Los disfraces de los famosos para Halloween: de la transformación de Nicki Nicole y Mauro Icardi al glamour de Marta Fort

La celebración de Halloween volvió a instalarse entre figuras del espectáculo como Nicki Nicole, Marta Fort, Sofía Gonet, Pampita, Mauro Icardi y la China Suárez, que compartieron en sus redes sociales disfraces, maquillajes y reuniones temáticas. Desde producciones con sangre falsa y personajes del cine de terror hasta mesas de dulces y jardines ambientados, la noche del 31 de octubre reunió a familias y amigos en festejos que tuvieron a los más chicos como protagonistas.
Entre las primeras postales que circularon estuvo la de Isabella Icardi, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi. La niña se disfrazó de novia fantasma con un vestido blanco intervenido con manchas de sangre falsa, velo y una peluca negra despeinada. El maquillaje completó la caracterización: el rostro estaba cubierto de blanco, los ojos aparecían remarcados con sombras oscuras y había rastros de sangre alrededor de la boca. Para las fotos, también llevó una calabaza pequeña con forma de fantasma.
PUBLICIDAD
Wanda Nara destacó el trabajo de Kennys Palacios, responsable de la transformación de Isabella. “Gracias, tío Kennys Palacios. Cada año te superás”, escribió en sus redes. La publicación mostró el nivel de detalle que tuvo el disfraz, desde el peinado hasta los accesorios elegidos para la ocasión.
La ambientación de la fiesta que organizaron Mauro Icardi y Eugenia ‘La China’ Suárez también apareció en las historias de Caro Nolte, amiga de la pareja. El encuentro contó con calaveras, arreglos florales en tonos oscuros, humo y un castillo inflable de grandes dimensiones. Las imágenes difundidas durante la tarde dieron cuenta de una producción pensada para recibir a invitados de todas las edades.
PUBLICIDAD
Para la celebración, la actriz eligió un personaje de payasa de terror. Lució la cara pintada de blanco, lágrimas negras bajo los ojos y un traje de arlequín en blanco y negro. Icardi, por su parte, llevó una capa bordó con capucha y maquillaje que simulaba cortes y sangre en el rostro. Ambos compartieron momentos de la noche en sus cuentas, con imágenes de la decoración y de la caracterización que eligieron.
Otros famosos que impactaron en redes fueron Marta Fort, Nicki Nicole, Sofía La Reini Gonet y La Joaqui. La empresaria chocolatera impactó a sus fans con una producción inspirada en Madonna. Por su parte, la cantante de RKT homenajeó a la película “El joven manos de tijeras”.
PUBLICIDAD
A su vez, Sofía Gonet dejó salir su glamour al hacer referencia a María Antonieta, la figura de la revolución francesa. Mientras, la cantante rosarina se disfrazó de “El cadáver de la novia”.
Benjamín Vicuña también se sumó a los festejos junto a su hijo Amancio. El niño usó un atuendo negro con capucha, figuras de huesos y manchas que imitaban sangre. En uno de los videos publicados por el actor se lo vio cubierto de espuma, como parte de los juegos que acompañaron la jornada.
En otra de las imágenes, una persona que sería el propio Vicuña apareció con una máscara de lobo y una campera de cuero negra. La prenda tenía en la espalda una ilustración del animal, en sintonía con el personaje elegido. El actor mostró así distintas escenas de la celebración familiar, centrada en los disfraces y las actividades para los chicos.
PUBLICIDAD
Pampita compartió la fecha con su hija Ana García Moritán. La modelo optó por un vestido largo de terciopelo negro y un par de cuernos del mismo color, una combinación que mantuvo una estética sobria dentro de la temática. La pequeña, conocida como Anita, llevó un vestido negro de tul con detalles de telarañas rojas y una gran araña sobre la cabeza. Además, sumó una calabaza naranja para guardar las golosinas.
La propuesta de Anita reunió elementos clásicos de Halloween y una puesta acorde a su edad. El tul, las aplicaciones de telaraña y el accesorio de araña definieron el disfraz, mientras que la calabaza se convirtió en el complemento para recorrer la celebración y participar de la búsqueda de dulces.
PUBLICIDAD
Juana Repetto eligió organizar una fiesta y se encargó personalmente del maquillaje de uno de sus hijos. La actriz lo transformó en un payaso inspirado en el personaje de It: le pintó el rostro de blanco, oscureció la zona de los ojos, le sumó una nariz roja y completó el vestuario con un traje gris de pompones. Repetto documentó parte del proceso en las redes sociales y escribió: “Soy buenísima haciendo make ups de Halloween”.
La actriz también preparó el espacio para los invitados. La mesa incluyó un mantel rosa, calabazas, sombreros de bruja, golosinas y otros objetos alusivos a la fecha. En el jardín dispuso adornos de terror para extender la ambientación al exterior y acompañar la celebración infantil.
PUBLICIDAD
Por su parte, Matilda Salazar, hija de Luciana Salazar, se caracterizó como vampiresa. La niña llevó un vestido rojo y negro con encaje y corsé, en una elección de estética gótica. El maquillaje incluyó un antifaz negro de encaje, ojos marcados, colmillos y sangre falsa alrededor de la boca, elementos que definieron el personaje.
Las imágenes de Matilda mostraron una producción armada alrededor de la temática vampírica, con el vestuario y los accesorios como ejes centrales. La hija de Luciana Salazar se sumó así a la lista de chicos que eligieron personajes asociados al cine y a los relatos de terror para celebrar la fecha.
PUBLICIDAD
La Joaqui organizó una reunión para sus hijas y algunas de sus amigas. La cantante publicó fotos y videos de una tarde de juegos al aire libre, en la que las nenas llevaron disfraces de diablas, muñecas y otros personajes. La propuesta combinó una actividad en el jardín con una merienda preparada especialmente para Halloween.
La mesa que armó la artista incluyó cupcakes, chocolates, una torta decorada para la ocasión y calabazas típicas de la celebración. Entre disfraces, golosinas y juegos, el festejo cerró una jornada en la que las redes sociales volvieron a funcionar como vidriera de las celebraciones familiares por Halloween.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD