Economía

Economía enfrenta hoy vencimientos por $10 billones: qué estrategia espera el mercado sobre tasas y plazos

Para afrontar los pagos de hoy, el Tesoro cuenta con $8 billones. Los analistas consideran que Economía va a hacer un rollover de al menos el 100% y que no va a liberar pesos al mercado. Cómo condiciona la rueda REPO del Banco Central

Este miércoles, la Secretaría de Finanzas enfrenta vencimientos por $10 billones. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)
Este miércoles, la Secretaría de Finanzas enfrenta vencimientos por $10 billones. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)
Guardar

Este miércoles, la Secretaría de Finanzas enfrenta vencimientos por más de $10 billones, con depósitos en moneda nacional en el Tesoro que suman $8 billones. Ante ese escenario, algunos analistas esperan que el equipo económico mantenga su estrategia de captar pesos por encima de los pagos inmediatos, con el objetivo de reforzar los recursos para los compromisos de los próximos meses y otros que solo haga un rollover del 100%. La incógnita además se concentra en la capacidad oficial para extender plazos más allá de 2027 y en la tasa que aceptará para lograrlo.

La licitación reunirá un menú amplio de títulos con distintos vencimientos y mecanismos de ajuste. La estructura permitirá al Tesoro ofrecer alternativas de tasa fija, instrumentos indexados y bonos que combinan variables financieras, en una jornada que servirá para definir la magnitud del refinanciamiento y las condiciones de las nuevas colocaciones.

PUBLICIDAD

Captar pesos demás

Una parte del mercado espera que Finanzas no limite su estrategia a cubrir los pagos de esta semana. La expectativa es que busque absorber pesos adicionales, en línea con la necesidad de prepararse para el calendario de vencimientos que se concentra durante los próximos meses. Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, señaló que noviembre presenta un volumen elevado de compromisos y que diciembre y enero también tendrán pagos relevantes.

El Tesoro cuenta con $8 billones en dépositos en moneda nacional para enfrentar los vencimientos. (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)
El Tesoro cuenta con $8 billones en dépositos en moneda nacional para enfrentar los vencimientos. (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

Para el economista, ese calendario abre la posibilidad de que el Tesoro tome una suma superior a la que vence en esta licitación. “Tal vez vea factible a Finanzas tomando más pesos de los que vencen para cualquier eventualidad”, indicó.

PUBLICIDAD

Garay Méndez sostuvo que acumular depósitos en moneda nacional y desplazar vencimientos hacia adelante son metas posibles para la colocación. “Con que estirar algo de los vencimientos más allá de esta gestión y acumular depósitos en pesos pueden ser objetivos alcanzables y positivos para la licitación de mañana”, expresó.

La necesidad de conservar liquidez también aparece en los análisis de las restantes consultoras. Facimex planteó que los depósitos del Tesoro en el BCRA ascienden a $8,9 billones, frente a vencimientos por $10,9 billones. La firma calculó que unos $2,4 billones de los títulos que vencen están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La relación entre esos montos ordenará la estrategia oficial. Si Finanzas consigue un nivel de renovación superior a los vencimientos, podrá sumar pesos a los depósitos que ya posee. Si se ubica cerca del 100%, cubrirá el monto que llega a término sin retirar liquidez adicional del sistema.

Impacto de la rueda REPO

Sin embargo, Facimex pusó el foco en la absorción monetaria que realizó el BCRA en la rueda de REPO del lunes. Ambas firmas señalaron que la autoridad monetaria esterilizó $1,9 billones, dato que condiciona la posibilidad de que el Tesoro busque retirar una suma adicional de pesos mediante la licitación.

Para Facimex, esa absorción deja poco margen para una estrategia de captación por encima de las obligaciones. La firma espera un roll over cercano al 100% y señaló que el Tesoro procurará evitar tasas superiores a las que ya se observan en el mercado secundario.

“Decodificar la estrategia del Tesoro en la licitación es clave para entender dónde puede haber oportunidades”, indicaron desde Facimex. La consultora afirmó que la oferta incluirá un menú amplio en plazos y mecanismos de ajuste, una combinación que apunta a facilitar la renovación de los títulos que vencen.

Para Facimex, el Banco Central esterilizó $1,9 billones en la rueda REPO, lo que deja poco margen para que Finanzas haga un rollover superior al 100 por ciento. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)
Para Facimex, el Banco Central esterilizó $1,9 billones en la rueda REPO, lo que deja poco margen para que Finanzas haga un rollover superior al 100 por ciento. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

La firma sostuvo que esta licitación buscará reacomodar las colocaciones a precios similares a los que cotizan los instrumentos en el mercado secundario, antes que ofrecer un premio sobre esos niveles. Ese criterio coloca a la tasa como una de las variables centrales de la jornada.

Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap, coincidió en que el resultado puede ubicarse cerca de una renovación completa. Según su análisis, el menú disponible permite que el Tesoro renueve el 100% de los vencimientos sin mayores dificultades.

