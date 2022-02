“That ‘90s Show”: Netflix dio a conocer el elenco de la secuela de “That ‘70s Show”

Callie Haverda dará vida a la hija de Eric y Donna, los personajes originales de "That '70s Show". (IMDb/FOX)

¡Los seis amigos están de regreso! Se reveló el elenco principal de That ‘90s Show, la secuela de That ‘70s Show para Netflix que se ambientará en la misma locación unas décadas más tarde. Emitida entre 1998 y 2006, la serie de televisión estadounidense se centró en la vida de un grupo de jóvenes que vivían situaciones propias de la época de los 70 como bailar música disco, matar el tiempo y fumar marihuana. Esta vez, 20 años después, los veremos disfrutar de la modernidad a puertas del siglo 21 (no faltarán el internet y la música que marcó esa generación).

Callie Haverda será Leia, la hija de Eric (Topher Grace) y Donna (Laura Prepon) , un romance que nació en la comedia original. A la actriz se sumarán Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi y Sam Morelos. Además, se confirmó que Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp regresarán a sus roles como Red y Kitty Forman . Según un reporte de Deadline, Grace y Prepon están en negociaciones para su retorno al igual que Mila Kunis y Ashton Kutcher.

La secuela titulada That ‘90s Show nos llevará de vuelta a Wisconsin en 1995. Leia irá a visitar a sus abuelos, Red y Kitty, por el verano, y allí formará lazos de amistad con otros chicos de su edad. Evidentemente, por más décadas que la separen de sus padres, experimentará momentos muy similares, aunque en un contexto diferente. Las drogas y el sexo permanecen, pero ocurrirá todo lo contrario con la ropa y la música.

La comedia se centró en la vida de un grupo de adolescentes en la década de los 70. (FOX)

¿Quiénes serán los personajes de That ‘90s Show?

Según la descripción de los personajes, Leia (Haverda) será muy parecida a su madre, aunque con el sentido del humor de su padre. Siempre está buscando una aventura, y la oportunidad llega cuando descubre a los mejores amigos en el lugar más inesperado, Point House. Por otro lado, Aufderheide da vida a Gwen, una chica rebelde que desarrolla una amistad al instante con la joven recién llegada, ambas comparten la lealtad y la indisciplina que caracteriza a muchas chicas de su edad.

Entre los chicos, aparece Jay (Coronel), un joven encantador que intenta coquetear con quien le gusta… y no siempre obtiene el mejor resultado. Su mejor amigo es Nate (Donovan), hermano de Gwen y un gran apasionado por documentar todo con una videocámara, también es conocido por su trabajo en una tienda local de videos. Doi interpretará a Ozzie, un chico homosexual perspicaz y sarcástico que se frustra a menudo con la gente, debido a que no es tan tolerante como sus amigos. Finalmente, está Nikki (Morelos), una chica inteligente y enfocada en su futuro profesional: quiere ser una abogada o una doctora. Sin embargo, guarda mucha rebeldía dentro de sí.

Topher Grace, Ashton Kutcher, Danny Masterson, Wilmer Valderrama, Mila Kunis y Laura Prepon integraron el elenco de la serie noventera. (FOX)

That ‘90s Show fue ideada por Gregg Mettler (showrunner a cargo de la producción) y los creadores de That ‘70s Show, Bonnie Turner y Terry Turner, quien colabora ahora con su hija, Lindsay Turner. Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Marcy Carsey y Tom Werner tendrán crédito como productores ejecutivos. El proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, por lo que, aún no se conoce una fecha aproximada del inicio del rodaje o cuándo será su lanzamiento.

