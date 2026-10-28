Massa empuja el armado de un frente anti Milei: la condición fundamental y la enseñanza de Lula

Sergio Massa reapareció en escena y construye un rol de articulador dentro del universo peronista (Franco Fafasuli)

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Sergio Massa rompió definitivamente los límites del perfil bajo que construyó, y cultivó, a partir del inicio del gobierno de Javier Milei. En las últimas semanas acumuló participaciones en encuentros políticos, mensajes en reuniones del mismo ámbito y declaraciones públicas. Complementó así su trabajo en el ámbito de lo privado, sobre todo asentado en sus oficinas de avenida Libertador, donde siempre se mantuvo hiperactivo y mantuvo aceitado sus lazos con los diferentes sectores del arco político.

Su última aparición fue con una serie de audios que hizo públicos Radio 10. Allí se refirió a la importancia del triunfo de Lula Da Silva en Brasil, cuestionó al Presidente por no saludar a su par recientemente electo y dejó un puñado de mensajes encriptados para la interna del peronismo y, sobre todo, para la construcción de una alternativa electoral lo suficientemente sólida para poder ser competitiva en las elecciones del año que viene.

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Allí planteó que el Partido de los Trabajadores (PT) representa solo la mitad del dispositivo político de la alianza que llevó a Lula al poder. En ese sentido destacó la influencia de las “alianzas territoriales con actores regionales similares a los que son los gobernadores en Argentina” y explicó que esos dirigentes, en algunas oportunidades, votan en contra de las iniciativas del Presidente de Brasil en el Congreso. El ordenamiento es menos vertical lo que pretende el peronismo, anclado en los los procesos de su historia.

“Esa dinámica de mantenerte unido, con respeto, en la diferencia, es algo que acá no se ha logrado y que requiere de liderazgos comprensivos, no hegemónicos”, planteó respecto a la diversidad del conglomerado de partidos que tiene Da Silva detrás. Y agregó: “Ese es el ejercicio más importante que va a tener que aprender el peronismo de la construcción de Lula”. En ese análisis dejó en claro que el PJ debe concentrarse en ampliar fronteras para hacer una coalición más heterogénea, que las internas deben aplacarse y que es importante focalizar en el rol de los gobernadores en una eventual alianza.

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El ex ministro durante el lanzamiento de Diego Giuliano como candidato a gobernador de Santa Fe

El ex ministro de Economía entiende que el justicialismo debe ser capaz de convivir y gobernar con diferencias bien marcadas dentro de una coalición. Y que el sentido de ese armado tan amplio está en concentrar voluntades para darle fin a la gestión libertaria en las próximas elecciones. En ese camino, revaluar y revitalizar la relación con los gobernadores que no están alineados a Fuerza Patria es determinante. En definitiva, lo que planteó fue la necesidad de romper cualquier lógica de construcción hegemónica, en términos ideológicos, y tener la capacidad de armar sobre la base de una diversidad que, inevitablemente, generará tensiones.

La tesis que, hoy por hoy, tiene Massa puede resumirse en una frase: “Las PASO te garantizan la unidad y la unidad te garantiza ganarle a Milei”. En esa hipótesis la importancia de las elecciones primarias es determinante, motivo por el cual también el gobierno nacional está tan interesado en eliminarlas. En la Casa Rosada saben con exactitud que esa herramienta puede darle solvencia y legitimidad al ordenamiento de una alternativa opositora que sea superadora del peronismo. Una opción que pueda ganarle a Milei en un eventual balotaje donde la elección de polarice al máximo.

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El ex candidato presidencial pone el foco de su trabajo político en la articulación de un frente nacional que sirva para enfrentar a Milei. Un espacio que ya tiene un epicentro de discusión en la mesa de gobernadores, presidentes de bloque legislativos y representantes de las tres vertientes más voluminosas del justicialismo que se reunió en dos oportunidades. La cumbre peronista que primero tuvo lugar en Hotel Emperador y que luego tuvo una segunda instancia, la semana pasada, en la Casa de La Pampa.

A esa mesa que integran, además de Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner; los presidentes de bloque Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado); y los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y a la que se sumó Juan Manuel Olmos, en representación del PJ Federal, también planean sumar otros actores que hoy están por fuera del peronismo.

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Massa formó parte del homenaje que se le hizo al ex gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota (RS Fotos)

Entre los nombres que aparecen para sumarse están Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, de la UCR, y el sectore representado en Emilio Monzó y Miguel Pichetto, que provienen de Juntos por el Cambio o de armamos intermedios entre el peronismo y el oficialismo libertario. Hay vasos comunicantes con todos esos actores aunque no existe todavía una resolución sobre su posible adhesión. En el peronismo entienden que ampliar la construcción actual requiere de sumar a otras identidades partidarias que se han mostrado enfrentadas al modelo libertario.

Algunas semanas atrás Lousteau planteó la necesidad de armar un “frente anti Milei” que contenga a todos los sectores de la oposición. Desde la izquierda hasta el PRO, pasando por las distintas vertientes del peronismo. Esa misma lógica de edificación política es la que tiene Massa, que está convencido de la necesidad de hacer los esfuerzos necesarios para abrazar a gobernadores por fuera del PJ, como el misionero Hugo Passalaqua o el neuquino “Rolo” Figueroa, o los peronistas díscolos como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil. “Hay que valorarlos, no agredirlos”, dicen en su entorno más próximo.