Dada la amplitud del menú, creemos que el Tesoro podrá rollear sin dificultades el 100% de los vencimientos”, sostuvo Gómez García. Adcap espera que el objetivo se mantenga alrededor de ese nivel, sin una absorción extra de pesos que pueda afectar las condiciones de liquidez.

En la misma línea, Nicolás Cappella, Sales & Trading de IEB, estimó que el resultado puede mostrar una renovación cercana al 100%. El especialista remarcó que la variedad de títulos le da margen al Gobierno para alcanzar ese porcentaje. “Estimo que vamos a tener un rolleo cercano al 100%. El mix de títulos es variado, por lo que le da cintura al Gobierno para llegar a ese 100% sin mayores problemas”, afirmó Cappella.

Cappella ubicó la principal duda en la posibilidad de extender la duración de las colocaciones. “La duda es cuánto puede estirar en la duration, que es lo que más van a buscar en esta lici, y qué tasa van a convalidar para ello”, indicó. El analista mencionó al TXMD8 como uno de los instrumentos que puede servir para postergar obligaciones. “Cuanto más puedan estirar con el TXMD8, mejor para ellos, porque patean vencimientos para después de las elecciones”, sostuvo.

Las referencias de Eco Go, Facimex, Adcap e IEB coinciden en que el nivel de renovación será uno de los datos principales de la licitación. Las diferencias aparecen sobre la conveniencia de captar pesos adicionales en esta instancia, a partir del efecto que dejó la absorción de $1,9 billones en REPO.

El otro dato relevante será la distribución de las adjudicaciones entre los instrumentos de vencimiento más cercano y los títulos que trasladan pagos hacia 2027 y diciembre de 2028. La tasa de corte de cada alternativa definirá el costo que Finanzas acepta para renovar las obligaciones y extender la duración de la deuda.

Temas Relacionados

Secretaría de FinanzasLicitaciónDeuda públicaPesosTesoroÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Efecto Brasil: se recuperaron los bonos argentinos y cedió el riesgo país, pero las acciones continuaron en baja

Los títulos públicos Globales subieron 1% en promedio y el indicador de JP Morgan bajó a 753 puntos. Los ADR argentinos tuvieron mayoría de bajas, igual que sus pares brasileños. Por segundo día el BCRA no compró dólares en el mercado

Efecto Brasil: se recuperaron los bonos argentinos y cedió el riesgo país, pero las acciones continuaron en baja

Una tradicional marca de trajes de baño argentina entró en concurso preventivo

Planeta Agua SA, dueña de la marca Class Life, declaró deudas por $1.581,6 millones. Qué pasará si no llega a un acuerdo con sus acreedores

Una tradicional marca de trajes de baño argentina entró en concurso preventivo

El staff del FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y allanó el camino para un desembolso de USD 900 millones

El organismo y el Gobierno alcanzaron un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa. Si el Directorio Ejecutivo lo convalida, el país podrá acceder al financiamiento programado

El staff del FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y allanó el camino para un desembolso de USD 900 millones

Por primera vez en el año, el BCRA no compró divisas por dos ruedas consecutivas

La autoridad monetaria volvió a mantenerse al margen del mercado de cambios, en una rueda en la que el dólar mayorista bajó a $1.538 y las reservas subieron a USD 50.580 millones. Ayer ya había interrumpido las compras ante la volatilidad cambiaria posterior al balotaje de Brasil

Por primera vez en el año, el BCRA no compró divisas por dos ruedas consecutivas

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre tras un nuevo aumento

El personal de casas particulares recibirá una suba del 1,6% en noviembre y otra igual en diciembre de 2026. Las escalas por hora varían según la categoría, la modalidad de retiro y los adicionales

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre tras un nuevo aumento

DEPORTES

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

Camilo Ugo Carabelli venció a Coria y avanzó a los octavos de final en Guayaquil

El álbum de las mini vacaciones de Franco Colapinto antes del GP de México de F1: el paradisíaco lugar que eligió

Comenzó la venta de entradas para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: el costo de los tickets

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Lit Killah mostró por primera vez la casa en la que se crio: “Parece una cárcel, pero esa era mi pieza”

Juli Poggio se lavó las axilas mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: “Me agarró mucho calor”

Anunciaron a las finalistas de Popstars y Flor de la V estalló por una doble eliminación: “¡Indignada!”

Lali y Miranda! lanzaron “Bailar o morir”, el adelanto de su nuevo disco: performance en vivo, DJ y el beso de Pedro Rosemblat

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente de Brasil afirmó que la salida de Flávio Bolsonaro del país es “incomprensible”

El vicepresidente de Brasil afirmó que la salida de Flávio Bolsonaro del país es “incomprensible”

Gobierno panameño modifica fideicomiso de emergencia para tratar de dar respuestas a los damnificados del terremoto

Proceso de violencia contra la mujer suspende nombramiento del presidente de Puerto Santo Tomás en Guatemala

Habitantes de Santiago de Cuba rescataron a cinco pescadores haitianos tras días a la deriva

Honduras registra hasta 900 denuncias anuales por abuso sexual contra menores: las niñas son las principales víctimas