El peronismo oficializó su disputa electoral: del anuncio de Cristina Kirchner a la postura inquebrantable de Kicillof

Cristina Kirchner y Axel Kicillof se disputan una porción del electorado peronista

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“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. Esa fue la respuesta que Cristina Kirchner le dio al The Washington Post en una entrevista que se publicó ayer y que le sirvió a la ex presidenta para mandar un mensaje directo al arco político y, especialmente, al corazón del peronismo.

Más allá de si, eventualmente, en algún momento la Justicia argentina tuerce su decisión sobre la causa Vialidad y la deja competir, lo que al día de hoy no parece estar en el horizonte, CFK lo que dejó en claro es que ella tendrá participación directa en la discusión electoral y que el candidato del peronismo, sea cual sea, tendrá que sentarse a negociar con ella, como una de las principales dirigentes del espacio.

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Esa negociación también incluirá a otros actores del PJ relevantes, pero tendrá a ella como una protagonista esencial. El motivo es consistente. Su figura política sigue midiendo muy bien en casi todas las encuestas. Tiene niveles de aprobación que superan el 40% y le otorgan el papel de protagonista necesaria en las escenas importantes de la discusión electoral.

Cristina Kirchner no está dispuesta a rifar su capital político construido a lo largo de las últimas dos décadas. Y queda a la luz, con claridad, que no dejará que Axel Kicillof se quede con sus votos fácilmente por el solo hecho de representar a un mismo apéndice de heterogéneo mundo peronista. Porque el gobernador de Buenos Aires busca ser el representante del peronismo en las próximas elecciones, pero es, ante todo, una figura que bien puede representar el voto kirchnerista.

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Cristina Kirchner aseguró que está dispuesta a ser candidata a presidenta de la Nación

Existe una tensión permanente entre el cristinismo y el kicillofismo que no es posible concluir. Si algún cristinista duro pensaba que una eventual precandidatura virtual de CFK podía hacer tambalear la decisión de Kicillof sobre seguir con su estrategia de construcción, se alejó de la realidad que han marcado los hechos políticos hasta aquí.

El Gobernador mantiene su camino de construcción, sostenido por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y apalancado en las proyecciones positivas que le dan varias encuestadoras respecto a sus posibilidades de lograr un triunfo el año que viene. No se mueve de esa ruta que decidió atravesar distanciado de la figura de la ex presidenta y su círculo político. No responde acusaciones, no habla de la interna y no ataca desde su discurso.

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“Cada uno de los sectores propondrá candidaturas y como nosotros creemos que es lo más sano en este momento, el pueblo peronista va a definir quién nos representa como candidato a presidente”, fue la respuesta que ensayó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, cuando fue consultado en su conferencia de los lunes por el anuncio de la ex Jefa de Estado.

El kicillofismo trabaja la hipótesis de unas PASO y considera, tal cual lo dijo el Gobernador, que lo mejor es que el candidato “lo decida la gente”. En el esquema político están convencidos de Kicillof, llegado el caso, va a tener un fuerte respaldo en las urnas y que está en condiciones de afrontar una votación con cualquier candidato.

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Axel Kicillof se mantiene firme en su postura y pretende ir a unas PASO el año que viene

El mensaje que bajan es que van a seguir por el mismo camino que transitaron hasta acá y que están dispuestos a competir. De esa forma, condicionan a sus interlocutores. Si quieren modificar la premisa de su candidatura, se la tienen que ganar con votos. No nombran la posibilidad de unas PASO con CFK, porque no aparece como una opción válida a esta altura. Lo que sí tienen en claro es que deberán enfrentarse a un candidato avalado por ella.

“Qué diga si realmente quiere enfrentar a Cristina en unas PASO. Eso tendría un costo grande sobre su electorado, por eso no lo hace. No se entiende que está haciendo Axel”, precisó un encumbrado dirigente de La Cámpora.

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“¿Qué quieren inventar? Cristina no puede ser candidata hoy. Eso no quita que creamos que está mal condenada. Su aparición es una demostración clara de que su sector político no está bien. Que solo ella puede llamar un poco la atención”, sostuvo un integrante de la mesa política del MDF.

En el espacio político que conduce Kicillof hay quienes creen que el movimiento de CFK tiene como uno de sus objetivos “limarlo para obligarlo a negociar” y para que “a la negociación del año que viene llegue condicionado”. Es por eso que el mandatario bonaerense empezó a hacer más hincapié en que la decisión se debe tomar con los votos en las urnas.

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Cristina Kirchner junto André Janones, diputado brasileño y hombre clave en la campaña del presidente de Brasil

“¿Hablar en uno de los diarios más importantes del mundo para limarlo a Axel? Tampoco es tan importante”, deslizó, con mucha ironía, un dirigente muy cercano a la ex presidenta.

Uno de los ministros más importantes del gabinete bonaerense repite cada día a sus allegados: “Tranquilos. No hay que distraerse. Hay que consolidar el armado y ganarle a Milei. Eso es lo importante. Ellos construyen escenarios para negociar, que después se diluyen”. Ese mensaje tiene que ver con una línea argumental que se escribió en las principales oficinas de La Plata. Hay que esquivar, dentro de lo posible, todos los destellos de la interna.

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En el comienzo de la semana CFK recibió la visita del diputado brasileño André Janones, conocido como “el general de Lula”, y con los estrategas Chico Kertész y Rafael Marroquim, todos claves en la estrategia política y digital en el segundo tramo de la campaña del presidente de Brasil.

Los mismos tres también visitaron a Sergio Massa en sus oficinas de avenida Libertador, donde plantearon que si el peronismo quiere intentar replicar la construcción electoral del Partido de los Trabajadores (PT), es primordial que se construya un gran frente con sectores de la centro izquierda y la centro derecha. Amplitud y solidez.

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Sergio Massa junto a los estrategas de la campaña de Lula en Brasil

El líder del Frente Renovador les explicó, en clave nacional y territorial, cuál es la importancia que tienen en Argentina los gobernadores de fuerzas provinciales y cuál es el camino posible que ve para armar el frente anti Milei que impulsa. Massa repite hacia adentro y hacia afuera que lo más importante en la unidad del peronismo. Sin esa convergencia, no hay competencia posible frente a Javier Milei. La interna, mientras tanto, sigue.

Kicillof no se va a mover de esa postura inquebrantable que adoptó hace ya tiempo. No quiere ser el candidato a dedo de Cristina Kirchner, ni está dispuesto a pedir permiso. Llegado el caso, se sentará a negociar mano a mano. Tal vez uno de sus mayores logros es haberse convertido en un actor político con peso específico y una silla asegurada en la mesa de negociación central que tiene el peronismo. Ese lugar ya lo tiene ganado.

“Axel hizo una carrera gracias al dedo de Cristina y ahora se queja y lo combate. Es un ingrato”, afirmó un funcionario camporista, enojado con los movimientos del Gobernador. Las palabras de Kicillof casi siempre irritan a La Cámpora, que ve en su cara la imagen de un traidor, que quiere enfrentar políticamente a su mentora, que está presa. Y de esa postura, dicen los que están bien enquistados en los círculos chicos de la organización de Máximo Kirchner, no se van a olvidar nunca.