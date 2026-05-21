“Los testamentos: de las hijas de Gilead” se renueva para una segunda temporada

El legado continúa. Súmate a esta nueva generación de jóvenes poderosas. LosTestamentos: De las hijas de Gilead, nueva serie, estreno 8 de abril. (Disney Plus)

Disney+ ha confirmado la renovación de Los Testamentos: De las hijas de Gilead para una segunda temporada, tras registrar más de 45 millones de horas de streaming globalmente en Hulu y Disney+ desde su estreno, según datos oficiales del servicio de streaming. La producción, creada por Bruce Miller y protagonizada por Chase Infiniti, ha impulsado su audiencia semana tras semana, con un crecimiento del 76% en las visualizaciones del episodio 8 en comparación con el debut, lo que refuerza su posicionamiento como el spin-off de mayor impulso reciente dentro del universo de The Handmaid’s Tale, según cifras publicadas el 20 de mayo de 2026.

Este resultado sitúa a Los Testamentos: De las hijas de Gilead en un umbral destacado para contenidos secuela: la serie obtuvo el sello Certified Fresh en Rotten Tomatoes con un 88% y consolidó un engagement sostenido, superando la dinámica habitual de las adaptaciones literarias. La compañía ha ratificado el final de temporada para el miércoles 27 de mayo, fechando así la transición formal hacia un nuevo ciclo de producción en coproducción con MGM Television y 20th Television.

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Disney+ confirma la segunda temporada de Los Testamentos: De las hijas de Gilead tras registrar más de 45 millones de horas de streaming en Hulu y Disney+.(Disney+)

La narrativa, basada en la novela homónima de Margaret Atwood (Premio Booker, 2019), se posiciona como evolución directa tras la conclusión de The Handmaid’s Tale en 2025. El proyecto retoma el destino de uno de los ejes abiertos en el cierre original —la hija de June Osborne, ahora identificada como Agnes— y introduce una estructura de coming-of-age, según ha definido el showrunner Bruce Miller al señalar que se inspira en “lo que significa ser joven y estar lleno de energía cuando el país intenta convertirte en algo terrible”, en una conversación oficial difundida por Disney+.

La consolidación de un spin-off que supera expectativas iniciales

A nivel de industria, la expansión del universo creado por Atwood se ve respaldada por un equipo ejecutivo que integra a Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark y Mike Barker (quien dirigió el piloto, los dos episodios subsiguientes y el cierre de temporada). El elenco conjuga la continuidad de Ann Dowd (como la tía Lydia) y la participación especial de Elisabeth Moss, junto a nuevas incorporaciones como Lucy Halliday (Daisy), Mabel Li y Amy Seimetz.

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La narrativa de Los Testamentos retoma el destino de Agnes, hija de June Osborne, e introduce un enfoque de coming-of-age inspirado en la novela de Margaret Atwood. (Disney+)

Disney+ ha promovido la continuación como una apuesta por la narrativa de resistencia adolescente en el entorno distópico de Gilead. Según la sinopsis oficial, la serie sitúa su acción años después de los eventos finales de la producción original, con Agnes enfrentando el adoctrinamiento en una escuela de élite y Daisy, llegada de Canadá, catalizando un proceso de cuestionamiento interno y búsqueda de aliados para resistir un destino impuesto de servidumbre y matrimonio forzado.

Posicionamiento estratégico y diferenciación visual en un mercado saturado

El productor Warren Littlefield anticipó que la serie introduce una propuesta estética “más pastoral, más bella, con una arquitectura y una paleta de colores diferentes”, subrayando la intención de distanciar visualmente el spin-off sin modificar la tensión nuclear de la franquicia. Esta maniobra busca un equilibrio entre nuevas audiencias y la base consolidada de The Handmaid’s Tale, apuntalando la relevancia del proyecto en la estrategia global de contenido original para Disney+ y Hulu.

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La confirmación de renovación previa al final de temporada asegura la continuidad de la narrativa y consolida el éxito de Los Testamentos para Disney+ en 2026. (Disney+)

La reacción crítica ha acompañado la tracción de audiencia: la certificación “Fresh” en Rotten Tomatoes y el volumen acumulado de horas visionadas establecen un punto de referencia para producciones derivadas de propiedades literarias con bagaje previo. Además, la serie ha captado atención por el crecimiento sostenido de consumo semana a semana, un desempeño atípico para la segunda camada de franquicias televisivas en streaming.

Bajo la dirección de Bruce Miller como showrunner, la adaptación mantiene la exploración de los traumas, alianzas y contradicciones sociales heredadas de Gilead, pero amplifica el foco en nuevas protagonistas y matices de poder, desplazando la perspectiva tradicional de June Osborne hacia una mirada dual donde Agnes y Daisy encarnan la transgresión juvenil.

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Warren Littlefield destaca la diferenciación visual del spin-off con una estética pastoral y nuevos tonos de arquitectura y color para atraer nuevas audiencias. (Disney+)

El anuncio de renovación antes de emitirse el final de la primera temporada marca una estrategia de retención para el segmento joven-adulto en Disney+, alineada con la evolución del canon The Handmaid’s Tale y el desarrollo de historias de resistencia y emancipación femenina. El acuerdo de producción involucra a MGM Television y 20th Television, asegurando continuidad ejecutiva y técnica en la siguiente fase.