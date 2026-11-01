El Salvador

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

La misión multinacional sostuvo que sus operaciones se limitan a tareas de apoyo y que sus efectivos actúan bajo protocolos definidos por la misión internacional.

La Fuerza de Supresión de Pandillas negó el uso de dispositivos explosivos y bombardeos aéreos en sus operaciones en Haití. (REUTERS/Patrice Noel)
La Fuerza de Supresión de Pandillas negó el uso de dispositivos explosivos y bombardeos aéreos en sus operaciones en Haití. (REUTERS/Patrice Noel)
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La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) aseguró este sábado que no utiliza dispositivos explosivos ni ejecuta bombardeos aéreos en las operaciones que desarrolla en Haití, incluidas las acciones de los militares de El Salvador. El pronunciamiento respondió a denuncias sobre supuestos ataques contra civiles cerca de Puerto Príncipe.

Por medio de la red social X, la fuerza internacional indicó que conoce los informes recientes que atribuyen a las fuerzas de seguridad el empleo de explosivos y bombardeos desde el aire, incluso mediante helicópteros. La GSF rechazó esas acusaciones y sostuvo que carecen de fundamento.

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La GSF no utiliza dispositivos explosivos en sus operaciones”, señaló. La aclaración abarcó al contingente salvadoreño y a las aeronaves que operan bajo su estructura. Según el comunicado, los helicópteros de la misión tampoco transportan explosivos.

La misión multinacional afirmó que sus procedimientos se ajustan a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. (Cortesía: Fuerza de Supresión de Pandillas)
La misión multinacional afirmó que sus procedimientos se ajustan a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. (Cortesía: Fuerza de Supresión de Pandillas)

La organización destacó que los procedimientos se ajustan a sus Reglas de Enfrentamiento, al derecho internacional de los derechos humanos y a las normas aplicables para las tareas de seguridad. Bajo esas disposiciones, indicó, está prohibido el uso de dispositivos explosivos.

La GSF también sostuvo que la reducción de los daños a la población civil forma parte de los criterios centrales de sus operativos. La declaración llegó después de que una organización haitiana denunciara presuntos ataques sobre zonas civiles del área metropolitana de Puerto Príncipe.

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Una denuncia dirigida al secretario general de la ONU señaló presuntos ataques con helicópteros en Croix-des-Bouquets y Canaán. (REUTERS/Patrice Noel)
Una denuncia dirigida al secretario general de la ONU señaló presuntos ataques con helicópteros en Croix-des-Bouquets y Canaán. (REUTERS/Patrice Noel)

Bukele rechazó la denuncia

El mensaje del GFS se difundió poco después de una publicación del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien negó que militares de su país hayan bombardeado a civiles durante la misión en Haití.

“¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera tiene bombas a su disposición. ¿Bombardeos aéreos? ¿Ataques de helicópteros artillados?”, escribió Bukele en X. El mandatario sostuvo que los helicópteros de ataque salvadoreños llegaron al país caribeño el 29 de octubre, un día después de la publicación del informe cuestionado.

Bukele afirmó que la denuncia se divulgó el 28 de octubre, antes de que esas aeronaves arribaran al país caribeño. Además, aseguró que los helicópteros no habían realizado “una sola misión” hasta ese momento.

Nayib Bukele sostuvo que los helicópteros salvadoreños llegaron al país caribeño un día después de la publicación de las denuncias. (Cortesía: Nayib Bukele)
Nayib Bukele sostuvo que los helicópteros salvadoreños llegaron al país caribeño un día después de la publicación de las denuncias. (Cortesía: Nayib Bukele)

El jefe de Estado acompañó su publicación con una imagen de la carta que la Asociación de las Naciones Unidas-Haití envió al secretario general de la ONU, António Guterres. La entidad presuntamente denunció ataques con armamento pesado, helicópteros y operaciones aéreas en barrios de Croix-des-Bouquets y Canaán.

Bukele cuestionó a la organización y afirmó que no forma parte de la ONU. También compartió una publicación del medio Drop Site News, que identificó a la Asociación de las Naciones Unidas-Haití como un grupo de defensa de integrantes de la diáspora haitiana.

Más de 2,000 militares salvadoreños participan en la búsqueda de cuatro técnicos desaparecidos

La presencia salvadoreña en Haití aumentó después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación el 18 de octubre, tras una emboscada en la zona de Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets. Los hombres integraban la GSF, la misión internacional respaldada por Naciones Unidas para enfrentar a las bandas armadas haitianas.

Bukele confirmó esta semana el despliegue de más de 2,000 efectivos salvadoreños en Puerto Príncipe. Su Gobierno sostiene que la prioridad de la operación es localizar y recuperar a los cuatro miembros de su contingente, cuyo paradero continúa sin confirmación oficial.

El Gobierno de El Salvador desplegó a más de 2,000 militares en Puerto Príncipe para localizar a los 4 miembros de su contingente. (EFE/ Jonet St. Élois)
El Gobierno de El Salvador desplegó a más de 2,000 militares en Puerto Príncipe para localizar a los 4 miembros de su contingente. (EFE/ Jonet St. Élois)

De acuerdo con EFE, este viernes, soldados salvadoreños realizaron patrullajes en Tabarre, al noreste de Puerto Príncipe, cerca del área donde ocurrió la emboscada. También fueron vistos en las cercanías del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Clercine, a bordo de camiones y vehículos blindados con apoyo aéreo.

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