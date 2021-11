Quién es el actor que provocó los celos de Luis Miguel hacia Mariah Carey

Fotos: Twitter/@ImagenRetro

“No voy a estar esperando a que elijas entre el actor y yo”, son las palabras que expresa Luis Miguel a Mariah Carey en la recién estrenada tercera entrega de la serie biográfica del cantante, estelarizada por Diego Boneta.

A quien se refiere en el curso de la historia es al actor Eric Benét, cuando Luis Miguel explota de celos al saber que un exnovio de Mariah está trabajando con ella en una nueva película.

Aunque Luis Miguel siempre ha lucido como todo un galán y se presenta ante el público con un alta autoestima, quien sí lo hizo dudar de su charm fue la cantante estadounidense, relación intensa y con altibajos que se ve reflejada en la exitosa serie de Netflix.

Mariah Carey And Luis Miguel First Ever Public Appearence at Mr.Tango Club, in Buenos Aires (Photo by Lalo Yasky/WireImage)

Y es que Luis Miguel amó tanto a Mariah que incluso lo hizo sacar su lado más celoso, ya que según lo que cuenta el proyecto, Micki sentía aversión por Eric Benét, quien participó junto a Carey en la película musical Glitter.

En los capítulos recién estrenados podemos ver al mexicano vivir un romance con la exitosa celebridad internacional, pero también mostrar aspectos de su tan comentado estilo de vida solitario y enigmático.

Como Luis Miguel: La serie muestra la percepción del astro de la música latina, podemos ver que plasmó su romance con la cantante de Never too Far como un noviazgo desgastante, lleno de desconfianza y con una notable lucha de egos.

Según la serie, desde las primeras reuniones con la ex esposa de Tommy Mottola, Luis Miguel notó un extraño acercamiento entre ella y Benét, e incluso Carey le reveló que estaba saliendo con ambos, sin embargo Luis Miguel fue claro y le expresó que no va a perder su tiempo, poniéndole así un ultimátum.

Foto: Instagram/@ericbenet

Cuando el cantante de Cómo es posible que a mi lado y Mariah formalizan su relación, la también actriz tuvo que compartir foro de filmación de la película Glitter (Todo lo que brilla) con Benét en Toronto, hecho que no fue del agrado de Luismi, quien incluso llegó sin avisar a las grabaciones para espiar a su novia dejando a su hermanito Sergio Basteri plantado en Los Angeles.

Aunque Carey insistía en que nada la unía con su exnovio, Luis Miguel explotaba de celos al saber que compartían el estudio de filmación y las salidas clásicas luego de horas trabajando en el set. En ese entonces Benet estaba casado con la actriz Halle Berry.

Pese a los rumores de romance entre Carey y Benét, lo cual nunca se confirmó, la relación siguió, pero las habladurías trajeron problemas entre la cantante y Luis Miguel. Fue hasta 2001 cuando el sol decidió terminar la relación asegurando que Mariah quería tener hijos y él no.

La cantante norteamericana Mariah Carey en una escena de la película "Glitter". EFE/Archivo

Pero esta no fue la única historia relacionada con el cine que repercutió en la pareja y provocó su ruptura. También se sabe que Mariah habría conectado a Luis Miguel con un productor de Hollywood para que protagonizara la película de El Zorro, donde alternaría con Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones.

Luis Miguel habría declinado la invitación por incompatibilidad con su agenda de giras, por lo que el papel quedó en manos del también famoso Antonio Banderas. Ha trascendido que esta decisión de Luismi por no aprovechar la proyección que le daría tan ambiciosa cinta habría sido otro problema en su relación de romance con Mariah.

Dirigida por Vondie Curtis-Hall, Glitter (El brillo de una estrella) obtuvo un tibio recibimiento por el público y al tiempo se convirtió en un material de culto entre los fans de Carey. Narra la historia de Billie Frank, una talentosa chica que en la década de los 70 busca abrirse carrera en la música y alcanzar fama en la industria de Nueva York.