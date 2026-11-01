Los disfraces de los famosos para Halloween: de la transformación de Nicki Nicole y Mauro Icardi al glamour de Marta Fort

Actrices, cantantes e influencers apostaron por personajes de terror, referencias pop y looks elegantes durante la noche más esperada de octubre

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La celebración de Halloween volvió a instalarse entre figuras del espectáculo como Nicki Nicole, Marta Fort, Sofía Gonet, Pampita, Mauro Icardi y la China Suárez, que compartieron en sus redes sociales disfraces, maquillajes y reuniones temáticas. Desde producciones con sangre falsa y personajes del cine de terror hasta mesas de dulces y jardines ambientados, la noche del 31 de octubre reunió a familias y amigos en festejos que tuvieron a los más chicos como protagonistas.

Entre las primeras postales que circularon estuvo la de Isabella Icardi, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi. La niña se disfrazó de novia fantasma con un vestido blanco intervenido con manchas de sangre falsa, velo y una peluca negra despeinada. El maquillaje completó la caracterización: el rostro estaba cubierto de blanco, los ojos aparecían remarcados con sombras oscuras y había rastros de sangre alrededor de la boca. Para las fotos, también llevó una calabaza pequeña con forma de fantasma.

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Pampita celebró Halloween con una propuesta en tonos oscuros y accesorios inspirados en la fecha (Instagram)

Junto a su hija Ana García Moritán, Pampita mostró su look para una noche de disfraces (Instagram)

Pampita y su hija Ana disfrutaron de Halloween en el parque (Instagram)

Wanda Nara destacó el trabajo de Kennys Palacios, responsable de la transformación de Isabella. “Gracias, tío Kennys Palacios. Cada año te superás”, escribió en sus redes. La publicación mostró el nivel de detalle que tuvo el disfraz, desde el peinado hasta los accesorios elegidos para la ocasión.

La ambientación de la fiesta que organizaron Mauro Icardi y Eugenia ‘La China’ Suárez también apareció en las historias de Caro Nolte, amiga de la pareja. El encuentro contó con calaveras, arreglos florales en tonos oscuros, humo y un castillo inflable de grandes dimensiones. Las imágenes difundidas durante la tarde dieron cuenta de una producción pensada para recibir a invitados de todas las edades.

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El disfraz de la China Suárez y Mauro Icardi para festejar Halloween en familia (Instagram)

La Joaqui homenajeó a la película "El joven manos de tijera" con su disfraz para Halloween (Instagram)

La Joaqui preparó una tarde de disfraces y juegos para que sus hijas celebraran Halloween junto a sus amigas (Instagram)

La Joaqui organizó un festejo de Halloween para sus hijas y sus amigas (Instagram)

Para la celebración, la actriz eligió un personaje de payasa de terror. Lució la cara pintada de blanco, lágrimas negras bajo los ojos y un traje de arlequín en blanco y negro. Icardi, por su parte, llevó una capa bordó con capucha y maquillaje que simulaba cortes y sangre en el rostro. Ambos compartieron momentos de la noche en sus cuentas, con imágenes de la decoración y de la caracterización que eligieron.

Otros famosos que impactaron en redes fueron Marta Fort, Nicki Nicole, Sofía La Reini Gonet y La Joaqui. La empresaria chocolatera impactó a sus fans con una producción inspirada en Madonna. Por su parte, la cantante de RKT homenajeó a la película “El joven manos de tijeras”.

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A su vez, Sofía Gonet dejó salir su glamour al hacer referencia a María Antonieta, la figura de la revolución francesa. Mientras, la cantante rosarina se disfrazó de “El cadáver de la novia”.

Benjamín Vicuña también se sumó a los festejos junto a su hijo Amancio. El niño usó un atuendo negro con capucha, figuras de huesos y manchas que imitaban sangre. En uno de los videos publicados por el actor se lo vio cubierto de espuma, como parte de los juegos que acompañaron la jornada.

