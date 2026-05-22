“Zambrano” expande el universo de “El encargado” con una comedia negra que apuesta fuerte por las zonas grises del poder judicial

ZAMBRANO: YA ESTÁ DISPONIBLE EL PRIMER ADELANTO EXCLUSIVO DE LA NUEVA SERIE ORIGINAL DE HULU QUE ESTRENARÁ EN 2027 EN DISNEY . (Disney Plus)

El primer spin-off argentino producido para Disney+ y derivado de una serie de alta audiencia se ha oficializado con el anuncio de Zambrano, proyecto de Hulu cuya preproducción inició en marzo en paralelo con la grabación de la cuarta temporada de El encargado, según confirmó la plataforma. El estreno está previsto para 2027, con Gabriel Goity liderando el elenco en el papel del abogado penalista Matías Zambrano. La producción, a cargo de Pampa Films, consolida la estrategia de franquicia local e integración de universos narrativos, identificando a Zambrano como insumo operativo relevante para analistas de la industria audiovisual del Cono Sur.

Este movimiento representa la primera expansión formal del universo narrativo de El encargado, serie que ha sostenido el mejor rendimiento de una producción argentina en streaming a lo largo de tres temporadas finalizadas y una cuarta ya confirmada, como informó Disney+. El rodaje conjunto y la sinergia productiva entre ambas ficciones constituyen un punto de inflexión en la apuesta por contenido local y continuidad de franquicias originales bajo el sello de la plataforma. La revelación del video avance, liberado simultáneamente a la comunicación oficial, ha proporcionado material promocional exclusivo sobre el tono y alcance de la nueva serie.

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Zambrano es el primer spin-off argentino de Disney+ y se estrenará en 2027 como expansión del universo de El encargado. (Disney Plus)

El operativo de preproducción y los ejes de expansión

Con el inicio de rodaje en marzo y la decisión de lanzar Zambrano en Disney+ en 2027, la producción amplía el ecosistema surgido de la obra creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes retoman el rol de showrunners y guionistas principales. El equipo creativo suma a Guillermo Francella como productor ejecutivo y Martín Hodara en la dirección, marcando continuidad autoral para garantizar coherencia estilística y temáticas.

En cuanto a estructura, Zambrano se aleja del formato microcósmico de la administración de edificios que definió El encargado para adentrarse en el entramado judicial argentino, abordando zonas de poder y ambivalencias morales desde un enfoque de comedia negra. La sinopsis oficial describe a Zambrano como “exitoso en lo profesional y fracasado en lo familiar”, permitiendo una exploración de su costado controvertido. Goity declaró en Núcleo que la serie expondrá al personaje en un registro “más oscuro y polémico”, elemento diferencial respecto a la ficción original.

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La serie Zambrano cuenta con el liderazgo actoral de Gabriel Goity y afronta el sistema judicial argentino desde una perspectiva de comedia negra. (Disney Plus)

El foco está puesto en el abogado Matías Zambrano, explora el poder judicial desde una perspectiva cómica y crítica, lo que consolida la franquicia y expande la narrativa en simultáneo a la cuarta temporada del título matriz.

Estrategia de franquicia y diferenciación temática

La expansión de El encargado a través de este derivado coincide con indicadores de alto rendimiento para Disney+ dentro del segmento latinoamericano, que ha encontrado objetivación en tres temporadas exitosas y la inyección de recursos para una cuarta. La apuesta por la continuidad narrativa facilita la fidelización de audiencias y la capitalización de personajes secundarios, ahora promovidos a protagonistas. La narrativa de Zambrano gira sobre el personaje encarnado por Goity desde el 26 de octubre de 2022, fecha de su primera aparición como antagonista directo del Eliseo interpretado por Francella.

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Zambrano explora la ambivalencia moral y las zonas de poder del entramado judicial, diferenciándose del entorno de administración de edificios de El encargado. (Disney Plus)

La producción busca diferenciarse no solo en escenarios y conflicto, sino también en la explicitación de “un tono más crítico” respecto al poder y las cuestiones éticas del sistema judicial argentino. La sinopsis subrayó el carácter ambivalente de Zambrano, mientras que el video avance mostró al protagonista resolviendo un trueque absurdo y judicial por teléfono, enfatizando el costado cínico y transgresor del personaje.

Goity afirmó a Núcleo que existe una expectativa sobre los límites a los que Zambrano será llevado en su nueva instancia de desarrollo dramático: “La dirección es más oscura, más tribunales. Han dejado a los encargados; ahora todo girará en torno a jueces y a la estructura judicial”.

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Gabriel Goity interpreta a un abogado penalista exitoso profesionalmente pero fracasado en lo familiar, ofreciendo un personaje más oscuro y polémico. (Disney Plus)

Integración en el universo y relevancia de personajes

En el origen de este derivado, la dinámica antagónica entre Zambrano y Eliseo se consolidó a partir de la segunda mitad de la primera temporada, cuando el abogado — en calidad de presidente del consorcio — se convirtió en el principal oponente del portero más conocido de las ficciones argentinas. El contrapunto narrativo entre ambos consolidó al personaje del penalista, lo que habilitó su salto a serie propia.

Goity caracterizó al letrado como un individuo frontal que no recurre a la hipocresía, un rasgo que diferencia su construcción dentro del registro coral de la serie matriz. “Zambrano dice que va a echar a alguien y lo hace sin rodeos”, señaló en la misma entrevista.

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Por su lado El Encargado ya confirmó su quinta temporada aun sin fecha de estreno.