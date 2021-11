Grammy 2022: quiénes son los mexicanos nominados a la premiación y en qué categorías

El grupo mexicano regresa a (Foto: Instagram/@zoetheband)

Tras la reciente entrega de los Latin Grammy 2021 en Las Vegas, Nevada, esta mañana se dio a conocer la lista completa de los artistas nominados para la 64 entrega de los Grammy, donde figuraron grandes estrellas de la música nacional, quienes brillaron dentro de la categoría “Álbum de rock latino o alternativo” y “Álbum Regional mexicano y tejano”.

Durante la mañana de este martes 23 de noviembre se llevó a cabo un evento especial en el Museo del Grammy ubicado en Los Ángeles, California. Desde el prestigioso lugar se anunció la lista completa de todos los artistas nominados a la próxima entrega de premios y las categorías donde se encuentran. Dentro de los nombres resaltaron algunos solistas mexicanos y una agrupación de rock.

Zoé causa emoción con su próximo tour

La Academia de la Grabación consideró a seis conceptos musicales dentro de la categoría “Álbum de rock latino o alternativo” por el éxito que han alcanzado con su última producción. Bomba Estero apareció con Deja, Diamante Eléctrico figuró con Mira lo que me hiciste hacer, el colombiano Juanes está considerado con Origen, Calambre de Nathy Peluso también está en la lista y El Malidreño de C. Tangana.

En representación de México destacó la presencia de Zoé, una de las agrupaciones mexicanas más consolidadas en el género. La banda fue considerada para el Grammy por Sonidos de karmática resonancia, disco que fue lanzado el pasado 16 de abril del 2021 y fue grabado entre los años 2019 y 2020.

(Captura: zoetheband/instagram)

El proyecto musical está compuesto por 10 canciones: Popular, Karmadame, Velur, El duelo, SKR, Canción de cuna para Marte, Tepoztlán, Fiebre, Ese cuadro no me pinta y Bestiario.

Al instante, la banda liderada por León Larregui subió un imagen en su perfil de Instagram, donde compartieron la felicidad que sienten por estar nominados en dicha categoría de los Grammy 2022. La publicación se llenó con felicitaciones y mensajes de amor para la agrupación que ha deja huella en el público mexicano.

(Foto: Instagram de Aida Cuevas)

Los Grammy tienen un apartado especial donde reconocen el valor de la música regional mexicana y sus exponentes. En esta ocasión, la Academia de la Grabación consideró cuatro intérpretes mexicanos y una cantante chilena, quien desde hace años vive en México.

La reconocida cantante Aida Cuevas está nominada en “Álbum regional mexicano y tejano” por su producción discográfica Antología de la música ranchera volumen dos. Tras enterarse del anuncio, la oriunda de la Ciudad de México publicó un breve video en su Twitter donde extendió un agradecimiento especial para su hijo Rodrigo Alatriste.

Fotografía de archivo del cantante mexicano, Vicente Fernández.

“Para mí es algo maravilloso, estoy por onceava vez nominada con mi disco [...] esto es algo magnífico, quiero agradecerle a mi hijo Rodrigo porque es mi productor, es mi mano derecha, es quien me asesora y esto lo quiero compartir con ustedes, mi público maravilloso”, dijo.

Vicente Fernández, quien desde el pasado agosto se encuentra hospitalizado en Guadalajara, Jalisco por problemas de salud, también apareció nominado en la misma categoría. El “Charro de Huentitán” fue considerado por su disco A mis 80, álbum donde destacan los temas El caballo de mi padre y Se me olvidó otra vez.

Fotografía cedida por JG Music que muestra al cantante Christian Nodal, mientras posa en Ciudad de México.

Ayayay de Christian Nodal también lo llevó a integrar la lista de nominaciones en el género regional mexicano. El proyecto del prometido de Belinda contiene siete canciones: Amor tóxico, Mi chula, Anoche me enamoré, Ayayay!, Se me olvidó, No es justo x él y Ojalá fuera cierto.

Natalia Lafourcade sigue poniendo a México en alto, pues además de ser la artista femenina con más premios ganados en los Latin Grammy, ahora se encuentra nominada a los premios por su disco Un canto por México volumen uno.

Mexican singer Natalia Lafourcade arrives for the 22nd Annual Latin Grammy awards at the MGM Grand Arena in Las Vegas, Nevada, November 18, 2021.

La chilena Mon Laferte también fue nominada en la categoría “Álbum regional mexicano y tejano” por su producción Seis.

