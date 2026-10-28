Economía enfrenta hoy vencimientos por $10 billones: qué estrategia espera el mercado sobre tasas y plazos

Este miércoles, la Secretaría de Finanzas enfrenta vencimientos por $10 billones. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

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Este miércoles, la Secretaría de Finanzas enfrenta vencimientos por más de $10 billones, con depósitos en moneda nacional en el Tesoro que suman $8 billones. Ante ese escenario, algunos analistas esperan que el equipo económico mantenga su estrategia de captar pesos por encima de los pagos inmediatos, con el objetivo de reforzar los recursos para los compromisos de los próximos meses y otros que solo haga un rollover del 100%. La incógnita además se concentra en la capacidad oficial para extender plazos más allá de 2027 y en la tasa que aceptará para lograrlo.

La licitación reunirá un menú amplio de títulos con distintos vencimientos y mecanismos de ajuste. La estructura permitirá al Tesoro ofrecer alternativas de tasa fija, instrumentos indexados y bonos que combinan variables financieras, en una jornada que servirá para definir la magnitud del refinanciamiento y las condiciones de las nuevas colocaciones.

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Captar pesos demás

Una parte del mercado espera que Finanzas no limite su estrategia a cubrir los pagos de esta semana. La expectativa es que busque absorber pesos adicionales, en línea con la necesidad de prepararse para el calendario de vencimientos que se concentra durante los próximos meses. Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, señaló que noviembre presenta un volumen elevado de compromisos y que diciembre y enero también tendrán pagos relevantes.

El Tesoro cuenta con $8 billones en dépositos en moneda nacional para enfrentar los vencimientos. (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

Para el economista, ese calendario abre la posibilidad de que el Tesoro tome una suma superior a la que vence en esta licitación. “Tal vez vea factible a Finanzas tomando más pesos de los que vencen para cualquier eventualidad”, indicó.

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Garay Méndez sostuvo que acumular depósitos en moneda nacional y desplazar vencimientos hacia adelante son metas posibles para la colocación. “Con que estirar algo de los vencimientos más allá de esta gestión y acumular depósitos en pesos pueden ser objetivos alcanzables y positivos para la licitación de mañana”, expresó.

La necesidad de conservar liquidez también aparece en los análisis de las restantes consultoras. Facimex planteó que los depósitos del Tesoro en el BCRA ascienden a $8,9 billones, frente a vencimientos por $10,9 billones. La firma calculó que unos $2,4 billones de los títulos que vencen están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

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La relación entre esos montos ordenará la estrategia oficial. Si Finanzas consigue un nivel de renovación superior a los vencimientos, podrá sumar pesos a los depósitos que ya posee. Si se ubica cerca del 100%, cubrirá el monto que llega a término sin retirar liquidez adicional del sistema.

Impacto de la rueda REPO

Sin embargo, Facimex pusó el foco en la absorción monetaria que realizó el BCRA en la rueda de REPO del lunes. Ambas firmas señalaron que la autoridad monetaria esterilizó $1,9 billones, dato que condiciona la posibilidad de que el Tesoro busque retirar una suma adicional de pesos mediante la licitación.

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Para Facimex, esa absorción deja poco margen para una estrategia de captación por encima de las obligaciones. La firma espera un roll over cercano al 100% y señaló que el Tesoro procurará evitar tasas superiores a las que ya se observan en el mercado secundario.

“Decodificar la estrategia del Tesoro en la licitación es clave para entender dónde puede haber oportunidades”, indicaron desde Facimex. La consultora afirmó que la oferta incluirá un menú amplio en plazos y mecanismos de ajuste, una combinación que apunta a facilitar la renovación de los títulos que vencen.

Para Facimex, el Banco Central esterilizó $1,9 billones en la rueda REPO, lo que deja poco margen para que Finanzas haga un rollover superior al 100 por ciento. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

La firma sostuvo que esta licitación buscará reacomodar las colocaciones a precios similares a los que cotizan los instrumentos en el mercado secundario, antes que ofrecer un premio sobre esos niveles. Ese criterio coloca a la tasa como una de las variables centrales de la jornada.

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Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap, coincidió en que el resultado puede ubicarse cerca de una renovación completa. Según su análisis, el menú disponible permite que el Tesoro renueve el 100% de los vencimientos sin mayores dificultades.

“Dada la amplitud del menú, creemos que el Tesoro podrá rollear sin dificultades el 100% de los vencimientos”, sostuvo Gómez García. Adcap espera que el objetivo se mantenga alrededor de ese nivel, sin una absorción extra de pesos que pueda afectar las condiciones de liquidez.

En la misma línea, Nicolás Cappella, Sales & Trading de IEB, estimó que el resultado puede mostrar una renovación cercana al 100%. El especialista remarcó que la variedad de títulos le da margen al Gobierno para alcanzar ese porcentaje. “Estimo que vamos a tener un rolleo cercano al 100%. El mix de títulos es variado, por lo que le da cintura al Gobierno para llegar a ese 100% sin mayores problemas”, afirmó Cappella.

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Cappella ubicó la principal duda en la posibilidad de extender la duración de las colocaciones. “La duda es cuánto puede estirar en la duration, que es lo que más van a buscar en esta lici, y qué tasa van a convalidar para ello”, indicó. El analista mencionó al TXMD8 como uno de los instrumentos que puede servir para postergar obligaciones. “Cuanto más puedan estirar con el TXMD8, mejor para ellos, porque patean vencimientos para después de las elecciones”, sostuvo.

Las referencias de Eco Go, Facimex, Adcap e IEB coinciden en que el nivel de renovación será uno de los datos principales de la licitación. Las diferencias aparecen sobre la conveniencia de captar pesos adicionales en esta instancia, a partir del efecto que dejó la absorción de $1,9 billones en REPO.

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El otro dato relevante será la distribución de las adjudicaciones entre los instrumentos de vencimiento más cercano y los títulos que trasladan pagos hacia 2027 y diciembre de 2028. La tasa de corte de cada alternativa definirá el costo que Finanzas acepta para renovar las obligaciones y extender la duración de la deuda.