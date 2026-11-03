El Gobierno se prepara para una derrota de Trump, pero no cree que esté en riesgo el respaldo y tiende puentes

Milei apoya a Trump (AP/Alex Brandon, Archivo)

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A pesar del respaldo incondicional que Javier Milei mantiene hacia Donald Trump y de la sintonía que construyó con su administración desde el inicio de su gestión, en distintos sectores de La Libertad Avanza ya se preparan para un resultado adverso del Partido Republicano en las elecciones de medio término que se celebran este martes en los Estados Unidos, un escenario que podría afectar la narrativa política internacional del oficialismo y elevar el costo de futuras asistencias financieras para la Argentina.

Con ese objetivo, el Gobierno envió a Washington al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y al subsecretario de Asuntos Legales y Técnicos de la Presidencia, Ignacio María De la Riva, quienes llegaron durante el fin de semana y ya comenzaron una ronda de reuniones con empresarios, referentes institucionales y autoridades vinculadas con el proceso electoral norteamericano.

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Esta decisión marcó una diferencia importante con respecto a los comicios en Brasil, en los que no hubo representantes libertarios, a pesar de que Milei también se había involucrado activamente en la campaña de Flávio Bolsonaro.

Incluso, la medida obligó a demorar algunas definiciones locales, ya que se terminó suspendiendo la mesa política que estaba prevista para este martes debido a que Devitt y Lule son dos de sus integrantes.

De esta manera, ya pasaron dos semanas desde la última vez que se juntó el grupo y deberán esperar, al menos, una más para volver a verse, en medio de tensiones internas y desafíos en el Congreso.

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La mesa política reunida volvió a suspenderse

Los tres funcionarios enviados a Washington, por su parte, ya mantuvieron este lunes encuentros con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, conocida como USCC por sus siglas en inglés y considerada el principal grupo de presión empresarial del país, y con integrantes de la Comisión Federal Electoral (FEC), el organismo encargado de regular las campañas y las elecciones federales.

La misión que recibieron es doble. Por un lado, buscan conversar con inversores y representantes del sector privado sobre el futuro de la relación bilateral, los proyectos de desarrollo en la Argentina y las perspectivas económicas de ambos países. Por otro, tienen que informar en tiempo real a la Casa Rosada sobre la evolución de los comicios y las señales políticas que surjan en Washington.

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Según pudo saber este medio, los enviados argentinos también podrían mantener reuniones con dirigentes del Partido Demócrata, aunque por el momento esos encuentros no se habían desarrollado.

El resultado electoral será seguido con atención por Milei y por el equipo económico. Los Estados Unidos renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en una elección que podría modificar el margen de maniobra de Trump para sostener su agenda interna y externa.

En la Casa Rosada reconocen que una derrota republicana implicaría un golpe político para la estrategia de alineamiento que el Presidente construyó con Washington. Sin embargo, confían en que el vínculo bilateral y, especialmente, el respaldo financiero no cambiarán de manera sustancial.

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“Ningún financiamiento que haya tenido o vayamos a tener de Estados Unidos depende del Congreso”, explicó a este medio uno de los integrantes de la cúpula libertaria que maneja las relaciones con la Casa Blanca.

Podrían cambiar las mayorías en el Capitolio (REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo)

La afirmación apunta a despejar dudas sobre la continuidad de la asistencia que el Tesoro norteamericano brindó a la Argentina antes de las elecciones legislativas de 2025, cuando se acordó un swap por USD 20.000 millones y se registró una participación directa en el mercado cambiario.

El antecedente, de todos modos, genera preocupación en algunos sectores que recuerdan que hace casi un año, legisladores demócratas presentaron el proyecto denominado “No Argentina Bailout Act”, que busca impedir o limitar una eventual asistencia financiera extraordinaria a la Argentina.

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La iniciativa parlamentaria continúa en discusión en la capital estadounidense y, si la oposición a Trump logra una mayoría más amplia, podría elevar el costo político de nuevos respaldos hacia la administración de Milei.

La propuesta se suma a otros proyectos impulsados en el Congreso estadounidense, como la “American Farmers First Act”, que apunta a compensar a productores norteamericanos afectados por la competencia de exportaciones argentinas.

Ninguna de esas iniciativas impediría por sí misma una decisión del Tesoro o de la Casa Blanca, pero podría condicionar los márgenes en un futuro cercano para repetir mecanismos similares al swap.

El Gobierno argentino considera que el principal riesgo de una derrota republicana estaría en la reacción de los mercados. Una mayor incertidumbre en los Estados Unidos podría presionar sobre las tasas internacionales, afectar el acceso al financiamiento externo y complicar la baja del riesgo país, que cerró octubre cerca de los 800 puntos básicos.

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Las elecciones en Estados Unidos también podría tener un impacto en la economía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado también podría impactar sobre la agenda comercial. La Argentina continúa alcanzada por aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, mientras el acuerdo bilateral firmado con Washington podría quedar bajo una mayor revisión parlamentaria si el Partido Demócrata gana influencia en el Capitolio.

En paralelo a los funcionarios nacionales, también viajó una delegación de legisladores argentinos invitados por AmCham: Karina Banfi, Alberto Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni, Sebastián Galmarini, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio y Sabrina Selva.

Por fuera de esa comitiva, los diputados radicales Diógenes González, Pamela Verasay y Lisandro Nieri viajaron en representación de la Fundación Diálogo Argentino Americano, una organización dedicada a promover vínculos institucionales entre ambos países.

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La presencia de dirigentes de distintos espacios refleja la expectativa que generan estos comicios. Varios legisladores argentinos seguirán el escrutinio desde los Estados Unidos, una situación que también tendrá impacto en el funcionamiento del Congreso local y puede ralentizar algunas negociaciones pendientes por el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la eventual suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Recién por la noche, a las 23:00 de Buenos Aires y las 21:00 de Washington, cuando se prevé que ya se conozca un resultado más preciso, Milei abordará un avión para partir rumbo a Madrid, donde participará de la cumbre Iberoamericana.

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La Casa Rosada buscará combinar el respaldo político a Trump con una estrategia más pragmática de diálogo institucional. Los próximos días definirán si la administración Milei deberá adaptarse a un Congreso estadounidense más adverso o si podrá sostener sin sobresaltos la alianza que considera central para su programa económico, sus inversiones estratégicas y su proyección internacional.