Emma Thompson sobre su nueva película: “Es muy desafiante estar desnuda a los 62 años”

Nancy Stokes (Emma Thompson) es una maestra viuda que contrata a un acompañante sexual, Leo Grande (Daryl McCormack) para sentir por primera vez un orgasmo. (Foto cortesía)

Emma Thompson es una de las actrices británicas más talentosas de su generación. Su papel en Sensatez y sentimientos (Sense and Sensibility), película por la cual ganó además un Oscar al Mejor Guion Adaptado, le dio el empujón a la popularidad. Dúctil como pocas, supo conquistar al mercado internacional haciendo comedias, dramas de época en el cine y participando en grandes series como en Years and Years de HBO.

Pronto la volveremos a ver en una apuesta arriesgada: Good luck to you, Leo Grande. Dirigida por Sophie Hyde, la película se centra en Nancy Stokes (Thompson), una mujer de 55 años, maestra de escuela, que acaba de enviudar y contrata a un acompañante masculino veinteañero (Daryl McCormack) con el deseo de sentir un orgasmo por primera vez.

Emma Thompson habló sobre los desafíos de hacer un desnudo a los 62 años en la nueva película de Sophie Hyde. (REUTERS/Simon Dawson)

Durante una charla virtual realizada en el Sundance Cinema Cafe, tras el anticipo del film en el Festival de Sundance, Thompson habló sobre su preparación para el desnudo que indicaba el guion. “ Es muy desafiante estar desnuda a los 62 años” , dijo. “Mi personaje se para frente a un espejo sola y se quita la bata”, detalló. “Sophie, Daryl y yo ensayamos completamente desnudos y hablamos sobre nuestros cuerpos, hablamos sobre nuestra relación con nuestros cuerpos, discutimos las cosas que nos resultan difíciles, las cosas que nos gustan de ellos, describimos los cuerpos de los demás”.

Es cierto que la industria no suele mostrar desnudas a las personas de su edad, y mucho menos a aquellas que se escapen a los cánones más absurdos de perfección. Pero la actriz no habría hecho un desnudo en su juventud, y le interesó el desafío personal. “No creo que pudiera haberlo hecho antes”, dijo. “Y, sin embargo, por supuesto, la edad que tengo lo hace extremadamente desafiante porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos al natural en la pantalla”.

Emma Thompson compartió el elenco con Hugh Grant en el film "Sensatez y sentimientos", por el que también ganó el Oscar al Mejor Guion Adaptado. (Columbia/Kobal/Shutterstock/The Grosby Group)

Thompson es una defensora histórica de los cuerpos reales. Otra gran actriz inglesa, Kate Winslet, con quien compartió el elenco de Sensatez y sentimientos, suele recordar un consejo que le dio: que nunca aceptase que un productor le dijera que no podía interpretar un papel por su talla. “Nada ha cambiado en las terribles demandas que se les hacen a las mujeres en el mundo real, y también en la actuación”, siguió Thompson en la charla virtual. “Esto de tener que ser delgado sigue siendo lo mismo que siempre. En realidad, en cierto modo, creo que es peor ahora”.

Por ahora la película —que cuenta con el guion original de la comediante Katy Brand (Katy Brand’s Big Ass Show)— no tiene fecha de estreno en América Latina, pero se estima que será a finales de 2022 ya que se encuentra en etapa de posproducción.

