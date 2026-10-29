Política

La cautelar que frenó el proyecto Sea Lion sigue vigente y la Justicia sumó a Tierra del Fuego a la causa contra las petroleras

La jueza federal Mariel Borruto formalizó la participación provincial en la demanda contra Rockhopper y Navitas, aunque tendrá facultades limitadas. Además, rechazó la convocatoria del gobierno nacional al expediente

Una plataforma petrolera flotante con el cartel Sea Lion en la torre central sobre el mar abierto bajo un cielo nublado.
La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La jueza federal Mariel Borruto admitió la intervención de la provincia de Tierra del Fuego en la causa judicial contra el proyecto petrolero Sea Lion y ratificó la vigencia de la medida cautelar que prohibió a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum iniciar, continuar o ejecutar cualquier obra, como perforaciones, infraestructura submarina, unidades flotantes de producción y obras terrestres o portuarias de apoyo.

La resolución, firmada el 27 de octubre y notificada por cédula electrónica al día siguiente en un expediente impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), formaliza una disputa procesal que se extendió por varias semanas: la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego había pedido ingresar a la causa, aunque lo hará con facultades acotadas: actuación accesoria y subordinada a la parte actora.

PUBLICIDAD

El fundamento central de la magistrada es que la Fiscalía de Estado no hizo valer en la causa una posición material diferenciada. Por el contrario, en su presentación del 23 de septiembre declaró concurrir “compartiendo con las asociaciones actoras (el CECIM y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas -AAdeAA-) el propósito de prevenir el daño ambiental de incidencia colectiva”, y reservó para otras vías las pretensiones sobre titularidad de recursos naturales, daños propios e indemnizaciones.

Así, Tierra del Fuego podrá formular alegaciones, aportar elementos de juicio y promover prueba, pero dentro de los límites de la acción original. No podrá ampliar el objeto de la demanda ni introducir pretensiones autónomas.

PUBLICIDAD

La cautelar sigue en pie y no se revisará todavía

La jueza Borruto tampoco hizo lugar al pedido de la Fiscalía de incorporar recaudos adicionales a las condiciones de revisión de la cautelar, ni ordenó que Rockhopper y Navitas presenten por ahora las pólizas de seguros y garantías ambientales solicitadas por la provincia. Ambas decisiones se sustentaron en que los informes ordenados en septiembre aún no se incorporaron al expediente y las empresas demandadas todavía no fueron notificadas, dos condiciones que el propio tribunal había fijado como necesarias para reevaluar el alcance de la medida.

La cautelar del 16 de septiembre detuvo las obras de Rockhopper y Navitas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente. El proyecto contempla 23 pozos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, y tiene como primera extracción de crudo el primer trimestre de 2028. Navitas controla el 65% y Rockhopper el 35% restante.

Plataforma petrolera en el mar con letreros blancos que dicen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration bajo un cielo nublado.
Una plataforma petrolera en mar abierto exhibe letreros de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la Fiscalía fueguina también había solicitado convocar al Estado nacional al proceso. Borruto rechazó ese pedido. La magistrada aclaró que ya había ordenado el 16 de septiembre informes a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Secretaría de Energía y a la Cancillería, cuya incorporación al expediente se encuentra pendiente.

“La sola condición de legitimado ambiental, o la existencia de competencias nacionales relacionadas con el emprendimiento, no impone su participación necesaria en todos los procesos de tutela del ambiente”, sostuvo Borruto.

Avance legislativo

La incorporación de la Fiscalía de Estado al expediente no fue espontánea: respondió a una resolución de la Legislatura de Tierra del Fuego que, en septiembre, instruyó al Poder Ejecutivo provincial y a la Fiscalía a tomar intervención en la causa. El proyecto, impulsado por el legislador Matías Lapadula del bloque Provincia Grande, requirió al gobierno de Gustavo Melella que pusiera a disposición del tribunal la información técnica y administrativa disponible sobre las Islas del Atlántico Sur y sobre las obras de Sea Lion, y que informara a la Cámara las medidas adoptadas dentro de los 30 días.

La iniciativa argumentó que tanto la infraestructura logística proyectada en Puerto Argentino como las instalaciones marítimas del proyecto involucran territorio y espacios marítimos correspondientes a la Provincia, en virtud de la Ley de provincialización 23.775 y del artículo 81 de la Constitución fueguina, que declara de dominio provincial los recursos naturales de su mar adyacente.

Antes de que la causa ingresara al Juzgado Federal de Río Grande, el gobierno de Melella había tomado iniciativas propias. En mayo, la provincia presentó una denuncia contra Navitas Petroleum ante la Autoridad de Valores de Israel por presuntamente ocultar a sus inversores el riesgo jurídico y diplomático del proyecto.

