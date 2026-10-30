Alajuelense vence al Motagua y clasifica a la final de la Copa Centroamericana: el título se disputará entre dos equipos costarricenses

Liga Deportiva Alajuelense clasificó a su cuarta final consecutiva de la Copa Centroamericana, tras derrotar 2-1 al Motagua de Honduras en el estadio Alejandro Morera Soto. Crédito: Liga Deportiva Alajuelense

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El fútbol costarricense tendrá a dos representantes disputando el título de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, luego de que Liga Deportiva Alajuelense derrotara 2-1 al Motagua de Honduras y consiguiera su clasificación a la final, donde enfrentará al Club Sport Cartaginés, que también aseguró su boleto tras eliminar al Olimpia hondureño.

El triunfo de los rojinegros se produjo la noche del jueves 29 de octubre, en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, donde las anotaciones de Juan Pablo Añor y Creichel Pérez permitieron al conjunto dirigido por Óscar Ramírez superar una semifinal que terminó con momentos de tensión.

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Con este resultado, Alajuelense disputará su cuarta final consecutiva de la Copa Centroamericana, un torneo que ha dominado desde su creación en 2023 y en el que buscará conquistar su cuarto campeonato consecutivo.

La clasificación también garantiza que el trofeo permanecerá en manos de un equipo costarricense, independientemente del resultado de la serie definitiva, que enfrentará a dos clubes nacionales durante diciembre.

El conjunto manudo llegó al encuentro después de empatar 0-0 en el partido de ida disputado en Honduras, por lo que necesitaba una victoria en casa para asegurar su clasificación sin depender de tiempos adicionales.

Alajuelense tomó ventaja con dos goles en el primer tiempo

El partido comenzó con un Motagua decidido a buscar la clasificación, ejerciendo presión sobre la defensa rojinegra y tratando de aprovechar los espacios en el terreno de juego.

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Sin embargo, Alajuelense logró responder y abrió el marcador al minuto 19, cuando el venezolano Juan Pablo Añor aprovechó un balón que quedó suelto cerca del área después de una acción ofensiva.

El mediocampista controló la pelota y consiguió superar al guardameta hondureño para establecer el 1-0, provocando la celebración de los aficionados presentes en el Morera Soto.

La anotación permitió a los dirigidos por Óscar Ramírez manejar el encuentro con mayor tranquilidad, mientras Motagua buscaba recuperar terreno.

Antes de finalizar la primera mitad, el conjunto costarricense amplió su ventaja gracias a Creichel Pérez, quien apareció al minuto 43 para conectar un remate de cabeza después de un centro enviado por Kenyel Michel.

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Con el 2-0, los manudos se marcharon al descanso con una ventaja importante y la posibilidad de asegurar su cuarta presencia consecutiva en la final de la competición.

Ambos jugadores consiguieron además sus primeras anotaciones en la Copa Centroamericana 2026, según las estadísticas oficiales de Concacaf.

Alajuelense buscará conquistar su cuarto campeonato consecutivo de la Copa Centroamericana, luego de ganar las ediciones de 2023, 2024 y 2025. Crédito: Liga Deportiva Alajuelense

Motagua reaccionó y puso en peligro la clasificación

Durante la segunda mitad, el equipo hondureño aumentó su presión y comenzó a generar oportunidades frente a la portería defendida por Washington Ortega.

Aunque Alajuelense mantuvo la ventaja durante buena parte del complemento, el panorama cambió al minuto 74, cuando una acción ofensiva de Motagua terminó con un autogol del defensor Alexis Gamboa.

La jugada fue revisada por el videoarbitraje (VAR), debido a las dudas sobre si el balón había cruzado completamente la línea de gol. Finalmente, la anotación fue validada y el marcador quedó 2-1.

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El descuento provocó momentos de incertidumbre para los rojinegros, ya que un empate con goles habría favorecido al conjunto hondureño por el criterio de anotaciones como visitante.

Motagua buscó aprovechar esa posibilidad y aumentó sus ataques durante los últimos minutos, mientras los futbolistas de Alajuelense intentaban contener la presión.

En el tiempo de reposición, el delantero Ángel Zaldívar fue expulsado, por lo que los locales terminaron el encuentro con 10 jugadores.

Pese a las dificultades, los manudos conservaron la ventaja hasta el pitazo final y consiguieron la clasificación con un marcador global de 2-1.

Costa Rica tendrá una final entre Alajuelense y Cartaginés

La victoria rojinegra confirmó una final completamente costarricense, después de que el Club Sport Cartaginés eliminara al Olimpia de Honduras en la otra semifinal.

Los brumosos, dirigidos por el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, consiguieron su clasificación después de empatar 2-2 en Tegucigalpa, resultado que les permitió imponerse 3-2 en el marcador global.

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El Club Sport Cartaginés será el rival de Alajuelense en la final de diciembre, después de eliminar al Olimpia de Honduras con un marcador global de 3-2. Crédito: Club Sport Cartaginés

De esta manera, el Cartaginés disputará su primera final de la Copa Centroamericana, mientras que Alajuelense llegará como vigente tricampeón del torneo.

El enfrentamiento tendrá un significado especial para ambos clubes, debido a que los rojinegros buscarán ampliar su dominio regional y los cartagineses intentarán conseguir su primer campeonato en esta competición.