Milei viaja a España: compartirá agenda con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez y se reunirá con Santiago Abascal

El rey Felipe VI y el presidente Javier Milei

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El presidente Javier Milei partirá este martes a las 23 rumbo a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El encuentro se realizará entre mañana y el jueves en Madrid y tendrá un condimento político: el mandatario argentino coincidirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantiene un enfrentamiento público desde hace más de dos años.

Además de la agenda institucional, Milei tiene previsto reunirse con Santiago Abascal, presidente de Vox y uno de sus aliados políticos en España. El encuentro ocurrirá mientras el dirigente español se prepara para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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La actividad central del Presidente será el jueves, durante la sesión plenaria de la cumbre en la Galería de las Colecciones Reales. La ceremonia estará encabezada por el rey Felipe VI y reunirá a representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana. La agenda difundida por la Presidencia argentina prevé la participación de Milei desde las 5, hora de Buenos Aires; la organización española fijó el inicio formal del plenario para las 5.30.

La coincidencia entre Milei y Sánchez se producirá dos semanas después de su último cruce. El 21 de octubre, durante una visita a Madrid, el Presidente argentino calificó al jefe del Gobierno español de “impresentable dictador” y cuestionó su gestión en una exposición organizada por Nueva Economía Fórum.

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En esa misma visita, Milei expresó su respaldo a Abascal y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dos dirigentes españoles con los que mantiene una relación cercana. El conflicto con Sánchez se remonta a mayo de 2024, cuando el libertario participó de un acto de Vox en la capital española y realizó declaraciones sobre el mandatario y su esposa, Begoña Gómez. La controversia derivó en el retiro de la embajadora española en Buenos Aires.

Milei se reunirá con Abascal en plena precampaña para las elecciones españolas

Milei se reunió con integrantes de la Fundación Disenso y mantuvo una conversación telefónica con Santiago Abascal

Desde aquel episodio, Milei y Sánchez sostuvieron sus diferencias en público, aunque ambos gobiernos mantuvieron los canales institucionales. No está prevista una reunión bilateral entre los dos mandatarios durante la Cumbre Iberoamericana.

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Antes de la sesión plenaria, el Presidente tendrá una actividad política con Abascal. La reunión está programada para el miércoles 4 de noviembre a las 18.30, hora argentina, en un contexto de precampaña para los comicios españoles.

Sánchez convocó de forma anticipada a las elecciones generales, en las que Vox competirá con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Abascal preside Vox desde 2014 y buscará ampliar la representación de la fuerza en el Congreso de los Diputados. Faltarán 25 días para los comicios cuando se produzca el encuentro con Milei.

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La campaña electoral formal comenzará el 13 de noviembre, aunque los principales partidos ya realizan actividades en distintas ciudades. Milei y Abascal mantienen un vínculo político y personal que se afianzó después de la llegada del dirigente argentino a la Casa Rosada.

En mayo de 2024 compartieron actividades durante el encuentro Europa Viva, organizado por Vox en Madrid. El antecedente más reciente fue la visita de Milei a la sede de la Fundación Disenso, vinculada al partido español, el miércoles 21 de octubre.

En esa ocasión, Abascal tenía compromisos políticos fuera de Madrid y no se reunieron en persona, pero mantuvieron una videollamada. Milei fue recibido por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y por Jorge Martín Frías, director de la fundación y eurodiputado. También participaron Eduardo Cader, responsable del área internacional de Disenso y Foro Madrid, y José María Figaredo, dirigente del partido.

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La actividad duró unos 30 minutos. Abascal se encontraba en el norte de España por compromisos electorales cuando se comunicó con el mandatario argentino. Durante el diálogo, Milei bromeó: “Che, dicen que no me querés más”. El líder de Vox respondió en el mismo tono y ambos acordaron buscar una nueva oportunidad para verse, que se concretará en este viaje.

La Cumbre Iberoamericana tendrá como sede principal la capital española y convocará a los representantes de 19 naciones de América Latina, además de España, Portugal y Andorra. El encuentro se desarrollará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

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Javier Milei y Santiago Abascal, el líder de VOX

El Gobierno español ejerce la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana desde la cumbre anterior, que se realizó en Cuenca, Ecuador, en 2024. Será la cuarta vez que España organice esta reunión de mandatarios, después de las ediciones de Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012.

La agenda preparatoria incluyó el lunes 2 de noviembre la cuarta reunión de coordinadores nacionales y responsables de cooperación de los 22 países. Allí se trabajó sobre el proyecto de declaración final, el programa de acción y los documentos que fijarán prioridades de cooperación regional.

Este martes se realiza en Madrid el I Foro Digital Iberoamericano, enfocado en la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y los desafíos de la digitalización. Para el miércoles está prevista la reunión de cancilleres iberoamericanos, que avanzará sobre los acuerdos que luego considerarán los jefes de Estado y de Gobierno.

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La ceremonia inaugural se realizará el miércoles en el Teatro Real de Madrid, con la participación de Felipe VI y la reina Letizia. La programación oficial contempla el arribo de delegaciones desde las 14.15, hora argentina, los saludos protocolares y la fotografía oficial. La inauguración comenzará a las 15.15 y luego habrá una cena en el Palacio Real.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, antagonista de Javier Milei

Sin embargo, la agenda presidencial argentina no incluye esas actividades entre los compromisos confirmados de Milei. Para el miércoles figuran su llegada a Madrid y la reunión con Abascal.

El jueves 5 de noviembre se realizará la sesión plenaria de los jefes de Estado y de Gobierno, desde las 5.30, hora argentina, en la Galería de las Colecciones Reales. La agenda contempla la recepción de las delegaciones, los saludos oficiales y la fotografía de familia con los mandatarios participantes.

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Durante el plenario se abordarán iniciativas sobre cooperación internacional, desarrollo económico, transformación digital, inclusión social, movilidad académica y políticas de cuidados. También se buscarán acuerdos en materia de innovación, educación y reducción del riesgo de desastres. La cumbre concluirá con una rueda de prensa prevista para las 13.15, hora argentina.

El viaje de Milei comenzará este martes 3 de noviembre a las 23, con la partida del vuelo presidencial desde la Argentina. El miércoles 4, a las 8.30, el avión realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Presidente será recibido por el cónsul argentino, Luis María Sobrón.

A las 9, la aeronave continuará rumbo a Madrid y su llegada a la capital española está prevista para las 13, en horario argentino. La única actividad política confirmada para esa jornada será la reunión con Abascal, fijada para las 18.30.

El jueves, desde las 5, Milei participará de las actividades vinculadas con la sesión plenaria junto a Felipe VI, Pedro Sánchez y los representantes de los países participantes. El regreso a la Argentina está previsto para las 17, hora argentina, a bordo del avión ARG-01, que realizará otra escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria a las 20, hora local.

Según la agenda oficial, Milei arribará a la Argentina el viernes 6 de noviembre a las 7.30, tras una visita de menos de 48 horas a Madrid.