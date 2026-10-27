Política

El PJ Chaco convocó a internas abiertas para el 4 de julio de 2027

El peronismo chaqueño definirá con este instrumento sus candidaturas luego de que se cancelaran las PASO provinciales. Abarcará cargos electivos y partidarios

Personas sentadas alrededor de mesas en una sala de reuniones junto a una bandera argentina y un panel azul del Partido Justicialista Chaco
Integrantes del Partido Justicialista de Chaco dialogan durante una reunión partidaria
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El Partido Justicialista (PJ) de Chaco convocará a elecciones internas abiertas en julio de 2027 para definir sus candidaturas y renovar sus autoridades. La medida, adelantada a Infobae por el presidente del PJ chaqueño, Jorge Capitanich, fue aprobada por unanimidad en la reunión del Consejo Provincial del lunes 26 de octubre.

La convocatoria del órgano partidario, para el primer domingo de julio de 2027, tiene como objetivo definir las candidaturas del peronismo para los distintos cargos públicos electivos. Y también renovar la totalidad de las autoridades partidarias.

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La decisión se adoptó en la reunión del 26 de octubre, con la presencia de 33 consejeros, superando el quórum requerido de 22 miembros. La moción se aprobó por unanimidad.

La convocatoria comprende la definición de candidaturas para la Gobernación y Vicegobernación de la provincia, las bancas de legisladores provinciales, intendencias y concejos municipales de todo el territorio chaqueño.

Asimismo, se elegirá la totalidad de las autoridades partidarias en los ámbitos provincial y local, de acuerdo con la Carta Orgánica del Partido Justicialista y las disposiciones de la convocatoria electoral.

La decisión que adoptó el Consejo Provincial deberá ser ratificada por el Congreso Partidario, conforme al procedimiento institucional correspondiente.

Sin PASO

El peronismo de la provincia debió apelar a ese mecanismo tras la suspensión de las PASO que logró el gobernador Leandro Zdero a comienzos de septiembre.

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El oficialismo chaqueño impuso el proyecto tras alcanzar una ajustada mayoría en la Legislatura unicameral. Hubo dos argumentos centrales. El primero, no realizar un gasto innecesario en el actual contexto de restricciones. El segundo, evitar la multiplicación de elecciones en el año, que podrían ser cinco en caso de balotaje presidencial.

Luego de haber hegemonizado la vida política del peronismo chaqueño durante tres décadas, Capitanich dará un paso al costado: no será candidato a gobernador. En su cuenta quedan seis participaciones con tres derrotas y otras tantas victorias.

Es necesario plantear una renovación. Tuve la responsabilidad y el orgullo de ser gobernador durante tres mandatos. Mi intención es propender a un esquema más competitivo y amplio en Chaco. Me veo empujando una etapa nueva. No tengo voluntad para volver a ser candidato”, confesó hace unas semanas.

Uno de los nombres que aparece en la renovación es el de Juan Manuel “Juanchi” García, intendente de Machagai. Otro es el de la jefa comunal de Barranqueras, Magda Ayala, que el año pasado jugó por fuera del esquema del PJ en la elección local, pero después cerró un acuerdo de unidad con Capitanich, que encabezó la boleta de senadores nacionales. Un tercer nombre que aparece en escena en la política chaqueña es el de Javier Martínez, intendente de Margarita Belén.

Comicios desdoblados

En Chaco, la Constitución establece que los comicios provinciales deben realizarse en una fecha distinta a las nacionales. La intención del Ejecutivo chaqueño es convocar a las urnas en la segunda quincena de septiembre de 2027.

El desdoblamiento obligatorio quedó establecido en la reforma de 1994. Tras la derrota en la puja por las PASO provinciales, los legisladores del peronismo y sus aliados redoblaron la apuesta. Intentaron impulsar una enmienda constitucional para cambiar el artículo del desdoblamiento obligatorio. Eso implicaría unificar la fecha de comicios provinciales y nacionales. El argumento fue el mismo que utilizó el bloque de Zdero: reducir costos y evitarle a los chaqueños tener que ir muchas veces a las urnas.

La iniciativa, sin embargo, no tuvo consenso pleno en la oposición. Y además el oficialismo impone condiciones por su número. Una enmienda necesita unanimidad para ser sancionada. En el escenario actual es imposible.

El gobernador, de origen radical pero aliado de la administración de Javier Milei, buscará la reelección. La Casa Rosada no interferirá en ese objetivo.

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