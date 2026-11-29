El oficialismo logró aprobar en el Senado la Reforma Política con una amplia mayoría

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¿Aferrado al mástil o sin salida? El Gobierno se abrazó al pragmatismo político para resistir la crisis de confianza que atraviesa su modelo, con una economía en recesión que no muestra señales de mejoras. No se ve la salida. Consiguió mostrar gobernabilidad con la media sanción a la suspensión de las elecciones primarias (PASO), pero volvió a caer en las garras de su modelo agotado. La oposición le volvió a marcar la cancha con el financiamiento universitario, los aliados se le dispersaron y la Casa Rosada quedó a las puertas de un nuevo veto presidencial.

El viernes por la mañana estalló Patricia Bullrich. La jefa del bloque de La Libertad Avanza había bailado al ritmo de “A mover el culo” para contestarle a su propio gobierno, que la había acusado de hacer poco y nada para conseguir la suspensión de las PASO. Mientras rodaba su última pieza de redes, la senadora se enteraba de lo que había sucedido de madrugada con el Presupuesto en la Cámara de Diputados. “Están en Narnia”, le comentó a otro senador del radicalismo mientras esperaban para que comenzara una nueva reunión de la Comisión de Acuerdos. La oposición y un grupo de aliados le arrebataron al Gobierno los 11 billones de pesos que reclamaban las universidades. La presión vuelve sobre Bullrich. En Balcarce 50 pretenden que ella desde el Senado haga cambios para evitar desembolsar ese monto, que representa un 50% más de lo que el Gobierno estaba dispuesto a destinar. Con la diferencia de votos que sacó la oposición, nadie va a someterse a semejante desgaste. Y Bullrich lo sabe.

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Patricia Bullrich - Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado.

Hoy, el camino más seguro para el Gobierno es el veto parcial a su propio Presupuesto. No hay posibilidad alguna de que el Senado avance con cambios. El radicalismo es un hervidero. El viernes por la noche el partido terminó con una guerra de comunicados por el uso del nombre por parte del bloque oficial, que votó en contra de ampliar las partidas. De sus cinco miembros, cuatro se alinearon con los deseos del Gobierno. Debería prestar atención la Casa Rosada a los movimientos del ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que tuvo un rol central en la negociación para que la oposición diera el golpe inesperado de madrugada. Su representante en ese bloque, Diógenes González, aportó votos para una oposición que veía en vivo la cerrazón oficial. Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli fueron los responsables de llevar adelante la negociación. Propusieron un fondo adicional de 1,5 billones de pesos, a usarse en caso de un fallo favorable al reclamo universitario por parte de la Justicia, que no alcanzó para convencer a nadie. A cada propuesta de ampliación de partidas, Lule hablaba con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda. La respuesta era siempre la misma: no. Lo que la política trataba de construir, Economía lo derrumbaba. De madrugada, ya el Gobierno se quedó sin salida. El ajuste permanente lo ata de pies y manos. Y Milei vuelve a tropezar con la misma piedra.

Algo similar había intentado Luis Caputo con la nueva Ley de Discapacidad cuando pretendió incorporarle cambios en el Senado para achicar sus costos. No lo logró. No sólo baila. Saca pecho Patricia Bullrich, que con el Papa León XIV todavía en el país resistió aquella avanzada y la ley quedó tal como había llegado.

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Luis Caputo y Diego Santilli

El tema se va a tratar en la reunión de mesa política del martes. La senadora, que esta semana volvió a diferenciarse del Gobierno y reclamó cambios quirúrgicos para que “el proyecto” logre reelegir, volverá a resistir la presión. Se queja en privado de la falta de cintura de los interlocutores oficiales para negociar.

La oposición logró 130 votos para rechazar el articulado en el que el Gobierno fijaba los montos para las universidades, pero sumó 8 diputados más para aprobar los 11 billones que reclamaban los rectores. “Es una base más interesante para resistir un veto”, dicen en el bloque de Unión por Patria. La votación fue a las 3.27 de la madrugada con el tema incluso poco instalado en la agenda pública. Es un aviso para el Gobierno en la previa del año electoral. La atracción por las primarias lo llevó a esta derrota a pesar de que Santilli se cruzó desde el Senado para seguir la negociación y Karina Milei llegó a la Cámara baja cerca de las 22. Pocos tienen poder de fuego cuando manda el Excel de Caputo.

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Votaron juntos los diputados de Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán, que suelen ser habituales aliados del Gobierno, además de de los integrantes del MID, el larretista Alvaro González y la radical Karina Banfi.

Pragmatismo de caja chica

La oposición recuperó algo de aire frente a una derrota contundente para el único objetivo que el peronismo se juramentó en sus dos cumbres de unidad en estos meses: resistir la suspensión de las elecciones primarias. De los votos en el Senado hay quienes se ilusionan con alguna resistencia en Diputados, hoy un camino difícil. En el principal bloque opositor reflejan que la lógica es otra, que cuentan con un piso de 10 diputados más que estarían en contra de la suspensión. La sesión será el 16 de diciembre. Una semana antes, el 2, se hace la preparatoria. Un dato que no pasó inadvertido es que los dos senadores por Misiones se abstuvieron en el artículo que suspendía las primarias. Sumaron al número general de 43 votos que alcanzó la Casa Rosada, con muchísima holgura. Pero en la votación por artículo se desmarcaron. Lo mismo pasaría en Diputados. Se ilusionan con los representantes de Catamarca y Tucumán, y algún voto que pueda disponer Salta, que suele repartirse. Es poco para empezar.

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Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

El Gobierno dice tener los votos y avanzará lo más rápido posible con la suspensión. Es paradójico pero hay diputados de La Libertad Avanza, con voz y voto en la mesa chica política, que no están tan convencidos del beneficio. Incluso Lule Menem se ha mostrado en charlas privadas poco convincente en su defensa. El que más militó la suspensión, y le llevó el proyecto a Karina Milei, fue Santilli. El poroteo inicial le da ventajas al Gobierno para lo que viene. Tiene que conseguir 129 diputados. Arranca de los 94 propios, 12 del PRO, 6 de la UCR con Banfi, 6 de Córdoba, 3 de Santa Fe, 2 de San Juan, y uno por cada provincia de Chubut, Santa Cruz y Neuquén. Se cotiza el MID, que los cuentan para los dos lados.

En la negociación del Presupuesto, que se dio en paralelo al de las PASO, el Gobierno mostró pragmatismo de caja chica. Autorizó una toma de deuda por hasta US$90 millones destinada a financiar las obras del tramo C15 del ferrocarril Belgrano Cargas, en Salta, reclamo del gobernador Gustavo Sáenz y sumó $500 millones al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos reclamado por Jujuy y Misiones. Por pedido de esta última provincia incluso incorporó en el Senado el tratamiento de la rebaja del 21% al 10,5% del IVA a la fécula de mandioca y agregó un proyecto para endurecer penas por vandalismo rural. Todas concesiones de costos ínfimos. También modificó la redacción del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte para habilitar al Ejecutivo a reasignar fondos en casos de excepción.

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Se viene otra cumbre

El peronismo sólo apela a resistir pero la mayoría de los actores se convencieron de que el Gobierno logrará su cometido. Se está gestando un nuevo encuentro de los tres socios principales del espacio. Se iba hacer la semana pasada, pero por la última sesión de la Legislatura bonaerense se postergó. Iban a estar Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, además de diputados y gobernadores. Sin primarias, el camino que se imaginan en San José 1111 es acelerar los tiempos. La unidad tiene que existir sí o si, haya o no internas.

Para competir entre ellos, el peronismo y sus aliados tienen que ponerse de acuerdo primero en el cómo se hará esa elección. Máximo Kirchner despejó el panorama esta semana en su discurso en el debate del Presupuesto. Hay tres candidatos: Kicillof, Massa y Cristina Kirchner, dijo. La ex presidenta hoy no podría competir y es poco probable que su camino se despeje para el año electoral. Pero la sube como actor central. A su lado sostienen que puede haber una reunión más del grupo de gobernadores y candidatos, pero que antes de fin de año, ese encuentro se tiene que hacer en San José 1111, con Cristina.

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Sergio Massa, Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Ese sector promueve acelerar los tiempos. “No se puede esperar a marzo”, anuncian. Kicillof se resiste al acuerdo de cúpulas y arma con la idea de que si no hay acuerdo podría presentarse por afuera. “No sale más a la calle si lo hace”, lo cruza una referente del massismo, que cree que el acuerdo llegará. Cerca del ex ministro de Economía, que todavía no tomó la decisión de presentarse aunque siempre quiere ser candidato, abonan la idea de la interna. Dicen que podrían hacerla con los padrones nacionales. No ven demasiados impedimentos. Esta semana Máximo también abrió la puerta a la elección del candidato por voto popular, pero desde ese sector es donde se plantean más dudas. Qué número de votantes sería representativo para el candidato ganador. Temen que la poca participación termine siendo perjudicial. Temen también a lo que consideran “factores externos” como los medios de comunicación adversos que apelen al desánimo. Hoy no hay nada concreto.

Lo que sí gana fuerza es mantener la primaria en la provincia de Buenos Aires. Hablan incluso de hacer la elección partidaria el mismo día. Sería regalarle demasiados meses al resto. Mientras el peronismo discute lo suyo, Milei y Myriam Bregman se despegan con un discurso nacional. Algo de eso dejó latente la llegada de los estrategas de la campaña de Lula que vinieron a reunirse con Cristina y con Massa. Contaron que la sociedad reclama soluciones concretas para determinados grupos sociales y que en eso debería enfocarse el próximo candidato. Con ser la contracara de Milei no alcanza.

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Milei crece pese a la turbulencia

La última encuesta de Management & Fit muestra una mejora en la imagen de Javier Milei a pesar de la turbulencia de esta última semana, con el Riesgo País en la zona de los 1000 puntos. Se ve un péndulo difícil de interpretar. Ante la pregunta de si las elecciones fueran mañana, un 42.5% votaría por una continuidad total o parcial de la gestión de gobierno. Esa cifra representa una suba de 4,3 puntos respecto de septiembre. Cuando se hace doble click, los cambios que reclaman esos votantes tienen que ver justamente con el modelo económico de Milei. El desempleo y el no llegar a fin de mes siguen al tope de las preocupaciones. El nivel de aprobación del Presidente llegó a 37,6%, aumentando 1 punto respecto a septiembre. La novedad de este último sondeo es la aparición de Victoria Villarruel como un actor perjudicial para Milei con 21,3% de imagen, que le alcanza para hacer daño. Bullrich es el otro factor que el Gobierno no puede descuidar con 34,4% de imagen, sólo superada por Cristina Kirchner, con 35,2%. Pero el problema de la senadora se ve en la intención de voto. La probabilidad de voto es del 22% en caso de romper con el oficialismo.

Una medición anterior de esta misma consultora apunta sobre el problema que tiene el peronismo. La unidad, que antes era un valor, hoy tiene mala prensa tras el loteo de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. El 54,3% de los consultados en la medición de septiembre decía descalificar mucho y algo esa opción.

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De China con amor

El sacudón en los mercados llevó al Gobierno a recurrir intempestivamente a China. De pasar a ser el país comunista con quien no comerciaría, Milei se vale de su ayuda en medio del tembladeral de confianza que precipitó una economía estancada y un programa financiero endeble. Caputo fue el encargado de anunciar que activarían 5000 millones de dólares del swap. ¿Ya no está la mano de Scott Bessent o es una carta que el Gobierno se guarda para el año que viene? Es la pregunta que circuló en el mercado. El Gobierno debería concretar una reunión bilateral con Xi Jinping en Miami, en el próximo G20 que se realizará entre el 14 y 15 de diciembre. Es lo mínimo que pide China. Y un viaje, que debería hacer Milei en algún momento al gigante asiático.

El Gobierno chino, sensible como pocos a detectar dónde radica el poder, viene invitando a Karina Milei a una misión que todavía no se concretó. La activación del swap no es automática, requiere pericia diplomática, que hoy tiene más aceitada Caputo que Pablo Quirno. En rigor, el mayor interlocutor con China es Santiago Bausili. Sólo para tener una idea, este año, en la celebración por el aniversario de la creación de la República Popular China que se hizo en la Bolsa de Cereales estuvieron el canciller y el titular del Banco Central, en primera fila. Fue en septiembre. A China le conviene el auxilio pedido por la Argentina. No opondrá resistencia, pero pedirá gestos. Ya Milei tuvo una bilateral con Xi Jinping en el G20 que se hizo en Brasil. De esta bilateral en Miami debería salir un anuncio de viaje, anticipan fuentes conocedoras de la relación. Estados Unidos se movió poco y nada. Sólo hubo un tuit del embajador, Peter Lamelas, a título personal, para ratificar la alianza con Donald Trump. La relación comercial con China avanza sin límites. Los argentinos consumen 100 millones de dólares mensuales en compras vía Temu y Shein y los autos de origen chino tienen arancel cero para ingresar hasta 50.000 unidades. Todo lo contrario de lo que hace Trump. China pasó a ser el plan A de Milei.

El swap es un instrumento de estabilidad económica. Lo usó Massa cuando fue ministro. El segundo tramo pedido entonces no se ejecutó porque, a nada de las elecciones, Milei decía que cerraría el Banco Central y China no quiso correr ese riesgo.

El salvataje chino está pensado para resolver el bache de unos 5000 millones de dólares que el Gobierno pensaba colocar en el mercado local en dólares, pero la disparada del riesgo país le imposibilita acceder a tasas razonables. Está claro que el resultado electoral en Estados Unidos le complica el margen de maniobra a la Casa Rosada.

Sin salida

Los mejores 18 meses de la historia cayeron en recesión técnica y la nueva promesa de Caputo es que octubre viene mejor. La consultora Vectorial marca que el problema es más profundo que una cuestión técnica. Dice textual en su último informe. “Una recesión no es un fenómeno estadístico sino una caída simultánea de la actividad económica, del empleo y de los ingresos, y las tres están medidas y las tres ocurren en simultáneo en Argentina”. Y enumera que la actividad económica se ubica 2,9% por debajo de su pico de marzo y 2,4% por debajo del nivel de diciembre de 2025, con once de los dieciséis rubros del EMAE en terreno negativo. El empleo formal acumula casi 468.000 puestos menos desde noviembre de 2023. El ingreso disponible de un asalariado privado se ubica 14 puntos por debajo de 2023. Hay otro dato que confirma la caída. El Indec revisó al alza los dos meses previos: julio pasó de una caída de 2,9% a una de 2,5%, y agosto, de un alza de 0,1% a una de 0,4%. “Es decir, el tercer trimestre resultó mejor de lo que se había informado en su momento, y aun así la recesión se confirma”, apunta la consulta de Haroldo Montagú.

Luis Caputo

La pregunta es qué se viene. Montagú anticipa medidas que podría tomar Economía sin tocar el modelo. Tampoco se trata del esquema quirúrgico que pide Bullrich, sino de atender la urgencia. La posibilidad de ampliar el cepo es lo que está dando vueltas. Lo tuvo que hacer Macri tras la derrota en 2019. Sería la última opción. La demanda privada de divisas es de entre 2000 y 3000 millones de dólares por mes. Y faltan 46 domingos para las elecciones. La consultora 1816 estimó que la cobertura con instrumentos de dólar linked y futuros habría superado los 17.000 millones de dólares, por encima de octubre de 2025. Alguna maniobra por el lado de un desdoblamiento cambiario también se anticipa como posible. Ya pegó el volantazo el año pasado con retenciones cero por 3 días. O bien moderar la suba de regulados como servicios públicos y prepagas. El ajuste no se toca, incluso se amplía. El Presupuesto que ya tiene media sanción recorta los subsidios a la energía en un 25,2% y en transporte, 16,2%.

Los datos de octubre no parecen acompañar el optimismo oficial. Equilibra anticipó una caída de 0,5% contra septiembre y 1% interanual. Para la consultora de Orlando Ferreres la caída es de 0,3% mensual y de 2,3% interanual. Analytica mostró una baja de 0,3 mensual y 1% interanual. El cuarto trimestre no necesariamente podría ser de caída, pero anticipa una economía apagada. Otra complicación que marca CP Consultores es que los sectores ganadores del modelo dejaron de aportar de manera positiva a la actividad y los perdedores pasaron del estancamiento a la recesión.

La agenda política de la semana la marcó el Papa León, con el avance en la prevención de la ludopatía que se sancionó con la Iglesia como actor central. El Gobierno la retocará en la reglamentación, según anticipan. Poco y nada consiguió el espíritu papal en lo referido a los fondos para discapacidad. Se sancionó la ley pero sin plata. No sólo el Gobierno logró evitar que le pusieran cifra a los recursos para el área en el Presupuesto, sino que mantuvo el recorte del plan Incluir Salud. A noviembre, sólo se ejecutó el 56% del presupuesto para la atención médica de las personas con discapacidad. Son 529.000 millones de pesos retenidos. Al no incluir partidas nuevas en el presupuesto para el año que viene, el Gobierno tampoco tiene previsto sumar nuevas altas de pensiones. El ajuste sigue. Milei se abraza al manual de supervivencia política.