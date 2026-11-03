Por la suba del riesgo país las acciones de un sector clave acumulan caídas de hasta 46% y cotizan en mínimos del año

El riesgo país superó los 800 puntos y marcó un máximo desde octubre de 2025. (Foto: Reuters)

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La desconfianza de los inversores en relación al futuro de la economía argentina se hace sentir en la continua suba del riesgo país. La semana arrancó también con signo negativo para los bonos en dólares, mientras que las acciones de bancos que cotizan en Wall Street vía ADR volvieron a estar entre las más afectadas.

Entre los papeles del sector financiero, Grupo Financiero Galicia estuvo entre los más golpeados. Ayer cayó 2,5% en Nueva York y en lo que va del año acumula una pérdida del 40 por ciento. Peor aún es el comportamiento del ADR de Banco Supervielle, que con el nuevo derrumbe de ayer ya presenta un rojo de 46% en lo que va de 2026. Las acciones de Banco Macro caen un poco menos, 33%, y las de BBVA Argentina otro 37 por ciento.

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En todos los casos las cotizaciones se ubican en mínimos del año y ya perdieron más de la mitad de su valor respecto al pico alcanzado en enero de 2025. En aquel momento muchos fondos internacionales decidieron cambiar la estrategia: vendieron acciones argentinas y se pasaron a Brasil.

Ahora la pregunta que se hacen muchos es si no sucederá el camino inverso. Con la victoria de Lula Da Silva el mercado paulista sufrió un desplome. Sin embargo, por ahora no se notó mayor interés por posicionarse en acciones argentinas, todo lo contrario.

La suba del riesgo país, que ayer superó los 800 puntos, refleja con claridad que para Wall Street la incertidumbre es creciente. La economía no crece y Javier Milei se mantiene sin mayores variaciones en intención de voto, que se mueve en un rango del 36% al 38 por ciento.

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El sorpresivo resultado de la elección brasileña impactó negativamente también en el mercado argentino. Se despertó una señal de alerta entre los inversores: ¿y si en Brasil ganó la izquierda no pasará lo mismo en Argentina?

Por lo pronto, la euforia del Gobierno por las victorias de derecha que se sucedieron en la región se frenó justo en el principal mercado sudamericano. Así como la suba bursátil post victoria de Flavio Bolsonaro tuvo un efecto positivo tanto en Brasil como en Argentina, ahora sucedió lo mismo pero por el impacto negativo.

Leo Chialva, director de Delphos Investment, aseguró que las acciones quedaron demasiado baratas luego de la caída continua que acumulan desde principios de 2025: “Teniendo en cuenta los precios en relación al valor libro ya estamos en niveles similares al post PASO de 2019. Estamos en niveles similares al 2013, cuando Sergio Massa se abrió del PJ y eso trajo ilusión al mercado”.

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Si bien todo conduce a un futuro rally del mercado bursátil y de las acciones bancarias, nadie se anima a vaticinar cuándo podría suceder. Lo más probable es que la mayoría de los fondos que invierten en la región prefieran no arriesgarse y esperar el resultado electoral para pisar sobre seguro.

En otras palabras, a casi un año de las elecciones y en un contexto de incertidumbre política total la mayoría del mercado prefiere no apresurarse. Los que salieron a comprar antes en Brasil ante la expectativa de una victoria de Bolsonaro lo pagaron con fuertes pérdidas. Y con ese antecedente y el recuerdo de lo sucedido tras la derrota de Mauricio Macri en 2019 son pocos los que están dispuestos a tomar riesgos.

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El riesgo país tiene implícita una chance de reelección de Milei del 55%. Hace tres meses, cuando estaba en la mitad de nivel que ahora, es decir a 400 puntos básicos, se traducía en una posible victoria electoral en 2027 superior al 85%. Ahora todo luce más alineado: la evolución de la economía, la intención de voto presidencial y el precio de los bonos dolarizados.