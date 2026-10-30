Guatemala

La sanción de la Concacaf a Guatemala expone los límites del fútbol centroamericano ante la discriminación

El cierre parcial del estadio capitalino y las multas impuestas tras los cánticos contra jugadores surinameses obligan a la federación guatemalteca a presentar un plan formal de prevención, en un momento de inédito protagonismo regional

La federación mantendrá a la venta unas 5.800 entradas para la ida de cuartos de final y planea cubrir la reducción de aforo mediante cerca de 2.000 cortesías en el recinto. (Imagen de cortesía)
La federación mantendrá a la venta unas 5.800 entradas para la ida de cuartos de final y planea cubrir la reducción de aforo mediante cerca de 2.000 cortesías en el recinto. (Imagen de cortesía)
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Guatemala y Surinam recibieron sanciones de la Concacaf tras los incidentes ocurridos en su partido de la Liga de Naciones 2026/27, que incluyeron cánticos discriminatorios contra futbolistas surinameses, lanzamiento de objetos al campo y un altercado posterior al encuentro. La Asociación Guatemalteca de Fútbol deberá cerrar parcialmente el 25% de su estadio en su próximo partido como local del torneo, mientras varios integrantes de ambos equipos fueron suspendidos.

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FFG) apelará las medidas, aunque mantendrá la venta de aproximadamente 5.800 entradas para el encuentro ante Canadá del 13 de noviembre, correspondiente a la ida de los cuartos de final. Para cumplir con la reducción de aforo, la entidad prevé utilizar cerca de 2.000 cortesías, sin disminuir la cantidad de boletos destinados al público, informó Prensa Libre.

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La derrota por 1-0 ante Guatemala dejó al seleccionado de Surinam fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Imagen de cortesía)
La derrota por 1-0 ante Guatemala dejó al seleccionado de Surinam fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Imagen de cortesía)

El Comité Disciplinario de la Concacaf tomó la decisión después de revisar los reportes oficiales del partido y las pruebas disponibles, conforme a su Código Disciplinario y al reglamento de la competición. Las suspensiones deberán cumplirse en los próximos compromisos oficiales de la Concacaf o de la FIFA para los que los sancionados sean elegibles.

El cierre parcial de El Trébol y la apelación guatemalteca

La sanción contra Guatemala contempla varias multas económicas, el cierre parcial del estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, y la obligación de presentar un plan de prevención de la discriminación para futuros encuentros en condición de local.

El presidente de la FFG, Gerardo Paiz, confirmó que la federación recurrirá la resolución disciplinaria. El dirigente también indicó que la institución asumirá el pago de las multas, cuyo monto estimó en USD 40 mil, aunque Concacaf no confirmó oficialmente esa cifra.

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La campaña de prevención incluirá mantas y mensajes emitidos por los autoparlantes de los estadios, según explicó Paiz. La medida responde a los cánticos discriminatorios dirigidos por aficionados guatemaltecos a los jugadores de Surinam durante el partido, además de los objetos arrojados al terreno de juego.

La Concacaf sancionó a Guatemala y Surinam tras los cánticos discriminatorios y altercados en la Liga de Naciones. (Imagen de cortesía)
La Concacaf sancionó a Guatemala y Surinam tras los cánticos discriminatorios y altercados en la Liga de Naciones. (Imagen de cortesía)

Jonathan Franco y Carlos Estrada, futbolistas de Guatemala, fueron suspendidos por tres partidos cada uno por su participación en el enfrentamiento posterior al encuentro y por conducta violenta relacionada con ese episodio.

La selección guatemalteca enfrentará a Canadá a las 20:00 del 13 de noviembre en El Trébol. La serie concluirá el 16 de noviembre en territorio canadiense.

Cuatro partidos para Etienne Vaessen

Surinam también recibió sanciones individuales por el altercado entre integrantes de las dos delegaciones. El arquero Etienne Vaessen fue suspendido por cuatro partidos: tres por su participación en la confrontación y uno adicional por conducta antideportiva hacia los espectadores.

Johnny Gambier, miembro del cuerpo técnico surinamés, deberá cumplir una suspensión de tres encuentros por conducta violenta durante el mismo incidente.

En su momento Infantino habló sobre el racismo. EFE
En su momento Infantino habló sobre el racismo. EFE

Guatemala había derrotado a Surinam por 1-0 en El Trébol, un resultado que le permitió avanzar por primera vez a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Gianni Infantino condenó el racismo denunciado por la selección de Surinam tras su derrota 1-0 ante Guatemala, el 5 de octubre, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. El resultado dejó al equipo surinamés fuera de los cuartos de final.

El episodio más tenso ocurrió en el minuto 63, cuando el árbitro estadounidense Joseph Dickerson expulsó al delantero Richonell Margaret por mostrar el dedo medio hacia los aficionados. El partido se reanudó después de 12 minutos y los jugadores de Surinam amenazaron con abandonar el campo.

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