Milo Ventimiglia, de “This Is Us”, ya tiene un nuevo proyecto entre manos

Milo Ventimiglia interpretó durante 6 temporadas a Jack Pearson en "This Is Us", que está emitiendo actualmente su parte final. (Star Plus)

This Is Us marcó la vida de muchos, y sin duda, la de sus actores. En la lista está Milo Ventimiglia, quien interpretó a Jack Pearson en la serie creada por Dan Fogelman y que puede verse en Star Plus con nuevos episodios semanales. A pesar de que su carrera ya tenía varios años como actor secundario en Gilmore Girls o Héroes, This Is Us le terminó de dar el empujón para convertirlo en uno de los actores más queridos de la televisión.

Reinventarse luego de un éxito no es tarea fácil. De eso saben mucho los actores de series populares como Friends, Game of Thrones o Breaking Bad, que lograron y aún intentan hacerse un nuevo lugar en la industria. Ahora, Milo intentará hacerlo participando en un nuevo proyecto.

Hometown Saints (Santos locales) es el título de la nueva serie que tendrá (al menos detrás de escena) a Milo Ventimiglia como protagonista para NBC Universal. Aunque el proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo ya cuenta con guionistas. Se trata de Grainne Godfree (Secret Invasion) y Derek Elliott (Scoob), quienes a su vez son productores junto a Ventimiglia. El actor posee su propia compañía de producción llamada Divide Pictures, y a su vez, la productora 20th Television (la misma de This Is Us) se sumará para este nuevo proyecto.

Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore), la pareja que dio inicio a la familia Pearson en "This Is Us". Ambos son muy amigos fuera de la pantalla. (Star Plus)

El personaje central será Billy Riedell, un exjugador de hockey que intenta encontrar un nuevo lugar luego de que su carrera como deportista llega a su fin. El camino lo llevará a su hogar natal en Minnesota, cuna del hockey, en donde se convertirá en entrenador del equipo femenino de una escuela. Hasta ahora no se pudo confirmar si el actor de This is Us será el protagonista de esta serie, pero por la descripción todo haría pensar que así será.

El actor de 44 años tuvo una gran distinción este año cuando recibió su estrella en El paseo de la fama en Hollywood. Coincidencia o no, su placa quedó enmarcada justo al lado de la de Mandy Moore, la actriz que interpreta a su esposa en el drama familiar This is Us. “Estoy justo a su lado. Estamos juntos para siempre, lo cual es bueno”, comentó el actor y recalcó que ambos son muy buenos amigos fuera del set de grabación.

La última temporada de "This Is Us" se estrenó hace pocas semanas. (Star Plus)

Durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, Milo bromeó sobre el nivel de amistad que lo une a Moore. También aseguró que realizaron una especie de intercambio de votos: “Casi tomamos votos el uno con el otro, y era como: ‘Oye, prometo comunicarme siempre. Prometo no ser feliz hasta que seas feliz. Siempre te cuidaré‘. Y nos hemos mantenido muy fieles a lo que dijimos al principio”.

La pareja que construyeron en la ficción fue una de las más adorables de la televisión en los últimos tiempos y nada de eso se hubiera podido lograr sin la química entre ellos. “Puedo pararme frente a ella o acostarme en una cama junto a ella y observar, en primera fila, lo que hace y lo impactante que es su trabajo”, afirmó el actor con mucha ternura hablando del final de la serie. “ Ha sido un placer ser su esposo en televisión durante seis años y, al mismo tiempo, cerrando este capítulo, estoy muy emocionado de ver lo que hará Mandy más adelante, porque ella tiene mucha fuerza”.

