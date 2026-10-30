Política

Políticos, jueces, fiscales y empresarios participarán como veedores de las elecciones de EEUU

Eduardo Menem, Juan Manuel Olmos, Sebastián Angelini, Bertie Benegas Lynch y Sebastián Galmarini son algunos de los invitados por AmCham, la Fundación Universitaria del Río de la Plata y la Fundación Diálogo Argentino Americano fuero invitados a los comicios de medio término

El presidente estadounidense Donald Trump hace un gesto en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en apoyo del candidato republicano al Senado estadounidense Ken Paxton, en Lubbock, Texas, EEUU. 27 de octubre de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
El presidente estadounidense Donald Trump hace un gesto en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en apoyo del candidato republicano al Senado estadounidense Ken Paxton, en Lubbock, Texas, EEUU. 27 de octubre de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
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Las elecciones de medio término en los Estados Unidos generan mucha atención en la mayoría de los países del mundo y una movilización generalizada.

El impacto del resultado de los comicios es de vital importancia y es por eso que los ojos de la política global se van a centrar en Washington el próximo martes.

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En el caso de la Argentina, la atención no solo estará puesta en las pantallas de los canales de noticias sino que habrá varios funcionarios y legisladores locales que durante el fin de semana partirán rumbo a los Estados Unidos para participar de las elecciones invitados por diferentes organizaciones americanas.

Un clásico de las organizaciones que realizan estos viajes es la AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. La organización que tiene presencia en el país desde 1918 tiene programas en donde se realizan viajes a diferentes ciudades y, en el caso de las elecciones, suele llevar dirigentes políticos.

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Según el listado al que pudo acceder Infobae, la Cámara llevará a las elecciones a 10 personas entre diputados y miembros del Ejecutivo, con mayoría de presencia libertaria.

Presupuesto 2026 Senado - Diego Santilli, Lule Menem y Martín Menem
Lule Menem e Ignacio Devitt, junto a Diego Santilli y Martín Menem en el Congreso

Entre los diputados de LLA están invitados el presidente del bloque, el cordobés Gabriel Bornoroni; el diputado santafesino Nicolás Mayoraz; el único representante de las Fuerzas del Cielo, el diputado bonaerense Santiago Santurio Rodríguez; su coterráneo y compañero de bloque, Bertie Benegas Lynch.

En este grupo también estará la diputada bonaerense del monobloque Primero Buenos Aires, Karina Banfi, y los dos diputados de Unión por la Patria del “campamento” del Frente Renovador los bonaerenses Sebastián Galmarini y Sabrina Selva.

Por la AmCham también viajarán funcionarios del Ejecutivo nacional. En ese avión se subirá una de las voces menos conocidas por la sociedad en general pero de las más escuchadas en el seno del poder: el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación, Eduardo Menem, formará parte del grupo. Lo mismo que el subsecretario de Asuntos Legales y Técnicos, Presidencia de la Nación, Ignacio María De la Riva. Por último, también es parte del convite el vicejefe de Gabinete, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Ignacio Devitt.

Fotografía del 17 de octubre de 2026 que muestra carteles de candidatos a diferentes escaños del estado de Georgia colgados en la entrada del centro de votación dispuesto en el Pinckneyville Park Community Recreation Center en Berkeley Lake, Georgia. (Estados Unidos). EFE/Gabriel DeFranco
Fotografía del 17 de octubre de 2026 que muestra carteles de candidatos a diferentes escaños del estado de Georgia colgados en la entrada del centro de votación dispuesto en el Pinckneyville Park Community Recreation Center en Berkeley Lake, Georgia. (Estados Unidos). EFE/Gabriel DeFranco

Pero esta no es la única organización que invita legisladores a ir a las elecciones del próximo martes. La Fundación Diálogo Argentino Americano también invitó a legisladores. En este caso, por esta fundación están confirmados los diputados radicales por la provincia de Mendoza Pamela Verasay y Lisandro Nieri. También en este grupo viaja el también radical pero de Corrientes, Diógenes González.

Por último, hay un grupo que viaja a Miami, en los EEUU dentro del Programa de Veedores que organiza la Fundación Universitaria del Río de la Plata.

Por esta fundación viajarán Javier Alfonsín, secretario general a cargo de la Secretaría General de Administración del Ministerio Público Fiscal de la CABA (MPF CABA); Sebastián Angelini, empresario, director y Business Manager del Grupo MSA; Silke Mayra Arndt, defensora del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Cruz Ártico, fiscal subrogante del Ministerio Público Fiscal de la CABA; María Laura Ávila, licenciada en Comunicación Social, se desempeña en Recursos Energéticos y Mineros de Salta; Matías Antonio Canepa, asesor personal del gobernador de la Provincia de Salta; Javier Concepción, secretario general a cargo de la Secretaría General de Acceso a Justicia del MPF CABA; Adrián Emiliano Famá, consejero directivo de la Facultad de Derecho de la UBA y funcionario judicial del Consejo de la Magistratura de la CABA; Lisandro Ezequiel Fastman, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la CABA; Diego Mariano García de García Vilas, consejero representante de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo de la Magistratura de la CABA; Luciana Geuna, periodista y conductora; Liliana Goiburu, abogada, Poder Judicial de la CABA; Vanesa Giselle Ruth Jurado Giménez, jefa del área Juristeca del Poder Judicial de la CABA.

(Infobae en Vivo)
Juan Manuel Olmos, durante una visita al estudio de Infobae en Vivo

También participan de este viaje Alejandro Kelman, empresario y dirigente del Club Atlético River Plate; Javier Martín López Zavaleta, fiscal general de la CABA (MPF CABA); Héctor Osvaldo Maggi, abogado, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y Congreso de la Nación; Romina Manguel, periodista, conductora del programa «Opinión pública»; Pablo César Mántaras, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA; Federico Mayol, periodista político en Infobae; Ramiro Monner Sans, ex procurador general de la Ciudad de Buenos Aires; Matías Raúl Oliva, titular de la Secretaría Judicial de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público de la Defensa de la CABA; Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación; Facundo Pastor, periodista, abogado y conductor de radio y televisión; Carlos Roberto Pereira, diputado por la Provincia de San Luis; Agustina Quinteros, guionista audiovisual y miembro de la Junta Comunal N.º 6 de la CABA; Mauro Riano, secretario general de Acceso a la Justicia en el Ministerio Público de la Defensa de la CABA; Jorge Rosales, director de Asuntos Corporativos de Aeropuertos Argentina 2000; Irene Soler Carmona, ex diputada provincial de Salta; Ricardo Guillermo Villada, coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica del Gobierno de Salta.

Fueron muchos los que se anotaron, ya que casi no hay legisladores que no puedan acceder a los Estados Unidos. Quizás el nombre más resonante es el de la libertaria Lorena Villaverde que tiene vedado el ingreso a los Estados Unidos como consecuencia de haber estado implicada en una causa por narcotráfico en ese país.

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