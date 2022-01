“As We See It”: la vida cotidiana de tres jóvenes que reflejan cómo es vivir con autismo

"As We See It", la serie que refleja la vida de tres jóvenes con autismo. (Amazon Prime Video)

As We See It es una serie creada por Jason Katims (Friday Night Lights) basada en un formato israelí de Dana Idisis y Yuval Shafferman llamado On the Spectrum, quienes a su vez forman parte de la producción ejecutiva.

Esta versión retrata la vida de tres jóvenes veinteañeros que tienen TEA (Trastorno del Espectro Autista). Ellos son Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) y Violet (Sue Ann Pien). Los jóvenes comparten un apartamento y la historia sigue sus esfuerzos por conseguir y mantener trabajos, hacer amigos, enamorarse y recorrer un mundo que los esquiva. Apoyándose los unos en los otros, además de sus familias y la ayuda terapéutica de Mandy (Sosie Bacon, hija de Kevin Bacon que participó en Mare of Easttown), experimentan contratiempos y celebran triunfos en sus propios viajes únicos hacia la independencia y la aceptación. El elenco lo completan Joe Mantegna (Criminal Minds) y Chris Pang (Crazy Rich Asians).

Harrison, Jack y Violet son los protagonistas de "As We See It". (Amazon Prime Video)

Estos tres chicos presentan diferentes conflictos. Jack dice absolutamente todo lo que piensa, lo cual resulta muy hiriente para quienes lo rodean. Es obsesivo y muy inteligente, y comienza perdiendo su trabajo por esta extrema franqueza. A todo esto se suma su padre, interpretado por Mantegna, quien tiene una enfermedad terminal y necesita que su hijo tenga una estabilidad económica para cuando no esté más.

En la lista también está Harrison. Su conflicto lo demuestra con su temor a salir a la calle y enfrentar los desafíos de intercambiar una palabra o contacto con la gente, e incluso con animales. Animado por Mandy, intentará desafiarse a sí mismo y lograr atravesar la puerta de casa para salir y conocer el mundo.

Finalmente está Violet, quien solo quiere tener una cita con un hombre y tener sexo. “Quiero un novio normal”, dice y repite. Así llega a un sitio de citas virtuales en el que busca al compañero ideal. Ella está custodiada por su hermano Van (Pang), ya que sus padres murieron, y él es quien la asiste en todo y le controla hasta el uso de su celular.

En la serie, Joe Mantegna le da vida al padre de uno de los protagonistas: Jack (Rick Glassman). (Amazon Prime Video)

En el listado de personajes importantes también se debe hablar de la terapeuta de los chicos, Mandy, quien intenta ayudarlos mientras le rebotan todas las solicitudes para ingresar a una Universidad. Se disputa entre irse a Berkley con su novio o seguir trabajando con Harrison, Jack y Violet.

El creador de esta historia, Katims, reconoce que utilizó muchas de sus experiencias como padre de un hijo con autismo. Por eso en entrevistas previas al estreno, afirmó que tuvo claro que “los personajes fueron escogidos para ser interpretados por actores con esta neurodiversidad” y que “no dejan de formar parte de un equipo creativo en el que también existe esa diversidad”.

También reflexionó sobre el sentido que quiso darle a As We See It: “Brindar una ventana a los corazones y almas de seres humanos tridimensionales, amorosos, hermosos y complicados que se encuentran en el espectro autista, interpretados por actores que se identifican como tal, convirtiéndose en algo revolucionario”.

Es una serie que emociona, enternece y nos permite conectar con personas que sienten de otro modo y se vinculan de una manera distinta. Una propuesta diferente a la que vale la pena darle play.

SEGUIR LEYENDO: