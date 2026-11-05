Política

En los primeros 9 meses del año volvió a crecer el financiamiento para el sector de energía

Las obligaciones negociables movilizaron USD 15.498 millones entre enero y septiembre de 2026 y explicaron el 62% del total de las emisiones

Tuberías metálicas en primer plano conectadas a tanques esféricos y torres de una planta industrial frente a montañas al atardecer.
El exviceministro de Energía sostuvo que Perú deberá usar el lote 58 y confirmar las reservas de Candamo para evitar la importación de gas natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El financiamiento al sector energético argentino creció en los primeros nueve meses de 2026 y representó el 61,9% de las colocaciones totales del mercado de obligaciones negociables, que movilizó USD 15.498 millones en ese período, un 30% más que un año antes.

El dato se desprende de un informe de la consultora RICSA ALyC, que explica que las 294 series emitidas se comparan con los USD 11.934 millones colocados en los primeros nueve meses de 2025. Cada emisión promedió USD 52,7 millones, el 59% de las series se denominó en dólares y el 41% en pesos.

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El tercer trimestre reunió USD 5.769 millones mediante 117 colocaciones, la mayor cantidad trimestral desde 2025 y un 89% por encima del volumen registrado entre julio y septiembre del año anterior. Septiembre fue el mes más activo, con USD 2.907 millones, después de colocaciones mensuales que oscilaron entre USD 463 millones en marzo y USD 2.446 millones en enero.

La energía emitió 53 series, equivalentes al 18% de las colocaciones del mercado, y concentró casi todo su financiamiento en moneda extranjera: el 99,7% se denominó en dólares. La tasa nominal anual ponderada de esas emisiones se mantuvo en 7,8%, sin cambios frente al período anterior. La participación sectorial avanzó desde el 52,3% registrado en igual lapso de 2025 hasta el 61,9% actual.

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El financiamiento disponible para las empresas de energía volvió a registrar un aumento en 2026
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YPF encabezó las colocaciones del sector con cinco emisiones por USD 2.205 millones, incluidos USD 1.200 millones captados en septiembre. Edenor —cuyo nombre completo es Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.— realizó también cinco operaciones y reunió USD 1.053 millones.

Pampa Energía colocó USD 1.050 millones, seguida por Vista Energy Argentina S.A.U., con USD 842 millones, y Pluspetrol, con USD 617 millones. Las cinco compañías concentraron el 60% del financiamiento energético, y los 10 principales emisores reunieron el 82,9% del volumen sectorial.

Detrás de ese grupo quedaron Tecpetrol, con USD 550 millones; MSU Green Energy, con USD 530 millones; PCR y Luz de Tres Picos, con USD 400 millones cada una; Pan American Energy, con USD 375 millones, y CGC, con USD 339 millones. YPF, Edenor y Vista representaron por sí solas el 28% de todo el financiamiento corporativo del período.

Petróleo y gas concentró USD 6.269 millones —el 65% de las emisiones energéticas— en 25 operaciones, con el mayor plazo promedio del sector: 96,2 meses y una tasa nominal anual de 7,5%. YPF, Vista, Pampa y Pluspetrol explicaron tres de cada cuatro dólares colocados en ese subsector.

La generación eléctrica reunió USD 1.437 millones a una tasa promedio de 8,2% y con vencimientos a 84 meses. La distribución eléctrica captó USD 1.418 millones con la mayor tasa sectorial, el 9,2%, mientras que el transporte y procesamiento de hidrocarburos sumó USD 474 millones con el menor costo promedio, 6,5%, y un plazo de 48,1 meses.

Las tasas de las 49 colocaciones en dólares consideradas para el análisis de rendimientos variaron entre el 3,75% y el 12%, una diferencia de 825 puntos básicos. Vista consiguió la menor tasa con su Clase XXXII, emitida a 18 meses, mientras que Chamical Solar colocó tres series al 12%, con vencimientos de entre 35,3 y 36,5 meses.

La mitad de las emisiones energéticas quedó en una franja de entre el 7,5% y el 10% nominal anual, y la tasa del 8% fue la más frecuente, con 13 operaciones. CGC pagó el 11,88% por obligaciones negociables adicionales de la Clase 38, con vencimiento a 55,4 meses, y el 9,5% por la Clase 40, a 24,4 meses.

Edenor emitió deuda al 9,75% con plazo de 57,3 meses y realizó otras colocaciones al 9,5%, con vencimientos de 85,2 y 81,9 meses. Distribuidora Mendoza pagó el 9,75% a 85,2 meses, mientras que MSU Green Energy obtuvo esa tasa en dos series con plazos cercanos a los 10 años.

Los mayores plazos quedaron en manos de Vista, con 146,1 meses, y Pampa Energía, con 139,8 meses. Ambas compañías, junto con Pluspetrol, accedieron a financiamiento a más de 11 años sin superar una tasa nominal anual del 8%.

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