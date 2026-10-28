Cuba

Habitantes de Santiago de Cuba rescataron a cinco pescadores haitianos tras días a la deriva

La embarcación encalló el 26 de octubre en Aguadores, luego de que una tormenta con baja visibilidad desviara a sus ocupantes, quienes sobrevinieron gracias a peces que habían capturado

Cinco pescadores haitianos fueron rescatados en la costa de Aguadores tras pasar cinco días a la deriva. (Cortesía: Aris Arias Batalla)
Cinco pescadores haitianos fueron rescatados en la costa de Aguadores tras pasar cinco días a la deriva. (Cortesía: Aris Arias Batalla)
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Cinco pescadores de Haití fueron rescatados este 26 de octubre en Aguadores, en la provincia de Santiago de Cuba, después de que su embarcación encallara en la costa tras permanecer cinco días a la deriva. Los vecinos del lugar les dieron alimentos, agua y soporte emocional, según informó la Cruz Roja Cubana en el territorio.

El hallazgo ocurrió durante la tarde y la noche, cuando pescadores y residentes del litoral detectaron una embarcación en mal estado cerca de la costa. La nave había llegado a la zona con cinco ciudadanos haitianos a bordo, quienes relataron que una tormenta los alejó de su ruta mientras realizaban una jornada de pesca.

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De acuerdo con la información divulgada por Arias Arias Batalla, responsable provincial de Operaciones y Socorro y Seguridad Acuática de la filial santiaguera de la Cruz Roja Cubana, los hombres habían salido de Haití el jueves 22 de octubre. Una fuerte tormenta, acompañada de baja visibilidad, los habría desorientado y empujado hacia el oriente cubano.

Durante la entrevista realizada este martes por agentes de inmigración y extranjería, los náufragos relataron que enfrentaron jornadas de viento, frío y falta de combustible. También afirmaron que se quedaron sin provisiones y que sobrevivieron con algunos de los peces que habían capturado antes de perder contacto con la costa haitiana.

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Los navegantes subsistieron con peces capturados en su faena tras agotar los víveres y el combustible. (Cortesía: Aris Arias Batalla)
Los navegantes subsistieron con peces capturados en su faena tras agotar los víveres y el combustible. (Cortesía: Aris Arias Batalla)

Los haitianos explicaron que al divisar tierra creyeron que habían regresado a su país. Las condiciones del mar, según su testimonio, llevaron la embarcación hasta Aguadores, una comunidad costera ubicada al sur de la ciudad de Santiago de Cuba.

El dueño de la nave, con apoyo de un voluntario que habla kreyòl (haitiano criollo), manifestó ante las autoridades que el grupo desea regresar a su país y avisar a sus familias que todos permanecen con vida. La Cruz Roja Cubana quedó a cargo de facilitar la comunicación con los familiares, mientras continúan las coordinaciones para su retorno.

Atención médica, control sanitario y asistencia de la comunidad

Tras el rescate, los pescadores recibieron atención de médicos y paramédicos del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) de Santiago de Cuba. Según el reporte difundido por las autoridades locales, ninguno presentó signos de deshidratación ni síntomas que comprometan su vida.

El procedimiento incluyó chequeos médicos, control higiénico-sanitario y la intervención de agentes de inmigración y extranjería. Las autoridades también retiraron de la embarcación un motor fuera de borda, cordeles y otros medios utilizados para la pesca.

La Cruz Roja Cubana permaneció en el lugar como observadora durante la primera etapa de atención. La entidad indicó que mantendrá ese acompañamiento hasta que se concrete el traslado seguro de los cinco ciudadanos haitianos hacia su país.

En las horas posteriores al desembarco, habitantes de Aguadores organizaron una merienda para los pescadores, con alimentos y bebidas. Algunos vecinos compartieron música haitiana y bailaron junto a ellos, en un intento por aliviar la tensión después de los días que pasaron en el mar.

Habitantes de la zona ofrecieron alimentos, atención y acompañamiento emocional a personas haitianas afectadas por las tempestades asociadas a la vaguada. La música y el baile de Haití ayudaron a cambiar, por unos minutos, el ánimo de los sobrevivientes. (Cortesía: Aris Arias Batalla)

Una vaguada sobre Haití agravó las condiciones en el Caribe

La información oficial vinculó el episodio con una vaguada ubicada sobre Haití, que en los últimos días provocó lluvias y tormentas en La Española. El fenómeno tuvo efectos también en República Dominicana, donde varias provincias quedaron bajo alertas meteorológicas.

La Cruz Roja Cubana coordina la comunicación con las familias y el retorno seguro del grupo a Haití. (Cortesía: Aris Arias Batalla)
La Cruz Roja Cubana coordina la comunicación con las familias y el retorno seguro del grupo a Haití. (Cortesía: Aris Arias Batalla)

Según el relato de los pescadores, las precipitaciones, la fuerza del viento y la niebla influyeron en la pérdida de orientación de la embarcación. Las autoridades cubanas mantienen el seguimiento del caso mientras avanzan las gestiones migratorias y humanitarias para el retorno de los cinco hombres a Haití.

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