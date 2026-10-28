Los barrios populares se expandieron 57 km2 en la última década y juntos ya son más grandes que ciudades como Rosario

Los barrios populares de los principales aglomerados del país ocupan hoy 371 km2.

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La extensión de los barrios populares es un dato que se suele conocer de manera parcial, con registros que no siempre usan los mismos criterios ni las mismas fechas. Un informe de la Fundación Tejido Urbano propuso un medición con un método común en los principales aglomerados del país para analizar cómo cambió el mapa en la última década.

El estudio tomó como base los polígonos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) de 2023 y comparó la superficie efectivamente urbanizada en 2016 y en 2025 a partir de imágenes satelitales. “Se trazaron más de 7.500 polígonos entre ambos años en 34 aglomerados urbanos”, detalla el documento.

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Para el ReNaBaP, un barrio popular es el que se formó mediante “distintas estrategias de ocupación del suelo” y presenta “un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo”. Debe reunir al menos ocho familias agrupadas o contiguas, y más de la mitad de sus habitantes no puede contar con título de propiedad ni con acceso regular a al menos dos servicios básicos: agua corriente, electricidad con medidor domiciliario o cloacas.

Ahora bien, según el relevamiento, la superficie total de los barrios populares de los 34 aglomerados analizados pasó de 313,9 km2 en 2016 a 371 km2 en 2025. La diferencia es de 57 km2, un crecimiento de 18,2% que equivale a un ritmo de 2% anual.

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Con esa extensión, los barrios populares en forma conjunta superan los 307 km2 del área metropolitana de Rosario y se acercan a los 405 km2 del área metropolitana de Córdoba. La superficie incorporada en la década, por su parte, “es similar a la que tienen ciudades como Bariloche o Río Cuarto”, señala el informe.

La expansión de los barrios populares se dio, en buena parte, en los bordes de la mancha urbana de cada ciudad.

No todos los barrios crecieron. En el conjunto que concentra 66% de la superficie se detectaron procesos de expansión, con un incremento de 60 km2 (28,6%). Otros 109 barrios tuvieron menos superficie que en 2016: restaron 3 km2 en total, una reducción de 17,9% que casi no incide en el balance final. El 29% de la superficie se mantuvo sin cambios.

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Dónde se concentró el crecimiento

Si se hace una distinción por aglomerado, se encuentra que la Región Metropolitana de Buenos Aires fue la que más superficie sumó: 24,5 km2, una extensión casi igual a la del partido de Vicente López. Pasó de 186,1 km2 en 2016 a 210,6 km2 en 2025, un aumento de 13,2%, aunque inferior al promedio nacional. Allí se encuentra más de la mitad de la superficie de barrios populares de los aglomerados relevados, que equivale a 7% del suelo urbano de la región.

Según el informe, “la mayor expansión se da en los bordes de la mancha urbana, especialmente en el entorno de La Plata, y en el suroeste del AMBA”. Los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, “no tuvieron expansión horizontal significativa”.

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Por provincia, Buenos Aires explica 27,9 km2 de la expansión, casi la mitad del total, y en 2025 reunía 224,4 km2 de barrios populares, el 60,5% de la superficie relevada. Detrás aparecen Neuquén, con 4,4 km2, Chaco, con 2,1 km2, y Santa Fe y Tucumán, con 2 km2 cada una.

El ritmo en el resto del país

Fuera del área metropolitana, el crecimiento relativo fue mayor. En la Patagonia, los barrios populares ampliaron su superficie 35,8%, pese a que en esa región “se encuentran algunas de las ciudades con mayor dinamismo en el país”. La mitad de ese crecimiento corresponde al aglomerado Neuquén-Cipolletti, donde estos barrios ya ocupan 11% de la superficie urbana.

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En el Noroeste, la expansión fue de 31%, por encima del total nacional. En Santiago del Estero, los barrios populares representan 8% de la mancha urbana, “la mayor representación de la región”. En el Noreste, la variación fue de 20,2%.

Entre 2016 y 2025, la superficie de los barrios populares creció 18,2% en los 34 aglomerados analizados.

En términos relativos, los mayores aumentos se registraron en San Luis (237,4%) y La Rioja (150,5%), sobre superficies iniciales pequeñas. Sobre el caso puntano, el informe aclara que “su crecimiento corresponde en su mayor parte a la expansión de un único barrio”.

Entre los grandes aglomerados, Rosario fue el de menor expansión relativa: sus barrios pasaron de 13,1 a 14 km2, un aumento de 6,7% que queda por debajo del 18,2% general, y representan 4,5% de la superficie urbana. En Córdoba pasaron de 7,8 a 9,3 km2. En Mendoza, de 3,7 a 4,6 km2, un incremento de 25,8%, y ocupan 2% del suelo urbano del aglomerado.

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¿Reflejo de la pobreza?

Aunque los barrios populares no son necesariamente “pobres”, sí es un hecho que concentran niveles altos de pobreza estructural. Por eso, no es un dato menor el hecho de que en el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de la población de los principales centros urbanos y la indigencia, al 7,5%. Extrapolados al total del país, esos porcentajes equivalen a unos 15,56 millones de personas pobres y 3,61 millones de indigentes. La pobreza afectó al 24,4% de los hogares y la indigencia, al 5,6%.

Por región, el Noreste registró el valor más alto (41,5%), seguido por Cuyo (36,7%), mientras que la Patagonia tuvo el más bajo (28,4%). En el Gran Buenos Aires la pobreza fue de 32,1%, con 13,9% en la Ciudad de Buenos Aires y 36,9% en los partidos del Gran Buenos Aires. Entre los aglomerados, Concordia presentó la proporción más alta, con 56,2%.

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Los datos de Tejido Urbano miden sólo una dimensión del fenómeno. El informe aclara que los cambios territoriales de los barrios pueden ir “desde cambios internos como la densificación y cambios de usos, hasta los cambios horizontales tanto de expansión como de reducción de su superficie”. En esta medición se analizó únicamente la extensión de cada barrio, de modo que el relevamiento no cuantifica cuánta gente vive en esos 371 km2 ni cuánto se densificaron en la última década.