cercana a su tipo: The End of the F***ing World (la puedes ver en Netflix). Según fans, Wayne es una historia salvaje con gran contenido violento, crudo y bastante explícito, muy cercano al género cinematográfico gore. Sin embargo, no por eso resta importancia a la historia, la cual cuenta con un trasfondo muy sólido.

Está protagonizada por Mark McKena como Wayne McCullough y Ciara Bravo como Del (ambos jóvenes actores americanos), entre otros. Wayne es una historia equilibrada entre violencia y trama envolvente que Paramount+ nos da la oportunidad de apreciar. Muchos fans están felices de que la plataforma la haya agregado, con esperanzas de que se haga una segunda entrega.