Elecciones-Tierra-del-Fuego-2023-Gustavo-Melella
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

El gobierno fueguino trabaja además en un proyecto de ley de orden interno que regulará las operaciones marítimas dentro de las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur -como la observada reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas (Chile) y Malvinas- y contemplará sanciones económicas y prohibición de operar en puertos argentinos para empresas que actúen sin autorización provincial. Así lo informó el secretario de Malvinas provincial, Andrés Dachary, a Infobae.

La legisladora María Victoria Vuoto (PJ) también impulsó un proyecto de declaración de rechazo al intercambio comercial que instrumentará la naviera chilena Easter Island, por la preocupación de que esa conexión pueda servir de soporte logístico al proyecto Sea Lion.

La resolución de Borruto llegó en un momento en que el conflicto por Sea Lion escaló a varios frentes simultáneos: por ejemplo, la Argentina inició en octubre un arbitraje ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la disputa de la soberanía sobre los recursos naturales con Reino Unido, bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Las primeras audiencias se realizarán el 10 y 11 de noviembre.

Temas Relacionados

Tierra del FuegoImpacto AmbientalIslas Malvinasúltimas noticiassea lion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina: “No tenía impedimentos de Interpol”

El jefe de Gabinete insistió en que no existían impedimentos para viajar y evitó analizar las consecuencias políticas de la derrota electoral en Brasil

Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina: “No tenía impedimentos de Interpol”

"Nos falta una maestra": los sindicatos docentes se movilizan hoy a la casa de Corrientes en el centro porteño

La CTERA anunció una jornada de duelo con paro por 24 horas tras el femicidio de la maestra rural Nancy Godoy. Exigen justicia y el esclarecimiento del caso

"Nos falta una maestra": los sindicatos docentes se movilizan hoy a la casa de Corrientes en el centro porteño

Cómo es el proyecto que propone eliminar la quita automática de puntos en las licencias de conducir en Buenos Aires

El proyecto redefine el sistema de scoring: limita el pago voluntario para faltas graves, habilita la recuperación de puntos mediante cursos y fija plazos para la caducidad de los descuentos

Cómo es el proyecto que propone eliminar la quita automática de puntos en las licencias de conducir en Buenos Aires

Causa Andis: el peritaje técnico determinó que los audios de Spagnuolo no son auténticos

El estudio de Gendarmería registró cortes, rasgos de regrabación y fallas en la preservación del material incorporado al expediente que investiga presuntos sobornos

Causa Andis: el peritaje técnico determinó que los audios de Spagnuolo no son auténticos

En un documento para León XIV, movimientos populares y enviados del Vaticano convocaron a organizarse “contra la deshumanización”

Organizaciones de América Latina se reunieron en La Matanza para cerrar el Encuentro Regional con una declaración colectiva que reafirma a “la Tierra, el Techo y el Trabajo como derechos sagrados”. EStuvo presente la prefecta Alessandra Smerilli, representante del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. En La Plata, también se realizó un encuentro que reunió a miembros de la Corte, camaristas y obispos en la Universidad Católica

En un documento para León XIV, movimientos populares y enviados del Vaticano convocaron a organizarse “contra la deshumanización”

DEPORTES

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

TELESHOW

Jimena Barón habló sobre la salud de Daniel Osvaldo, quien recibió el alta médica tras una complicada internación: “Está mucho mejor”

Jimena Barón habló sobre la salud de Daniel Osvaldo, quien recibió el alta médica tras una complicada internación: “Está mucho mejor”

Murió Juan Marcelo, ícono de los 70 y voz del recordado dúo Juan y Juan

Mario Pergolini frenó su programa por un ruido en la tribuna y la explicación de la espectadora sorprendió a todos

El reencuentro de Georgina Barbarossa con su familia en Estados Unidos: postales otoñales, afectos y mucha emoción

Zaira Nara reveló el acuerdo que hizo con Jakob von Plessen para la reconciliación: “Esto no se toca”

INFOBAE AMÉRICA

Trescientos años de 'Los viajes de Gulliver', una obra escrita para incomodar al poder que terminó siendo leída como cuento infantil

Trescientos años de 'Los viajes de Gulliver', una obra escrita para incomodar al poder que terminó siendo leída como cuento infantil

Una aerolínea de bajo costo en EEUU elevó 71% el ingreso promedio por boleto y perdió USD 104 millones

La Fiscalía de Bolivia investiga a una exministra de Evo Morales por incumplimiento de deberes

Uruguay: 20 años de prisión al padre que mató a su hijo a golpes y después fingió que dormía

¿Israel podrá tener un primer ministro? Tres escenarios posibles