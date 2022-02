Daredevil regresará en otra producción de Marvel después de “Spider-Man: No Way Home”

Matt Murdock lucha contra la injusticia de día como un respetable abogado y, por la noche, se convierte en el superhéroe Daredevil en el barrio de Hell's Kitchen, en Nueva York. (Disney Plus)

La introducción de Daredevil a las películas y series de Marvel apenas está comenzando, así lo dejó claro la estrella británica Charlie Cox en una reciente entrevista. Después de que la serie en solitario del superhéroe fuera cancelada en 2018, había muy pocas esperanzas de verlo regresar en un futuro. El estreno de Spider-Man: No Way Home terminó por elevar todas las expectativas relacionadas a este universo televisivo que se gestó en el catálogo del gigante streaming.

Fue en la tercera película protagonizada por Tom Holland que vimos de vuelta a Matt Murdock y justamente en su rol de abogado . El vigilante acudió en ayuda a Peter Parker luego de que este se viera en problemas por la exposición pública de su identidad secreta al mundo. Aunque su cameo es bastante breve, se complementó muy bien con lo que se vio poco antes en Hawkeye: el retorno de Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk (Kingpin).

Charlie Cox retomó su personaje para "Spider-Man: No Way Home", la tercera entrega con Tom Holland. (Disney Plus)

¿Veremos a Cox otra vez en el UCM? Sí, pero aún no se sabe de qué producción se trataría esta vez. “ No sé mucho, pero sé que habrá algo más ”, fue la escueta respuesta del actor para Radio Times al ser consultado al respecto. Se recuerda que la ficción sobre el Diablo de Hell’s Kitchen, Jessica Jones y más personajes de Marvel que formaron parte de Netflix dejarán de estar disponibles en dicha plataforma para ser integradas a Disney+.

Si bien no hay planes anunciados por parte de Kevin Feige y su productora para reiniciar y/o continuar la trama de Matt y los Defensores, las especulaciones señalan a que la participación del famoso intérprete sería aprovechada para un próximo título. Hasta el momento, Disney no se ha encargado de confirmar nada sobre ello y solo mantiene en tensión a los fanáticos que siguieron de cerca a Daredevil en sus aventuras.

"Daredevil" debutó en Netflix en 2015 y tuvo tres temporadas. (Disney Plus)

La decepción de Charlie Cox cuando vio su cameo en el cine

Estrenada en diciembre de 2021, Spider-Man: No Way Home fue una especie de evento mundial que llevó a millones de personas de vuelta a las salas de cine. Charlie Cox fue uno de los espectadores que acudió a ver la cinta, sin embargo, no se llevó la mejor impresión sobre las reacciones que causó su regreso como Matt Murdock en la pantalla grande, de hecho, fue una total decepción.

“Recibí muchos mensajes y llamadas sobre ese momento en el cine. Mi sobrino me envió una grabación con todo el mundo entusiasmado. Así que fui a un cine cerca de donde vivo y me quedé literalmente de pie en el pasillo... Tristemente, mi experiencia fue que todo el mundo se quedó callado. Quedé muy decepcionado. Mi esposa estaba conmigo grabándolo, porque sería divertido tener ese momento con todo el mundo enloquecido, y luego… nada”, contó.

Todas las producciones televisivas de Marvel serán retiradas del catálogo de Netflix en marzo para ser trasladadas a Disney Plus. (Marvel Studios)

Contrario a lo que confiesa el artista inglés, el cameo de Daredevil fue celebrado por los aficionados de Marvel en funciones en todo el mundo y a través de las redes sociales. Incluso, los usuarios de Netflix volvieron a ver la serie para reencontrarse con este tan querido personaje que debutó en el streaming en 2015 y al que no se había visto nuevamente desde hace cuatro años a raíz de la cancelación.

