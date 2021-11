Mariah Carey y Apple TV+ se unen otra vez para un especial navideño

Mariah Carey regresa a Apple TV+ con su especial navideño. (Créditos/Apple TV+)

La reina de la Navidad está de vuelta. Mariah Carey y Apple TV+ trabajan por segunda vez en un especial navideño y han compartido el primer adelanto de lo que se verá este año. Mariah’s Christmas: The Magic Continues es el título que lleva esta segunda producción que la cantante estadounidense ha protagonizado para la plataforma digital, y su fecha oficial de estreno será el próximo 3 de diciembre. Además, será para este nuevo capítulo televisivo que la ganadora del Grammy interpretará por primera (y única) vez la canción Fall in Love at Christmas.

Cabe destacar que Carey también figura como una de las productoras del programa además de ser la presentadora oficial. Tal como en la anterior edición, Mariah Carey’s Magical Christmas Special, contará con la presencia de diversas estrellas del entretenimiento. Khalid Donnel Robinson, más conocido como Khalid, será con quien compartirá la conducción estelar en esta ocasión. El artista ha sido nominado a un Grammy y también reconocido con el prestigioso premio Kirk Franklin.

Otras novedades que incluirá lo nuevo de Mariah Carey para la Navidad de 2021 es una entrevista de la intérprete junto a sus hijos, los gemelos Moroccan y Monroe, quienes actualmente tienen 10 años. No cabe duda de que el objetivo será mostrar su faceta más familiar en una íntima conversación que estará a cargo de Zane Lowe, presentador de Apple Music.

"Mariah Carey's Magical Christmas Special" se lanzó en Apple TV+ en diciembre de 2020. (Créditos/Apple TV+)

MARIAH CAREY, UN SÍMBOLO DE LA NAVIDAD

A sus 51 años, Mariah Carey continúa cosechando éxitos con una carrera en la que ha vendido más de 20 millones de discos a nivel mundial y ha sido reconocida con cinco Grammys. Su cuarto álbum de estudio, Merry Christmas, fue lanzado en noviembre de 1994 y desde entonces, el tema All I Want For Christmas Is You no ha dejado de sonar en cada víspera de las fiestas navideñas, y hoy se ha convertido en un clásico de la música en inglés.

La canción que le siguió en popularidad es Christmas (Baby Please Come Home), pero el famoso disco está compuesto por otras nueve canciones en la versión estándar: Silent Night, Santa Claus Is Comin’ to Town, O Holy Night, Miss You Most (At Christmas Time), Joy to the World, Jesus Born On This Day, Hark! The Herald Angels Sing /Gloria (In Excelsis Deo), Jesus Oh What a Wonderful Child y God Rest Ye Merry Gentlemen.

La intérprete, una de las productoras del programa, compartirá el especial "La magia continúa con Mariah Carey" con el nominado al Grammy, Khalid, según un comunicado conjunto de la artista y Apple TV+. EFE/ Nina Prommer

UNA NAVIDAD EN PANDEMIA Y EL PRIMER ESPECIAL DE MARIAH CAREY

El año 2020 será recordado siempre como uno de los más duros para la humanidad debido a la cantidad de fallecimientos que se registraron a lo largo del año por la COVID-19. En tiempos de confinamiento y restricciones para reuniones en fiestas, la Navidad fue difícil de celebrar a diferencia de otros tiempos. Para alegrar a sus fanáticos en el mundo sin salir de sus hogares, la cantante Mariah Carey se acercó a ellos con el primer especial navideño que produjo junto a Apple TV+, plataforma con la que firmó un contrato el año pasado.

Así se lanzó Mariah Carey’s Magical Christmas Special, el cual también coincidió con el aniversario número 25 de All I Want For Christmas Is You. En una época crucial para los servicios streaming, ya que no existía posibilidad de ir al cine aún en ese entonces, la presentación televisiva de Mariah fue todo un éxito. Además de celebrar todos los años al posicionarse en el primer lugar por su canción noventera, se convirtió en la anfitriona de un programa de TV con novedades y sorpresas en cada diciembre.

All I Want For Christmas Is You fue compuesta por Mariah Carey y Walter Afanasieff, y lanzada como un exitoso sencillo en octubre de 1994. Actualmente, tiene tres videos musicales, el más antiguo fue grabado de forma casera y es quizá el más recordado. Este ha sido reproducido más de 700 millones de veces en YouTube. En 2019, para el 25 aniversario de su álbum Merry Christmas, publicó una versión más moderna.

SEGUIR LEYENDO