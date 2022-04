La secuela de “A través de mi ventana” inició su rodaje y confirmó su título oficial

Raquel ha estado enamorada de su atractivo vecino Ares durante mucho tiempo. Está acostumbrada a verlo en secreto, pero nunca ha hablado con él. ¿Podrá conseguir que se enamore de ella? (Netflix)

A poco más de dos meses de estrenarse A través de mi ventana, los actores del reparto original se vuelven a ver para la grabación de la segunda entrega que se titulará A través del mar . El anuncio vino oficialmente de parte de Netflix, desde cuyas redes sociales también compartió una fotografía de ellos junto a las nuevas estrellas que se unen para esta secuela que continuará la historia de Raquel y Ares.

“¡Por fin tenemos título para la secuela de A través de mi ventana!... A través del mar. Damos la bienvenida a Andrea Chaparro, Iván Lapadula y Carla Tous”, escribió el gigante de la “N” en la publicación. Por el momento, no se ha revelado la fecha de estreno de la cinta, pero podría llegar en algún momento del próximo año.

El elenco de "A través de mi ventana" se reunió para el rodaje de la secuela. (Netflix)

Basada en la saga literaria de Ariana Godoy, la primera película nos presentó a Raquel (Clara Galle), una joven que se ha sentido atraída por su vecino, Ares (Julio Peña), durante mucho tiempo . Ella siempre lo observa en secreto, pero jamás se había atrevido a hablar con él hasta que un día sus caminos simplemente se cruzan cuando ella decide ponerse la meta de enamorarlo. Hugo Arbues, Eric Masip, Natalia Azahara, Emilia Lazo, Guillermo Lasheras y Pilar Castro completan el elenco principal.

“Raquel está locamente enamorada de Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo ha observado de lejos porque, muy a su pesar, nunca han intercambiado ni una palabra. Pero la chica tiene una misión muy clara: lograr que Ares se enamore de ella. Sin embargo, Raquel no es una chica inocente e indefensa y ciertamente no está preparada para perder todo con el fin de lograr su objetivo. Lo más importante es no perderse a sí misma...”, resume la descripción oficial.

Clara Galle y Julio Peña dieron vida a Raquel y Ares, respectivamente, en la adaptación de la novela. (Netflix)

Otro fenómeno de Wattpad convertido en película

Durante muchos años, Wattpad se ha convertido en una fuente de lectura romántica –y también de otros géneros– para miles de cibernautas en el mundo. Es en este sitio web donde han nacido grandes íconos actuales de la literatura juvenil como, por ejemplo, la escritora Ariana Godoy. Sus publicaciones lograron reunir a una enorme comunidad de fanáticos y eso le permitió firmar un contrato con la editorial Penguin Random House para el lanzamiento de su primera trilogía.

Sin duda, fue un éxito en ventas y no tardó demasiado para que Netflix se interesara en desarrollar una adaptación cinematográfica. La autora originaria de Zulia (Venezuela) es actualmente una de las figuras contemporáneas en esta corriente literaria dirigida a un público joven. A la fecha, tiene más de dos millones de seguidores en Wattpad y acumula más de 350 millones de lecturas solo con A través de mi ventana . Tiene un total de 25 historias publicadas en la plataforma.

La primera entrega se lanzó en febrero de este año. Posteriormente, se confirmaron dos películas que integrarían el universo cinematográfico de los libros de Ariana Godoy. (Netflix)

