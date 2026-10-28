El vicepresidente de Brasil afirmó que la salida de Flávio Bolsonaro del país es “incomprensible”

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, durante un encuentro con medios extranjeros en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 22 de abril de 2026 (REUTERS/Jorge Silva)

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El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, calificó como “ininteligible” la salida del senador Flávio Bolsonaro del país, luego de la derrota electoral del líder del Partido Liberal (PL) en la segunda vuelta presidencial del fin de semana pasado.

“Nunca vi eso. Quien pierde elecciones agradece a los votantes, felicita a su oponente. Y la vida sigue, eso es democracia. Incomprensible”, declaró Alckmin el martes ante la prensa en el Palacio de la Alvorada.

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Las declaraciones ocurrieron tras la celebración por los 81 años del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también cuestionó la salida de Flávio Bolsonaro y la calificó de “vergonzosa”. “Me pregunto qué pasa por la conciencia de un ciudadano que acaba de perder las elecciones y huye de su país. (...) Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. El ciudadano que abandona este país en secreto debe haber hecho algo malo. Y no me vengan con que no hay democracia”, afirmó Lula.

El mandatario agregó que “lamenta la falta de respeto de Flávio hacia sus votantes y hacia la democracia”.

Lula recordó que permaneció en Brasil después de sus derrotas ante Fernando Collor, en 1989, y Fernando Henrique Cardoso, en 1994 y 1998. En ese sentido, señaló que recibió invitaciones para dejar el país durante la Operación Lava Jato, pero decidió quedarse para “demostrar su inocencia”.

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El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro habla en una rueda de prensa en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges

“Cuando me pidieron el pasaporte, se lo entregué. Y él también debería haberlo entregado. Pero, lamentablemente, así es la familia Bolsonaro. Brasil es su segunda patria; la primera es su devoción a Estados Unidos”, criticó. “Lamento que se haya marchado de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrar que las acusaciones (...) no eran ciertas

El senador Rogério Marinho, ex coordinador de la campaña presidencial de Bolsonaro, afirmó que el Partido Liberal (PL) no tiene información sobre el paradero del dirigente tras su salida de Brasil y señaló que recibió un mensaje de texto en el que anticipó que hablaría con la cúpula partidaria más tarde.

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“Nosotros aún no tenemos informaciones sobre su paradero, apenas algunas noticias que han salido en la prensa”, dijo Marinho después de una reunión con dirigentes del PL. El legislador añadió: “Recibí un mensaje de él en mi celular, un mensaje de texto, en el que decía que quería tomarse un tiempo hoy y que luego hablaría con nosotros”.

Tras la derrota electoral del domingo, Flávio Bolsonaro perderá además su banca en el Senado en febrero próximo, cuando comience la nueva legislatura. Será la primera vez desde 2003 que no ocupará un cargo público. Una victoria del dirigente ultraderechista habría frenado las investigaciones en su contra, dado que los presidentes de Brasil no pueden responder durante su mandato por hechos previos a la asunción.

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En paralelo, diputados del Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula da Silva, solicitaron al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes que ordene la prisión preventiva de Bolsonaro y que lo incluya en la lista de alerta roja de la Interpol.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo, aparece junto a su esposa, Rosangela "Janja" da Silva, mientras sus seguidores se reúnen para celebrar su 81.º cumpleaños en Brasilia, Brasil, el 27 de octubre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

Según pudo saber Infobae, Estados Unidos sería el destino final de Bolsonaro y su familia. Las autoridades estadounidenses les concederán visados tras el inicio de su viaje hacia el país norteamericano, en medio de una investigación sobre la presunta financiación extranjera de la campaña del ex candidato presidencial.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que la cartera encabezada por Marco Rubio “expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en Estados Unidos”. El diputado del PL Mauricio Marcon afirmó en un video publicado en sus redes sociales que Bolsonaro “ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos”. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial.

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Marcon comparó la situación de Bolsonaro con la de la líder opositora venezolana María Corina Machado. “Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país”, declaró.

(Con información de EFE)