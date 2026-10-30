Política

Presentaron en el Congreso un proyecto de ley de etiquetado de huevos

La iniciativa, llevada a la Cámara baja por la diputada Gabriela Estévez, fue elaborada e impulsada por una organización internacional que trabaja para disminuir el sufrimiento de los animales

Múltiples maples de huevos de cartón apilados, con huevos blancos y marrones, distribuidos sobre una superficie con sombras profundas.
Presentaron en el Congreso un proyecto de Ley de Etiquetado de Huevos (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

La diputada nacional Gabriela Estévez presentó un proyecto de Ley de Etiquetado de Huevos en el Congreso de la Nación. La iniciativa, elaborada por la organización internacional Sinergia Animal apunta a que en Argentina, el país con mayor consumo de este alimento por habitante del mundo y que según proyecciones del sector avícola en 2026 alcanzará un nuevo récord de 430 unidades per cápita, los compradores no tienen forma de saber, mirando el envase, en qué condiciones fue producido el producto.

La iniciativa propone incorporar al etiquetado obligatorio ya existente una categoría que identifique el sistema de producción: jaula, libre de jaula en galpón o piso, campero o de libre pastoreo, u orgánico. Esa información debería constar en la cara principal del envase de manera visible, legible e indeleble.

PUBLICIDAD

Además, el texto legislativo extiende la obligación a la publicidad: toda comunicación comercial de huevos deberá consignar el sistema de producción correspondiente y quedará prohibido el uso de imágenes o recursos gráficos que induzcan a error. Así, la presencia de gallinas al aire libre en un packaging no podría sugerir ese tipo de cría si los huevos provinieran de un sistema de jaulas.

El proyecto se sustenta en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. “Lo sustentamos en la Constitución Nacional, lo sustentamos en los derechos del consumidor, en las leyes que nos respaldan”, afirmó Estévez al presentar la iniciativa. La legisladora también señaló que el proyecto ya cuenta con acompañamiento de distintos espacios políticos y que se continúa trabajando para ampliar ese respaldo, al considerar que el enfoque centrado en el consumidor permite abordar la discusión desde perspectivas diversas.

PUBLICIDAD

Una encuesta realizada por Sinergia Animal Argentina reveló que más del 78% de los argentinos desconoce que aproximadamente el 90% de la producción nacional de huevos se realiza en sistemas de jaulas. El dato ilustra la distancia entre lo que ocurre en los establecimientos avícolas y lo que llega al conocimiento de quienes compran el producto en góndola.

La Directora Nacional de Argentina de Sinergia Animal Romina Viscarret junto a la Diputada Nacional Gabriela Estévez
La diputada nacional Gabriela Estévez junto a la directora de Sinergia Animal Argentina, Romina Viscarret

“Impulsamos este proyecto porque creemos que el acceso a la información no debería depender de la voluntad de cada empresa. Es importante que existan reglas claras y comunes para que todas las personas puedan conocer cómo se producen los alimentos que compran y tomar sus propias decisiones. No se trata de decirle a nadie qué comprar, sino de garantizar que pueda decidir con conocimiento”, señaló Romina Viscarret, directora de la organización protectora de animales.

Estévez, legisladora cordobesa de Unión por la Patria, amplió ese argumento en declaraciones a Infobae: “Hay un principio muy sencillo detrás de esta iniciativa: cada persona que compra un alimento tiene derecho a saber cómo fue producido. La defensa del consumidor también implica que la información del envase sea clara, verificable y que la publicidad no muestre una realidad distinta de la que existe”.

La diputada también destacó el trabajo articulado con la organización: “Desde el Congreso queremos sumar a ese esfuerzo y generar una herramienta concreta que amplíe derechos y genere estándares más transparentes para toda la cadena”.

De aprobarse la ley, los envases deberán especificar si el origen de los huevos es de jaula, libre de jaula en galpón o piso, campero o de libre pastoreo, u orgánico (Foto ilustrativa: Jesús Hellín/Europa Press)
De aprobarse la ley, los envases deberán especificar si el origen de los huevos es de jaula, libre de jaula en galpón o piso, campero o de libre pastoreo, u orgánico (Foto ilustrativa: Jesús Hellín/Europa Press)

No es la primera vez que una propuesta de este tipo llega al Congreso. En 2021, un proyecto similar —también elaborado por Sinergia Animal y presentado en esa oportunidad por el diputado José Luis Ramón, de Unidad Federal— no prosperó. La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) expresó un fuerte rechazo. Javier Prida, titular de la entidad, cuestionó entonces tanto la forma como el fondo de la iniciativa. “El proyecto dispara mucha preocupación en el sector productivo. Estamos de acuerdo en que tenemos que ver de qué manera le indicamos al consumidor qué tipo de huevo consume. Pero el método y camino que se eligió para hacerlo no es el más saludable”, afirmó en aquel momento.

