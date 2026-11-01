Honduras

Honduras aprueba la Ley Casa Segura para reforzar la legítima defensa en viviendas, negocios y vehículos

La reforma modifica el artículo 30 del Código Penal y contempla una presunción de legítima defensa ante determinados ingresos ilegales o violentos a propiedades privadas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

El Congreso Nacional aprobó la Ley Casa Segura, una iniciativa que busca reforzar la protección jurídica de los hondureños que enfrenten agresiones dentro de sus propiedades privadas. (Foto: Imagen generada con IA)
El Congreso Nacional aprobó la Ley Casa Segura, una iniciativa que busca reforzar la protección jurídica de los hondureños que enfrenten agresiones dentro de sus propiedades privadas. (Foto: Imagen generada con IA)
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El Congreso Nacional de Honduras aprobó el pasado miércoles la Ley Casa Segura, una normativa que busca reforzar el respaldo jurídico de los ciudadanos que deban defenderse ante agresiones dentro de sus viviendas, negocios, haciendas, vehículos y otras propiedades privadas.

La iniciativa pretende fortalecer la aplicación de la legítima defensa en situaciones en las que una persona enfrente una amenaza durante el ingreso ilegal o violento a uno de estos espacios.

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El diputado del Partido Liberal Alex Berrios, quien presentó la propuesta, destacó este viernes la aprobación de la ley y aseguró que representa un avance para la protección de las familias hondureñas. Según explicó, la iniciativa recibió el respaldo de todas las bancadas representadas en el hemiciclo legislativo.

¿Qué establece la Ley Casa Segura?

Berrios explicó que la normativa busca reforzar las disposiciones sobre legítima defensa contempladas en el artículo 30 del Código Penal hondureño, con el propósito de brindar mayor seguridad jurídica a quienes reaccionen ante una agresión en sus propiedades.

“La Ley Casa Segura, básicamente lo que da o lo que le otorga a la familia, a los buenos hondureños es un blindaje jurídico, un fuero especial dentro de la legítima defensa que ya existe en el artículo 30 del Código Penal”, manifestó el congresista.

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El diputado liberal Alex Berrios presentó la propuesta y destacó el respaldo de las bancadas legislativas a la normativa relacionada con la legítima defensa. (Foto: Congreso Nacional)
El diputado liberal Alex Berrios presentó la propuesta y destacó el respaldo de las bancadas legislativas a la normativa relacionada con la legítima defensa. (Foto: Congreso Nacional)

De acuerdo con el diputado, la medida pretende respaldar a los ciudadanos cuando se vean obligados a protegerse ante ataques que pongan en riesgo su integridad, la de sus familiares o sus bienes.

La intención es establecer garantías jurídicas para las personas que enfrenten situaciones de peligro y actúen para repeler una agresión.

La aplicación de la legítima defensa está sujeta a las condiciones establecidas en la legislación. Por tanto, la aprobación de la normativa no significa que cualquier reacción violenta dentro de una propiedad privada quede automáticamente justificada.

El parlamentario defendió la iniciativa al señalar que existen casos en los que delincuentes ingresan a viviendas, someten a sus ocupantes y cometen agresiones que afectan la seguridad de las familias.

Berrios recordó que algunas víctimas son amarradas, heridas y sometidas a diferentes formas de violencia durante los asaltos en sus propios hogares.

“Delincuentes entraban a sus casas, amarraban a las familias, como usted dice, violaban a la familia hondureña, violaban su espacio sagrado, muchas veces mataban, herían, hacían daño dentro de estos hogares”, expresó.

A criterio del legislador, estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer las herramientas legales disponibles para los ciudadanos que enfrentan amenazas dentro de sus propiedades.

La reforma busca fortalecer las disposiciones del artículo 30 del Código Penal hondureño para brindar garantías jurídicas a los ciudadanos que deban defenderse ante determinadas agresiones. (Foto: Imagen generada con IA)
La reforma busca fortalecer las disposiciones del artículo 30 del Código Penal hondureño para brindar garantías jurídicas a los ciudadanos que deban defenderse ante determinadas agresiones. (Foto: Imagen generada con IA)

El diputado sostuvo que la nueva normativa busca ofrecer mayor respaldo a quienes deban defenderse en circunstancias de peligro, de manera que puedan recurrir a la legítima defensa conforme a los límites establecidos por la ley.

Asimismo, consideró que la aprobación de la iniciativa envía un mensaje sobre la importancia de proteger a las familias y sus espacios privados frente a la delincuencia.

Berrios calificó la aprobación de la Ley Casa Segura como un éxito para las familias hondureñas y destacó el respaldo político obtenido durante su discusión en el Congreso Nacional.

La iniciativa se suma al paquete de reformas en materia de seguridad impulsadas por el Poder Legislativo, orientadas a responder a las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la criminalidad.

El congresista afirmó que el propósito es contribuir a que los hondureños puedan vivir con mayor tranquilidad y cuenten con protección jurídica cuando enfrenten agresiones en sus hogares, negocios u otros bienes privados.

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