Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

Decenas de personas de la localidad de San Sebastián, a 51 kilómetros al este de San Salvador, recibieron el sábado los restos del 'streamer' salvadoreño Carlos José Rivera Alfaro, conocido por el nombre de Komanche, fallecido a la edad de 30 años en México. (Vladimir Chicas/EFE)

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Decenas de habitantes de San Sebastián, en el departamento de San Vicente, recibieron el sábado los restos del creador de contenido salvadoreño Carlos José Rivera Alfaro, conocido como El Komanche, según EFE. El streamer murió a los 30 años en México. El féretro llegó al poblado tras un traslado desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, situado en las cercanías de San Salvador.

La llegada se produjo después de varias horas de demora. Vecinos de la localidad, ubicada a 51 kilómetros al este de la capital salvadoreña, salieron a la calle principal para acompañar el recorrido del vehículo funerario entre aplausos y expresiones de despedida..

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Los restos fueron trasladados luego a una funeraria de San Sebastián, donde familiares, allegados y seguidores aguardaban el inicio de las ceremonias. En el lugar había arreglos florales y la familia pidió privacidad durante unos momentos para permanecer a solas junto al féretro.

El sepelio estaba previsto para las horas posteriores, aunque no se había confirmado si la inhumación tendría lugar el domingo en el cementerio de San Sebastián. La muerte de Komanche generó reacciones entre creadores de contenido y usuarios de redes sociales, donde el salvadoreño había construido una comunidad amplia.

Fotografía que muestra una imagen del creador de contenido salvadoreño Carlos José Rivera, conocido como El Komanche, fallecido el 25 de octubre en Monterrey, México, durante su funeral este sábado en San Sebastián, El Salvador. (EFE / Rodrigo Sura)

Komanche reunió a cientos de miles de seguidores en YouTube e Instagram

Rivera Alfaro tenía cerca de medio millón de suscriptores en YouTube y 881.000 seguidores en Instagram, de acuerdo con los datos recogidos por EFE. Su actividad se centraba en transmisiones en línea, videojuegos y contenidos vinculados con la comunidad hispanohablante de creadores digitales.

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El streamer ganó notoriedad por su participación en eventos virtuales y por su papel como organizador de los Squid Craft Games, una competencia realizada dentro del videojuego Minecraft. El certamen tomó como referencia la serie surcoreana El juego del calamar y tuvo repercusión en la plataforma Twitch.

Entre los participantes de esas competencias figuraron otros creadores conocidos en el ámbito hispano, como AuronPlay y El Rubius. La presencia de Komanche en ese tipo de producciones le dio visibilidad fuera de El Salvador y lo vinculó con algunas de las principales figuras del entretenimiento digital en español.

Familiares y amigos del creador de contenido salvadoreño Carlos José Rivera, conocido como El Komanche, fallecido el 25 de octubre en Monterrey, México, cargan el féretro que contiene sus restos este sábado en San Sebastián, El Salvador. (EFE / Rodrigo Sura)

El representante del creador, Byron Reyes, publicó un mensaje el 26 de octubre en el que señaló que Komanche tenía proyectos en preparación y mantenía un vínculo estrecho con su país de origen. “Siempre quiso a su país de manera increíble”, escribió Reyes en una publicación de Instagram citada por EFE.

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En el mismo mensaje, Reyes incluyó una frase sobre el acoso: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. El representante no precisó la relación entre esa afirmación y el fallecimiento de Rivera Alfaro.

Reyes también destacó la trayectoria del streamer dentro de la industria de los contenidos digitales. “Lograste lo que ningún salvadoreño ha conseguido en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman”, expresó en su despedida pública.

Komanche iba a participar en La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores organizado por Ibai Llanos. Su combate fue cancelado después de que el propio streamer revelara de forma anticipada su presencia en la cartelera, pese a un acuerdo de confidencialidad, según recogieron varios medios.

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La despedida de sus restos en San Sebastián quedó prevista para la noche del sábado, mientras familiares y seguidores aguardaban la confirmación de los detalles de su sepultura.