Prida también argumentó que la industria avícola argentina cumple con la normativa de la Organización Mundial de Sanidad Animal y que está fiscalizada por el Senasa. Sobre las condiciones de alojamiento, sostuvo que las afirmaciones sobre hacinamiento o maltrato “son mentira”. “Vienen las modas de Europa o Estados Unidos, de países ricos que instalan modas para sus habitantes con un poder adquisitivo más alto que en la Argentina”, señaló.

El texto del nuevo proyecto contempla un plazo de adecuación de doce meses desde su reglamentación, con la posibilidad de cronogramas progresivos según la escala productiva. No propone prohibir la comercialización de huevos de ningún sistema ni imponer un modelo de cría determinado: su alcance se limita a que las diferencias entre las alternativas disponibles sean identificables para el consumidor. Las sanciones por incumplimiento quedarían encuadradas en las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, entre otras normas vigentes.

Temas Relacionados

HuevosBienestar animalConsumidoresCámara de DiputadosÚltimas noticiasGabriela EstévezSinergia AnimalLey de Etiquetado de Huevos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crece la tensión en el Gobierno: Martín Menem rechazó el "Plan B" de Bullrich y dijo que no habrá internas

El presidente de la Cámara de Diputados afirmó en un encuentro que “no hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia”. La senadora nacional deja a entrever sus intenciones de aspirar a ese cargo en algún momento. Javier Milei compartió esas declaraciones

Crece la tensión en el Gobierno: Martín Menem rechazó el "Plan B" de Bullrich y dijo que no habrá internas

Brasil convocó a la encargada de negocios de Argentina para pedir información sobre la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos

El encuentro en Brasilia buscó esclarecer una posible intervención de funcionarios de Javier Milei en el traslado del senador, quien cruzó territorio argentino y ecuatoriano antes de arribar a Miami

Brasil convocó a la encargada de negocios de Argentina para pedir información sobre la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos

Políticos, jueces, fiscales y empresarios participarán como veedores de las elecciones de EEUU

Eduardo Menem, Juan Manuel Olmos, Sebastián Angelini, Bertie Benegas Lynch y Sebastián Galmarini son algunos de los invitados por AmCham, la Fundación Universitaria del Río de la Plata y la Fundación Diálogo Argentino Americano fuero invitados a los comicios de medio término

Políticos, jueces, fiscales y empresarios participarán como veedores de las elecciones de EEUU

Condenaron a 3 años de prisión a los responsables de intimidar a una empresaria de Entre Ríos con un paquete que tenía dos balas

Se trata de Mauricio y Cristhian Taffarel, ex empleados de la pyme FADEMI, que en pleno conflicto laboral dejaron un mensaje amenazante en la casa de una de las dueñas. Cúales son los fundamentos del fallo

Condenaron a 3 años de prisión a los responsables de intimidar a una empresaria de Entre Ríos con un paquete que tenía dos balas

La Legislatura porteña aprobó límites a las cobranzas extrajudiciales y creó una mesa de asistencia para personas endeudadas

La normativa establece restricciones para evitar hostigamientos, llamados a familiares y contactos fuera de horario

La Legislatura porteña aprobó límites a las cobranzas extrajudiciales y creó una mesa de asistencia para personas endeudadas

DEPORTES

Sin Franco Colapinto en la FP1, comienza la actividad en el Gran Premio de México

Sin Franco Colapinto en la FP1, comienza la actividad en el Gran Premio de México

Dibu Martínez mostró cómo le quedó la mano tras atajar fracturado todo el Mundial: “Sentía cuatro dedos”

La selección argentina confirmó que jugará el amistoso con Uruguay en la Bombonera y ante Costa Rica en Córdoba

Luciano Nakis, candidato a presidente de Independiente: “El club bien administrado es una máquina que no tiene techo”

Las semifinales del URBA Top 14 ya tienen formaciones para los duelos en La Catedral

TELESHOW

U2 agotó una nueva fecha en River Plate y sella tres noches consecutivas de sold-out en 2027

U2 agotó una nueva fecha en River Plate y sella tres noches consecutivas de sold-out en 2027

La China Ansa se quebró en vivo al recordar la pregunta que le hizo Santiago Maratea tras el escándalo en PH: Podemos Hablar

Homero Pettinato recibió un nuevo botón antipánico: el hombre que lo amenazó accedió a salidas transitorias

Las lágrimas de Jimena Barón por el parto de su perra adoptada: “Teníamos que atravesar esto juntas”

Dante Ortega defendió a Ana Paula Dutil tras las polémicas acusaciones en su contra: “No creo que tenga la intención de romper un vínculo”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué el parque John Lennon en Cuba se queda vacío?

¿Por qué el parque John Lennon en Cuba se queda vacío?

Catástrofe ferroviaria y derecho administrativo

Por qué se derrumban las acciones tecnológicas de Wall Street y sacuden a los mercados del mundo

Retiran dos chocolates temáticos de Halloween: uno podría contener fragmentos de vidrio y otro un ingrediente no declarado

La presidenta Keiko Fujimori conoció aulas con inteligencia artificial en El Salvador