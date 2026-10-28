El Gobierno precipitó la discusión electoral y friccionó la gestión

La apuesta de Javier Milei de cara a las elecciones del 2027 (REUTERS/Alejandro Martinez Verez)

Guardar

Eduardo Duhalde terminó de elegir a Néstor Kirchner en enero de 2003. La elección fue en abril. La alianza de Cambiemos se oficializó en junio de 2015. La elección fue en octubre. En 2019 las PASO fueron en agosto. Cristina Fernández proclamó a Alberto como candidato el 18 de mayo de ese año. Y 2023 no fue la excepción. Recién un 23 de junio, Sergio Massa se ungió como el candidato de “la unidad” peronista para enfrentar a Javier Milei. Las PASO fueron 51 días después. La historia se repite y, sin embargo, Argentina volvió a entrar en ansiedad electoral cuando aún faltan, en caso de haber primarias, más de 10 meses para que haya elecciones presidenciales.

Ese apuro genera problemas que perjudican, principalmente, a Javier Milei. Y es un problema que generó el Presidente cuando dio la señal de largada frente a su gabinete. En las reuniones de cada lunes se repiten mensajes eufóricos de “nosotros contra todos” y “no retroceder ni un centímetro”. En el universo opositor, para Milei, está todo el país salvo su mesa chica y algunos comunicadores que le ofrecen sumisión total. Pero más allá de aplaudir y vitorear al Presidente cuando ofrece un discurso, el equipo económico busca filtraciones por donde reactivar la economía sin que eso parezca que Milei corrigió el norte de la gestión. Las voces críticas para realizar modificaciones se repiten, pero hay poco margen para la independencia en ese sentido. “No podemos entrar al 2027 con este parate”, dijo a Infobae el ministro de Economía de una provincia norteña que llegó a la Ciudad de Buenos Aires para negociar aportes del Tesoro Nacional.

PUBLICIDAD

La economía es uno de los puntos críticos que el Gobierno estudia antes del inicio de la campaña electoral

A la mesa chica del Presidente no le entran las balas. Milei reitera a su gabinete que el plan será rígido y que la reelección se dará bajo las condiciones impuestas. No hay cambio de parecer. Lo ve como una debilidad. Lo vivió semanas atrás un ministro cuando se acercó para hablar de dos aspectos puntuales y uno tenía que ver con el presupuesto de su área. Un colaborador de Karina Milei le dijo minutos antes de entrar a verlo: “Habla de todo. Menos cuestiones de la economía”. Esa rigidez no se observa en otras cuestiones.

El último ejemplo fue Malvinas. El proyecto de Soberanía Nacional era audaz. El mileísmo estaba dispuesto a avanzar sin freno. Hasta que Estados Unidos pidió revisar las penas a empresas proveedoras. Cortar las multas y la judicialización en un determinado punto. Santiago Caputo tuvo que retroceder. Los bloques dialoguistas aprovecharon para pedir más modificaciones. Fueron más de 5 en total que cambiaron sustancialmente la idea original que salió desde Casa Rosada. El pragmatismo tuvo su premio. Ayer el oficialismo consiguió dictamen de mayoría y llevaría el proyecto al recinto el próximo 12 de noviembre. Algo similar buscan con Presupuesto. Quieren evitar las extraordinarias. Alberto Benegas Lynch no logró el dictamen y buscarán obtenerlo en noviembre. Será difícil.

PUBLICIDAD

Javier Milei viajó a Catamarca y se reunirá con Raúl Jalil

Las PASO siguen siendo una obsesión presidencial. Es ya sabido el optimismo (o sobreactuación) del jefe de gabinete Diego Santilli expresando que los votos están para suspender las primarias. La senadora Patricia Bullrich desconfía. “No es un tema del bloque, es un tema de Casa Rosada. No podemos dar una fecha, todo depende de los acuerdos que se consigan desde el Ejecutivo con los gobernadores”, repiten desde el recinto. La negociación no se oculta. Los gobernadores exigen fondos para sus provincias por escrito en el Presupuesto.

En paralelo, que no haya candidatos libertarios de peso en sus territorios. Eso daría lo que Luis Caputo llamó “acuerdo de gobernabilidad”. ¿Por qué no hay un acuerdo todavía? Karina Milei busca la paz con los gobernadores, pero pide el voto antes de cerrar los otros puntos. Las provincias quieren una negociación en paralelo. El juego de pinzas tiene que estar coordinado entre Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el Senado. No sería tan sencillo. “Le piden a Diego los votos. Él pide plata. Toto no la suelta pero exige resultados y Patricia no se mueve hasta tanto no haya una salida”. Uno de los encargados de “la rosca” con gobernadores ponía como ejemplo de negociación el viaje de Milei a Catamarca. El Presidente aterrizó ayer en la provincia de Raúl Jalil, peronista que acompañó al Gobierno en proyectos clave.

PUBLICIDAD

De regreso al Senado, las diferenciaciones de Bullrich generaron ruido en las filas libertarias. Su ausencia en el Gabinete, mucho más. “Le dejó la silla vacía al Presidente”, dijeron a este medio. Bullrich se desmarca, pero la pregunta, sin respuesta, es saber si ella podrá mostrarse diferente a Milei en caso de saltar a la cancha. ¿La opinión pública la ve como aliada o como parte del Gobierno? ¿Puede mostrarse como alternativa de su propia gestión? Argentina podría encarar el año electoral en recesión. En agosto, un ministro con diálogo directo con el Presidente dijo a este cronista que la única preocupación era “el poder adquisitivo”. La actividad económica le dio la razón.

Javier Milei en una reunión con Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

La obsesión de las primarias contagió a jugadores laterales que esperan saber en qué cancha se jugará la elección para saber si se presentan. Como esa definición no está, las especulaciones se estiran. En el peronismo sucede algo similar. Se discutió en la “cumbre” del PJ que algunos sindicalistas que miraron de afuera prefirieron llamar como “la reunión de la cooperativa bonaerense”. “Si vos querés realmente armar al peronismo, tenés que invitar a los que negociaron gestión con el Gobierno de Milei. No pueden faltar (Osvaldo) Jaldo, (Raúl) Jalil o (Claudio) Vidal. Y tenemos que dejar de apuntar con el dedo. Ellos negociaron una ley, pero el sector de Cristina negoció los jueces. Y así podemos estar hasta 2027”, resumieron.

PUBLICIDAD

La Ciudad de Buenos Aires no es ajena a esa tensión. El ruido entre los primos Macri ya está en boca de todo el PRO y del Gobierno. “Hoy Jorge no es el candidato del acuerdo porque Mauricio no quiere”, aventuran. Macri cree que el jefe de gobierno realiza una mala gestión e insistirá, de mínima, con una interna. Busca que, en el acuerdo nacional entre el PRO y los libertarios, Karina plantee que su candidato para la Ciudad sea el que elija Mauricio para enfrentar a su primo. ¿Será rival Jorge ante el fundador del partido? “Si eso pasa, a Jorge no le queda ni Soledad Martínez”, creen cerca del expresidente. La discusión, al igual que lo que sucede con el peronismo, seguirá hasta, mínimo, marzo. Nadie se ve cerrando antes.