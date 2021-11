Grammy 2022: “WandaVision”, “Cruella”, “Dune” y más producciones del cine y la TV entre los nominados

La canción "Agatha All Along", de la miniserie "WandaVision", recibió una nominación a los Grammy 2022. (Crédito/Disney+)

El listado de los nominados a los Grammy 2022 también tuvo su sección especial para el cine y la televisión, y no hay que olvidar los grandes éxitos a nivel musical que tuvieron ciertas producciones a lo largo de este año. Series tan exitosas como WandaVision, Bridgerton y The Mandalorian se ubicaron entre los nominados, mientras que las aclamadas películas Cruella y Dune también se hicieron un lugar con sus prolijas bandas sonoras.

¿Recuerdas a la bruja Agatha Harkness? El divertido tema musical Agatha All Along, interpretado por Kathryn Hahn en la miniserie de Marvel, se acaba de llevar una nominación en la categoría de mejor canción escrita para un medio musical. En esta competirá contra All Eyes On Me, de Inside, All I Know So Far, de Pink, Fight For You, de Judas y El Mesías negro, Here I Am (Singing My Way Home), de Respect y Speak Now, de One Night In Miami.

La canción está escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, y cuenta con las voces de Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez junto a Kathryn Hahn, Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall & Gerald White. Apareció en el episodio 7 de WandaVision cuando se revela que Agatha era, en realidad, una malvada bruja que estuvo detrás de todo para engañar a Wanda Maximoff y robar su poder de Bruja escarlata.

OTRAS SERIES Y PELÍCULAS EN LOS GRAMMY 2022

Así como la ficción de Marvel, hay otras series y películas que también se colaron entre los nominados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en EE.UU. Por ejemplo, en la mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual, se incluyó a Cruella, el live action estrenado este año por Disney, y también a Dear Evan Hansen, In the Heights, One Night in Miami…, Respect, Schmigadoon! (Episodio 1) y The United States vs. Billie Holliday.

La banda sonora de "Cruella" fue aclamada por la crítica. (Crédito/Disney)

Por otro lado, para la mejor banda sonora de un medio audiovisual se nominó a diferentes títulos de plataformas audiovisuales: Bridgerton (Kris Bowers) y Gambito de dama (Carlos Rafael Rivera), en Netflix, la segunda temporada de The Mandalorian (Ludwig Göransson), Soul (Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross), de Disney, y la aclamada película Dune, de Warner Bros., con próximo estreno digital en HBO Max.

Hanz Zimmer estuvo a cargo de la música original de "Dune". (Crédito/Warner Bros.)

La 64° edición de la ceremonia de los Grammy se llevará a cabo el 31 de enero de 2022 en la Bitcoin Arena de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Esta gala premiará las mejores grabaciones, composiciones y artistas en el período entre el 1 y 30 de septiembre de 2021.

