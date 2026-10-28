Argentina Fintech Forum reunirá a más de 5.000 participantes para debatir la digitalización financiera

Argentina Fintech Forum es organizado por la Cámara Argentina Fintech

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El Argentina Fintech Forum reunirá el próximo jueves a más de 5.000 participantes para debatir la infraestructura financiera, tecnológica y regulatoria que necesita el país ante la digitalización de la economía. La novena edición del encuentro, organizada por la Cámara Argentina Fintech, se realizará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires durante TecWeek.

La jornada contará con más de 120 oradores, 23 paneles y una exposición comercial, además de espacios destinados al intercambio entre empresas, inversores, reguladores y proveedores de tecnología.

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La convocatoria prevé tres actividades simultáneas. El Main Stage, con capacidad para más de 2.000 personas, concentrará los principales paneles; las Deep Dive Sessions estarán dedicadas a contenidos especializados, mientras que los Workshops incluirán demostraciones, casos prácticos y presentaciones de productos, servicios e integraciones.

Infraestructura financiera para una economía digital

La agenda estará centrada en el futuro de las finanzas, los pagos y la infraestructura financiera, el crédito, el financiamiento, la regulación, Open Finance, el mercado de capitales, los activos digitales, la política fiscal y tributaria, la inteligencia artificial, la prevención del fraude y la ciberseguridad.

Paula Arregui, presidenta de la Cámara, y Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá

También se abordarán la integración de los sistemas de pago de América Latina, los pagos transfronterizos, las oportunidades de inversión y la posición de Argentina frente a los cambios de la industria financiera global.

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“La tecnología puede seguir modernizando los servicios financieros. Queremos que cada vez más argentinos puedan elegir dónde y cómo manejar sus finanzas, con más opciones y mayor competencia”, afirmó Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech y directora de operaciones de Mercado Pago.

Arregui sostuvo que el desafío consiste en que la inclusión financiera no se limite al acceso: “Se traduzca en un uso cotidiano de las herramientas que la industria desarrolla”.

La Cámara Argentina Fintech agrupa a más de 400 empresas del ecosistema y promueve la innovación financiera, el desarrollo de nuevos modelos de negocio y un sistema más abierto, competitivo y eficiente. Desde su creación en 2017, impulsa el diálogo entre compañías, reguladores y el sector público.

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Reguladores, bancos y empresas tecnológicas en la agenda

Entre las autoridades confirmadas figuran Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Patricio Michlig, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera; Juan Curutchet, superintendente del BCRA; Pedro Inchauspe, director del BCRA; Martín Yeza, diputado de la Nación, y Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS de Perú.

La agenda estará centrada en el futuro de las finanzas, pagos, infraestructura financiera, crédito y otros

El sector privado estará representado por Pierpaolo Barbieri, fundador y director ejecutivo de Ualá; Martín Heine, director ejecutivo de Personal Pay; Marcela Fernie, directora ejecutiva de grupo BIND; Guillermo Mansilla, responsable de Visa en Argentina, y Romina Simonelli, directora ejecutiva de Nave.

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También participarán Marcelo González, director ejecutivo y cofundador de Veritran; Ralf Germer, director ejecutivo y cofundador de PagBrasil, y Fermín Rodríguez Penelas, responsable de Producto de Ripio.

El Forum convocará a fintechs, bancos, inversores, organismos reguladores, proveedores de infraestructura y empresas tecnológicas para discutir las condiciones necesarias para ampliar el desarrollo del sistema financiero argentino y fortalecer su posición regional.

La agenda del evento

Main stage

8:00 a 9:00 Acreditación + Coffee de bienvenida

9:00 a 9:30 Bienvenida. Jorge Macri, Jefe de Gobierno porteño; Mariano Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech; y Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech.

9:30 a 10:10 Presente y futuro del negocio financiero: escala, competencia y principalidad . Juan Manuel Brunetti, CPO de Prex; Paula Arregui, VP Senior de Mercado Pago; Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá; Martin Heine, CEO de Personal Pay; Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon. Modera: Facundo Vázquez, Secretario de la Cámara Argentina Fintech y Cofundador de Poincenot.

