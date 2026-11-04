Economía

Planes de ahorro: las suscripciones volvieron a caer en octubre, pero las pickups recuperaron terreno

Las ventas descendieron por segundo mes consecutivo, con avances puntuales de Toyota, Citroën y Leapmotor, mientras Ford Ranger consolidó su liderazgo entre las camionetas

Las suscripciones de plan de ahorro volvieron a retroceder en octubre, aunque a un ritmo menor al del mes anterior.
Las suscripciones de plan de ahorro volvieron a retroceder en octubre, aunque a un ritmo menor al del mes anterior.
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Las suscripciones de planes de ahorro volvieron a retroceder en octubre, aunque a un ritmo más moderado que en el mes previo. El sistema contabilizó 23.744 altas, un 3,2% menos que en septiembre, mientras que la facturación avanzó 7,8% y alcanzó 10.583 operaciones.

El resultado confirma una baja en la intención de compra medida por las nuevas adhesiones, luego de las 24.518 registradas durante septiembre. Sin embargo, la mejora de las operaciones facturadas elevó la tasa de conversión mensual a 44,6%, por encima del 40,0% que resulta de comparar las 9.819 unidades facturadas con las suscripciones del mes anterior.

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En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, el sector sumó 259.469 suscripciones y 101.064 operaciones facturadas. La conversión acumulada fue de 38,95%, una mejora frente al 38,38% que mostraba el indicador hasta septiembre.

La facturación no responde necesariamente a las altas del mismo mes, ya que las adjudicaciones pueden corresponder a contratos iniciados anteriormente. Los planes combinan sorteos y licitaciones con ofertas de adjudicación pactada, un mecanismo que permite acceder al vehículo en los primeros tramos del contrato si se cumplen las condiciones previstas.

Fiat Cronos
Fiat mantuvo el primer puesto entre las marcas, en gran medida gracias al "eterno" Fiat Cronos

Fiat mantuvo el liderazgo

Fiat continuó al frente del ranking por marcas con 4.865 suscripciones en octubre, aunque quedó 13,4% por debajo de las 5.616 de septiembre. También redujo su facturación de 1.883 a 1.818 unidades.

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El segundo puesto siguió en manos de Volkswagen, que pasó de 2.898 a 2.924 adhesiones y mostró una variación positiva de 0,9 por ciento. Detrás quedó Toyota, que ascendió dos lugares en el ranking mensual al alcanzar 2.703 suscripciones, 85 más que el mes anterior. La marca, además, facturó 1.651 unidades, una cifra inferior a las 2.018 de septiembre.

Peugeot pasó del tercer al cuarto lugar tras bajar de 2.725 a 2.481 altas, mientras que Renault retrocedió de 2.512 a 2.430. Chevrolet también redujo su volumen, de 2.650 a 2.350 operaciones, y Citroën avanzó de 1.879 a 2.245, una suba de 19,5 por ciento.

Entre las marcas de menor escala, Jeep aumentó 22,2%, de 508 a 621 suscripciones. Leapmotor casi duplicó su resultado, de 209 a 407, impulsado por la B10. En sentido contrario, Nissan pasó de 648 a 401 adhesiones y Ram bajó de 193 a 131.

Vista frontal de una pickup Ford Ranger Black plateada brillante estacionada en un campo de césped verde bajo el sol, con árboles al fondo
La pickup Ford Ranger se destacó por ser la pickup con mayores ventas por este canal de compra de un auto 0 km. (Ford Argentina)

Las pickups crecieron un 1,5%

Coincidiendo con el resultado del mes en ventas totales, en el que tres camionetas lideraron la tabla de matriculaciones, las suscripciones de pickups por plan de ahorro totalizaron 3.754 unidades en octubre, frente a las 3.700 de septiembre. El segmento tuvo así una recuperación de 1,5%, después de la fuerte baja acumulada entre julio y septiembre.

La Ford Ranger preservó el liderazgo con 1.439 planes, 90 más que en septiembre y un crecimiento mensual de 6,7 por ciento. La Toyota Hilux se mantuvo segunda al pasar de 918 a 971 suscripciones, mientras que la Volkswagen Amarok creció de 459 a 505.

La Fiat Titano fue la excepción entre las cuatro primeras, con una caída de 367 a 319 operaciones. Chevrolet S10 avanzó de 240 a 288, pero Ram Dakota bajó de 193 a 131 y Nissan Frontier se redujo de 174 a 101 suscripciones.

Un SUV Ford Territory Platinum de color celeste estacionado en un exterior urbano, con un edificio moderno y montañas en el fondo
La Ford Territory volvió a ser el SUV con mayores suscripciones por plan de ahorro. (Ford Argentina)

Las SUV medianas bajaron por la caída de Corolla Cross

El mercado de SUV medianas registró 1.501 suscripciones en octubre, 51 menos que las 1.552 de septiembre. La baja mensual fue de 3,3 % y estuvo marcada por el descenso de Toyota Corolla Cross, que pasó de 381 a 176 unidades.

La Ford Territory sostuvo el primer puesto con 516 operaciones, apenas tres más que en septiembre. El cambio principal fue el salto de Leapmotor B10, que subió de 209 a 407 suscripciones y alcanzó el segundo escalón del segmento.

La Renault Boreal cayó de 230 a 201 planes, mientras que Jeep Compass pasó de 118 a 89. Fiat Fastback tuvo una variación marginal, de 76 a 78 unidades, y BAIC BJ30 avanzó de 25 a 34 adhesiones.

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