Economía

El Gobierno debe afrontar un pago de USD 800 millones al FMI y analiza dos caminos: usar dólares propios o comprarlos al BCRA

El lunes el equipo económico tiene que afrontar un nuevo pago con el organismo internacionales en concepto de intereses, para los analistas hay dos opciones y una suma presión a la compra de reservas del Banco Central. El desembolso pendiente

El lunes, el Gobierno tiene que pagarle USD 800 millones al FMI. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)
El lunes, el Gobierno tiene que pagarle USD 800 millones al FMI. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)
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El próximo lunes, el Gobierno enfrenta un vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses. En el mercado no hay dudas respecto de que el equipo económico hará frente a la obligación, aunque surgen interrogantes sobre la manera en que realizará el pago. Según los analistas, existen dos alternativas disponibles, cada una con implicancias diferentes sobre los depósitos del Tesoro y las reservas del Banco Central.

La primera opción consiste en utilizar los dólares que el Tesoro mantiene depositados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La segunda implica usar pesos para comprarle divisas a la autoridad monetaria. El vencimiento coincide con dudas del mercado sobre el programa financiero oficial, luego de la suspensión de las colocaciones del Bonar 2029, identificado como AO29.

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El último dato disponible del BCRA, correspondiente al 22 de octubre, indicó que los depósitos del Tesoro en moneda extranjera sumaban USD 925 millones. Al tipo de cambio de $ 1.527, ese monto equivalía a $ 1,4 billones. La cifra alcanzaba para cubrir el compromiso con el FMI, aunque dejaba una diferencia reducida frente al vencimiento de 800 millones de dólares.

Según (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)
Según (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

La relación entre ambos números es uno de los ejes de la discusión. Si el Ministerio de Economía utiliza directamente los depósitos en moneda extranjera, el saldo quedará en valores mínimos. La cuenta podría incluso llegar a cero si se confirma la versión que circuló el lunes sobre una venta de USD 100 millones por parte del Tesoro para contener el tipo de cambio.

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Ante una consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía no dieron detalles sobre el mecanismo previsto para afrontar el pago al FMI. Tampoco respondieron sobre la supuesta venta de dólares atribuida al Tesoro el lunes.

Un economista consultado por Infobae bajo condición de reserva evaluó la situación a partir de los datos disponibles: “Al último dato disponible le alcanzaba justo. Si efectivamente vendió dólares ayer, entonces probablemente tenga que salir a comprar. Pesos tiene, los dólares los tiene el Banco Central”.

Comprarle al Banco Central

La segunda opción consiste en usar los depósitos en moneda nacional del Tesoro para comprar dólares al BCRA. Al 22 de octubre, esos fondos sumaban $ 8,9 billones. Esa disponibilidad abre la posibilidad de adquirir las divisas necesarias para enfrentar el vencimiento sin depender de manera exclusiva de los dólares que ya están depositados en la autoridad monetaria.

Para el mercado, otra alternativa es que el Tesoro le compra dólares al Banco Central para enfrentar el vencimiento con el FMI. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)
Para el mercado, otra alternativa es que el Tesoro le compra dólares al Banco Central para enfrentar el vencimiento con el FMI. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)

La operación trasladaría el impacto hacia las reservas brutas del Banco Central. Si el BCRA vende dólares al Tesoro, el nivel de reservas disminuye por el monto de esa transferencia. Por ese motivo, analistas del mercado vincularon esta alternativa con las dudas sobre la fortaleza del programa financiero que presentó el Gobierno.

El mecanismo supone que el Tesoro entrega pesos y recibe divisas del Banco Central. Esos dólares luego pueden destinarse al pago de intereses con el FMI. La operación no modifica el compromiso externo, pero cambia el origen inmediato de las divisas utilizadas para cumplirlo.

El uso de los depósitos en pesos permitiría preservar, en todo o en parte, el saldo propio del Tesoro en moneda extranjera. A cambio, el Banco Central registraría una baja en sus reservas brutas y debería comprar dólares en el mercado si busca recomponer las divisas entregadas al Tesoro y sostener el proceso de acumulación de reservas.

La definición sobre esta vía dependerá de la estrategia que adopte el equipo económico antes del lunes y de la situación de las cuentas en moneda extranjera después de las operaciones de los últimos días.

Las dudas del programa

Las alternativas para cubrir el vencimiento con el FMI se insertan en un escenario de dudas sobre el programa financiero. La Secretaría de Finanzas suspendió las colocaciones del AO29 debido a la suba de las tasas, con el objetivo de evitar convalidar rendimientos más elevados en las emisiones de deuda.

El programa presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaba la colocación de USD 6.000 millones en el mercado de capitales local durante este año. Para el año próximo, el esquema incluía otros USD 5.000 millones. La colocación de bonos en dólares integraba las fuentes previstas para reunir los recursos necesarios.

La suspensión de las emisiones del AO29 generó inquietud en el mercado porque, si esa situación continúa, puede abrir un faltante dentro del programa financiero. El Ministerio de Economía había previsto obtener una parte de los recursos mediante deuda en el mercado local, pero el freno de esas operaciones reduce esa alternativa mientras las tasas se mantienen en alza.

La situación del bono no define por sí sola el pago del lunes, pero forma parte del marco que observan los analistas. Las necesidades de financiamiento previstas para este año y el próximo incluyen vencimientos externos, depósitos del Tesoro y acceso a mecanismos alternativos de obtención de divisas.

Alejandro Giacoia, economista de EconViews, señaló que el Gobierno planteó el uso del swap con China como una herramienta para reemplazar los recursos que no consiga por emisiones de deuda. Esa posibilidad se vincula con los USD 5.000 millones que el programa financiero proyecta obtener durante el año próximo.

“El Gobierno dice que eso lo puede reemplazar usando el swap con China”, indicó Giacoia. Su referencia ubicó el mecanismo como una alternativa ante la dificultad para colocar deuda en el mercado local con un bono denominado en dólares.

Cappella expresó una evaluación similar: “Podría usar el swap de China para cubrir esos USD 5.000 millones que faltan cubrir”. El uso de ese instrumento permitiría atender parte de las necesidades previstas sin recurrir a una emisión local de deuda en moneda extranjera.

Giacoia también mencionó una segunda posibilidad para completar el programa financiero: que el Tesoro compre más reservas al Banco Central. “Si no, una alternativa va a ser que tenga que comprarle más reservas al Banco Central”, explicó. El mecanismo tendría un efecto directo sobre la necesidad de acumulación de divisas: “Eso obligaría a que el Banco Central compre más dólares en el mercado para poder vendérselos al Tesoro y, a su vez, acumular reservas”, afirmó.

El desembolso pendiente

El martes, el FMI informó que se logró una acuerdo a nivel del personal del organismo y el Gobierno respecto a la tercera revisión del acuerdo. Lo que resulta un paso fundamental para destrabar el desembolso pendiente por USD 900 millones. Sin embargo, el mismo depende del tratamiento en el directorio y eso se preve que suceda en diciembre.

“El personal técnico del FMI valora positivamente el diálogo sólido y constructivo con las autoridades, así como su compromiso constante con la aplicación de políticas disciplinadas y de reformas orientadas al mercado en el marco del programa. Una vez cumplidos los pasos restantes acordados, se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre”, concluyeron en el comunicado del organismo.

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