10:10 a 10:50. Adquirencia en Argentina: hablemos de los grandes desafíos . Patricia Furlong, CEO de Global Processing; Raúl Piccolo, CEO & Founder de ePagos; Romina Simonelli, CEO de Nave; Sebastián Tamanaha, Cofundador de OpenPass; y Federico Balige, CEO de Getnet. Modera: Hernán Olivieri, Manager de Relaciones Estratégicas de Pagos360.

10:50 a 11:10. Keynote Speaker. Innovación bajo control: el futuro de los pagos internacionales . Ralf Germer, CEO & co-founder de PagBrasil

11:10 a 11:30. Coffee media mañana

11:30 a 12:10. Crédito en Argentina: una conversación profunda sobre presente y futuro . Martín Redrado, e conomista; Juan Francisco Salviolo; CEO de Wayni; Gonzalo Aziz, periodista. Modera: Matías Friedberg, Cofundador de Ixpandit.

12:10 a 12:50. La infraestructura detrás de los modelos de negocio . Mauricio Fernández, director de ACI Worldwide; Marcelo González, CEO & Co-Founder de Veritran; Candelaria Villagra, Head Banking as a Service de Bind; Román Sarria, Founder & CEO de SUGA; Anderson Lucas, Country Manager de Dock; Santiago Witis, Country Manager Cono Sur Latam de Pomelo. Modera: Mariano Giraffa, Director de Medios de Pago de Cámara Argentina Fintech.

13:00 a 14:10. Almuerzo.

14:10 a 14:30. Keynote Speaker. IA, agentes y dinero digital: la evolución del comercio . Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Cono Sur.

14:30 a 15:00. Inteligencia Artificial aplicada a servicios financieros: casos reales . Hernán Corral, CPO de Pomelo; James Daintree, CEO de Conexa; Pablo Juanes Roig, VP Cloud de Huawei; Pablo Scoglio, CPO de MODO; Sergio Riva; Associate Director Sales LATAM de CleverTap. Modera: Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones de GCBA

15:00 a 15:30. Brújula regulatoria Fintech en Argentina, ¿hacia dónde vamos? Patricio Michlig, Vicepresidente de UIF; Pedro Inchauspe, Director de BCRA; Roberto Silva, presidente de la CNV. Modera: Mariano Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

15:30 a 16:00. Desarrollo regulatorio regional . Jorge Mogrovejo, Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas de SBS Perú; Juan Curutchet, S uperintendente de BCRA; Gabriel Cohen, Director de la Asociación Brasileña de Instituciones de Pago. Modera: Santiago Mora, Socio, MGFV y Asesor Legal y Técnico de Cámara Argentina Fintech.

16:00 a 16:20. Keynote Speaker. Fondeo y principalidad: estrategias y desafíos cuando todos compiten con todos . Oscar Romero, Head of Investments de Poincenot.

16:20 a 16:50. Impacto real: la reconfiguración de la banca . Ludmila Schmidt, Gerente de Clientes de Banco Nación; Alejandro Formento, Director de Banco Provincia; Raúl Paolasso, Presidente de Bancor; Hernán Sefusatti, presidente de Banco Coinag. Modera: Pablo Fernández Blanco.

16:50 a 17:30. Estado y tecnología: una agenda para transformar la economía argentina . Daiana Fernández Molero, Diputada de la Nación; Damián Arabia, Diputado de la Nación; Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico del GCBA; Fabián Boleas, Ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos. Modera: Fernando Sánchez, e x diputado nacional

17:30 a 18:20. Sistema Financiero 2030, ¿hacia dónde vamos? Rafael Medina Matteazzi, CFO de Grupo BIND; Emiliano Porciani, CBO de Payway; Guillermo Mansilla, Country Manager Argentina de Visa; Florencia Solazzi, Cluster Lead Argentina y Uruguay de Mastercard. Modera: Mario López, Cofundador de Poincenot.

19:30 a 21:00. Cocktail de cierre.