El sensual disfraz de Marta Fort, inspirado en Madonna, para Halloween (Instagram)

Marta Fort eligió una producción de Halloween con detalles de glamour y una estética cuidada (Instagram)

Con un vestuario temático, Marta Fort se sumó a los festejos de Halloween (Instagram)

En otra de las imágenes, una persona que sería el propio Vicuña apareció con una máscara de lobo y una campera de cuero negra. La prenda tenía en la espalda una ilustración del animal, en sintonía con el personaje elegido. El actor mostró así distintas escenas de la celebración familiar, centrada en los disfraces y las actividades para los chicos.

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Pampita compartió la fecha con su hija Ana García Moritán. La modelo optó por un vestido largo de terciopelo negro y un par de cuernos del mismo color, una combinación que mantuvo una estética sobria dentro de la temática. La pequeña, conocida como Anita, llevó un vestido negro de tul con detalles de telarañas rojas y una gran araña sobre la cabeza. Además, sumó una calabaza naranja para guardar las golosinas.

Sofía La Reini Gonet se inspiró en María Antonieta para su disfraz de Halloween (Instagram)

Sofía Gonet se sumó a Halloween con una caracterización que compartió con sus seguidores (Instagram)

Sofía Gonet eligió un vestuario especial para celebrar la fecha (Instagram)

La propuesta de Anita reunió elementos clásicos de Halloween y una puesta acorde a su edad. El tul, las aplicaciones de telaraña y el accesorio de araña definieron el disfraz, mientras que la calabaza se convirtió en el complemento para recorrer la celebración y participar de la búsqueda de dulces.

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Juana Repetto eligió organizar una fiesta y se encargó personalmente del maquillaje de uno de sus hijos. La actriz lo transformó en un payaso inspirado en el personaje de It: le pintó el rostro de blanco, oscureció la zona de los ojos, le sumó una nariz roja y completó el vestuario con un traje gris de pompones. Repetto documentó parte del proceso en las redes sociales y escribió: “Soy buenísima haciendo make ups de Halloween”.

Sofía Calzetti disfrazó a su hija de 'diablita' para celebrar Halloween (Instagram)

La actriz también preparó el espacio para los invitados. La mesa incluyó un mantel rosa, calabazas, sombreros de bruja, golosinas y otros objetos alusivos a la fecha. En el jardín dispuso adornos de terror para extender la ambientación al exterior y acompañar la celebración infantil.

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Por su parte, Matilda Salazar, hija de Luciana Salazar, se caracterizó como vampiresa. La niña llevó un vestido rojo y negro con encaje y corsé, en una elección de estética gótica. El maquillaje incluyó un antifaz negro de encaje, ojos marcados, colmillos y sangre falsa alrededor de la boca, elementos que definieron el personaje.

Sofía Calzetti compartió su look de Halloween y se sumó a los festejos en redes (Instagram)

Con una producción alusiva a la fecha, Sofía Calzetti mostró su elección para la celebración (Instagram)

Las imágenes de Matilda mostraron una producción armada alrededor de la temática vampírica, con el vestuario y los accesorios como ejes centrales. La hija de Luciana Salazar se sumó así a la lista de chicos que eligieron personajes asociados al cine y a los relatos de terror para celebrar la fecha.

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La Joaqui organizó una reunión para sus hijas y algunas de sus amigas. La cantante publicó fotos y videos de una tarde de juegos al aire libre, en la que las nenas llevaron disfraces de diablas, muñecas y otros personajes. La propuesta combinó una actividad en el jardín con una merienda preparada especialmente para Halloween.

La mesa que armó la artista incluyó cupcakes, chocolates, una torta decorada para la ocasión y calabazas típicas de la celebración. Entre disfraces, golosinas y juegos, el festejo cerró una jornada en la que las redes sociales volvieron a funcionar como vidriera de las celebraciones familiares por Halloween.

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