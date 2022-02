“Daredevil” y otras series de Marvel se despiden de Netflix en marzo

Los personajes de Marvel se desarrollaron en un propio universo creado para la plataforma streaming. (Netflix)

Marvel le dice adiós a Netflix desde el 1 de marzo. Las series Daredevil , Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Punisher y The Defenders serán retiradas del catálogo de la plataforma streaming ; y por ahora, no está claro si serán repuestas automáticamente por su competencia (Disney+). Esta última se ha convertido en el hogar de la extensión de las películas de los superhéroes en forma de producciones para la pantalla chica. Por lo tanto, no sorprendería que los personajes de Hell’s Kitchen aterricen allí.

En 2015, el gigante de la N intentó llevar un poco del éxito del Universo Cinematográfico de Marvel a su catálogo bajo sus propias historias unitarias. Así es como dio inicio a un nuevo universo televisivo con Daredevil y posteriormente otros títulos ambientados en la misma ciudad en la que vivía Matt Murdock (Charlie Cox). La más criticada de todas estas propuestas, Iron Fist, fue cancelada rápidamente y, por desgracia, el resto corrió el mismo destino.

Charlie Cox dio vida a Matt Murdock, un abogado ciego y un vigilante por las noches con grandes habilidades en el combate. (Netflix)

La ficción protagonizada por Cox terminó con tres temporadas en total; Jessica Jones llegó a su fin en 2019 con el mismo número, mientras que Luke Cage y The Punisher no pasaron de dos entregas. Antes de que este universo sucumbiera al fracaso, tuvieron un gran evento crossover con The Defenders, cuya única temporada se lanzó en 2017. La relación entre Netflix y Marvel comenzó a quebrarse previo a la presentación oficial de Disney+, provocando así una ola de cancelaciones .

Krysten Ritter protagonizó "Jessica Jones", la segunda ficción que formó parte de este universo. (Netflix)

Disney puede hacer uso de los personajes de Netflix

Cabe destacar que, la compañía del ratón tuvo que esperar dos años para poder hacer uso de los personajes que alguna vez pertenecieron a la compañía liderada por Reed Hastings, motivo por el que la aparición de Matt Murdock, interpretado por el mismo actor, ocurrió recién en Spider-Man: No Way Home y no antes. Al vencerse este rango de tiempo, existen dos opciones para los Defensores: ser descartados para siempre o ser incluidos dentro del universo de las películas y las series.

Por el momento, no hay mayor información sobre dónde se podrán ver estas series de Marvel que fueron el primer universo televisivo fuera del cine. Actualmente, Disney+ ha cimentado un nuevo catálogo basado en cómics para la TV con WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki y Hawkeye. Y en los próximos meses, se estrenarán más historias dedicadas a nuevos rostros del mundo heroico como Moon Knight, Ms. Marvel, entre otras más.

"Hawkeye" y "WandaVision" hacen parte del nuevo mundo de Marvel. Ambas producciones se pueden ver en Disney+. (Fotos cortesía)

Aunque el destino final de Daredevil haya entristecido a muchos fanáticos, es considerada hasta hoy en una de las mejores propuestas basada en las historietas de la Casa de las ideas. Incluso, hasta muy por encima de los spin-off que presentó Kevin Feige en el último año, ¿podría dar un salto este Diablo de Hell’s Kitchen y su entorno violento a una producción dirigida al público familiar? El cameo junto a el Hombre Araña fue muy breve, por lo que, haría falta verlo en acción muy pronto para responder a esta interrogante.