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El ex ministro cree que la amplitud dirigencial de una alternativa ordena la demanda. Para que aquellos que están dentro del 60% que las encuestas marcan de rechazo a la gestión de Milei, y a su posible continuidad, encuentren un bloque de representación, que tenga diferencias en algunos ejes del programa político y económico, pero que tenga como objetivo común que la oposición gobierne la Argentina a partir de diciembre del 2027.

Para ordenar esa diversidad de dirigentes y sectores es determinante que las PASO continúen vigentes. Massa es de los que cree dentro del peronismo que el Gobierno no tiene los votos para voltearlas. Por eso trabaja sobre esa hipótesis, tal como se lo explicó a Cristina Kirchner, algunos días atrás, cuando la visitó en San José 1111. En el poroteo que maneja el oficialismo no tiene, en forma definitiva y para contar sobre la mesa, los votos del PRO y el radicalismo. Y sin esos votos, no hay suspensión ni eliminación posible.

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El líder del Frente Renovador aparece como uno de los potenciales candidatos a presidente del PJ, al igual que Axel Kicillof (REUTERS/Francisco Loureiro)

La posibilidad de una candidatura y el objetivo de sus apariciones

El líder del Frente Renovador aparece en el radar del peronismo como uno de los posibles candidatos a presidente el año que viene. Su nombre, junto al de Axel Kicillof, Sergio Uñac y Gerardo Zamora, son los que más han sonado en el universo justicialista en lo que va del año respecto a una eventual candidatura presidencial.

En base a esa posibilidad, sigue considerando que la definición recién llegará el año que viene y que el contexto, y la necesidad que tenga la demanda del electorado, van a influir directamente en la elección del candidato. En el Frente Renovador ponen ejemplos concretos al respecto y lo hacen dando nombres de dirigentes a los que Massa visualiza como potenciales candidatos: “Tal vez sea el momento de una mujer y puede ser Natalia de la Sota o puede ser el momento de un dirigente como Guillermo Michel o de un ex gobernador como Gerardo Zamora”. Ejemplos. Por ahora, solo ejemplos.

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Massa nunca expondrá sus cartas antes de tiempo. Pero dentro de su cabeza da vueltas la posibilidad de ser candidato a presidente el año que viene. Sabe que los valores de su imagen negativa le juegan en contra, pero también asume, sobre todo después de un puñado de encuestas que consume en sus oficinas de Libertador, que esos porcentajes pueden disminuir en el camino hacia octubre. La tendencia que le informan es positiva.

“Este año es de posicionamiento y el que viene de ordenamiento”, suele decir en sus mitines políticos. Y desde hace un tiempo le dice a los dirigentes con los que se reúne, que al peronismo no le puede pasar lo mismo que le pasó al PRO en el 2022, cuando Horacio Rodríguez Larreta era el candidato puesto y Mauricio Macri alentó la participación de Patricia Bullrich en una interna que dinamitó al partido.

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“La pelea interna del PJ no puede generar ese conflicto y que la gente busque otro vehículo para sacar a Milei”, reflexionó en una de sus últimas reuniones. Proyectado, el peronismo no puede perder la oportunidad de ser la principal alternativa a La Libertad Avanza (LLA) por las rencillas internas que sobreviven en el tiempo y que han dificultado la convivencia en los últimos años.

Sergio Massa durante una de sus últimas apariciones, con rectores de universidades públicas (Gentileza)

Las intenciones de Massa para el año que viene no las verbaliza él, sino sus dirigentes más cercanos como Guillermo Michel, Cecilia Moreau, Alexis Guerrera, Sebastián Galmarini, Diego Giuliano o Ramiro Gutiérrez. La posibilidad de ser candidato a presidente está latente, pero nadie es capaz de confirmar una jugada política de ese tenor a un año de las elecciones.

Mientras tanto, se mueve en el formato público asociado, íntegramente, a una lógica de unidad. No quiere quedar pegado a ningún acto que pueda ser decodificado en la interna. En esa sintonía se anotan su aparición en el homenaje a José Manuel de la Sota, donde había un gran abanico de dirigentes justicialistas; la presentación del libro de Diego Giuliano en Rosario, que funcionó como un lanzamiento para su candidatura a gobernador y que reunió a todos los sectores del peronismo santafesino; y las dos cumbres de los líderes del PJ en la Ciudad de Buenos Aires.

Convencido de que hizo bien en no salir al ruedo durante este extenso tiempo, y apoyado en que no era una buena decisión hacer resurgir el resultado de sus advertencias durante la última campaña presidencial, Massa entiende que contener al votante desencantado con Milei es uno de los principales desafíos que tiene el peronismo por delante. Ahí pueden estar flotando muchos votos determinantes para un balotaje. Para lograr ese objetivo el peronismo deberá generar atracción con su proyecto político y electoral. Una sensación que todavía no emite.