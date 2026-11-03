Política

El Gobierno oficializó a Juan Navarro como vicecanciller tras más de un año de la salida de su antecesor

El funcionario ya cumplía las funciones tras la salida de Bustamente, cuando llegó Quirno al Ministerio

Javier Milei ofrece un discurso clave en el Madrid Economic Forum
Javier Milei formalizó por decreto la designación de Juan Manuel Navarro como secretario de Relaciones Exteriores
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El presidente Javier Milei designó al diplomático Juan Manuel Navarro como secretario de Relaciones Exteriores, considerado el numero dos ded la Cancillería, un cargo clave dentro de la estructura que conduce el ministro Pablo Quirno. La medida fue dispuesta a través del decreto 1323/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y formaliza el ascenso del hasta ahora subsecretario de Política Exterior.

La norma acepta la renuncia de Navarro a su puesto anterior y lo nombra al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Además, le asigna la categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario mientras se mantenga en el cargo, aunque esa condición tendrá efectos exclusivamente protocolares.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores coordina los vínculos políticos de la Argentina con otros Estados y organismos internacionales. Desde ese cargo, Navarro integrará la conducción de la política exterior dentro de la estructura encabezada por el canciller Pablo Quirno.

Navarro llega al puesto luego de un período durante el cual no hubo un titular designado por decreto. El último funcionario que fue nombrado formalmente para ocupar ese cargo fue el diplomático Eduardo Bustamante. El Gobierno aceptó la renuncia de Bustamante con vigencia desde el 18 de julio de 2025. De igual forma, Navarro ya cumplía estas funciones, por lo que este nombramiento se trata solo de una formalidad.

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El decreto 1323/2026 no dispone quién reemplazará a Navarro en la Subsecretaría de Política Exterior. La cobertura de esa vacante deberá definirse mediante una decisión posterior. Esa área planifica las relaciones con Europa, Asia, Oceanía, África y Medio Oriente, además de preparar lineamientos para los vínculos bilaterales y la participación argentina en negociaciones y foros multilaterales.

Pablo Quirno conduce la Cancillería, donde Navarro asumirá uno de los principales cargos de la estructura diplomática (EFE/Enrique García)
Pablo Quirno conduce la Cancillería, donde Navarro asumirá uno de los principales cargos de la estructura diplomática (EFE/Enrique García)

La trayectoria de Juan Manuel Navarro

Navarro es un diplomático de carrera que, antes de llegar a la conducción política de la Cancillería, acumuló experiencia en representaciones argentinas en Asia, América del Norte y Brasil. Ingresó al Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 2005 y desarrolló parte de su carrera en el área de países limítrofes del Palacio San Martín. Es abogado por la Universidad Nacional de La Plata y cursó estudios de posgrado en la Escuela de Guerra Naval antes de ingresar al Instituto del Servicio Exterior.

Entre 2009 y 2016 integró la Embajada argentina en Brasil, donde estuvo a cargo de las secciones de Prensa y Política. Luego trabajó en el gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más tarde fue jefe de Cancillería de la Embajada argentina en China y ejerció como encargado de negocios en Beijing en distintos períodos entre 2019 y 2021.

Desde junio de 2021 ocupó el Consulado General argentino en Atlanta, en Estados Unidos. Tras regresar al país, fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre octubre de 2024 y abril de 2025. En marzo de ese año, el decreto 222/2025 lo había designado subsecretario de Política Exterior.

Durante su paso por la Subsecretaría, Navarro representó al Gobierno en reuniones vinculadas con la agenda bilateral y multilateral. En junio de 2026 presidió la delegación argentina en la XIV Comisión Mixta con la Unión Europea, celebrada en Buenos Aires.

En ese encuentro, las partes abordaron asuntos de política internacional, cooperación judicial, seguridad, lucha contra el narcotráfico, defensa, actividad espacial, inversiones y comercio. La declaración conjunta consignó que el intercambio bilateral entre la Argentina y la Unión Europea había alcanzado los USD 1.700 millones en 2025.

También encabezó en octubre las consultas entre Argentina y Suiza, donde las delegaciones destacaron la relación bilateral y la importancia de avanzar en la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio.

Con la designación de Navarro, el Gobierno formalizó su ascenso dentro de la Cancillería y dejó pendiente la definición de quién ocupará la Subsecretaría de Política Exterior, encargada de preparar parte de la agenda bilateral y multilateral del país.

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