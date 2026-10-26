Por qué ganó Lula en Brasil: los factores que inclinaron la elección y el desafío que enfrentará en el Congreso

El recuerdo del intento de golpe de Estado de 2022 y la defensa del orden institucional marcaron el clima de la elección

Guardar

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de Brasil dejó una escena que excede el resultado en las urnas: medidas sociales anunciadas antes del balotaje, una campaña digital que volvió a disputar las redes, movilización ciudadana y una baja de la abstención se combinaron en una elección atravesada por el temor a un retroceso institucional.

Para la analista internacional brasileña Carolina Pedroso, el clima que rodeó la votación tuvo una raíz precisa: “El 2022 no terminó”, expresó en Infobae Al Mediodía. Desde el otro lado de ese diagnóstico, el periodista brasileño Márcio Resende ordenó las razones del triunfo en cinco factores y puso el foco, desde el comienzo, en las decisiones tomadas por el Gobierno antes de la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

“Vimos mucha gente en la calle, universitarios, estudiantes”, señaló al describir una movilización que, según la lectura de Resende, acompañó la recuperación electoral de Lula.

El recuerdo del intento de golpe de Estado de 2022 y la defensa del orden institucional marcaron el clima de la elección REUTERS/Brian Snyder

Las medidas previas al balotaje llegaron a votantes que se habían alejado

Pedroso sostuvo que los anuncios oficiales realizados antes de la elección fueron decisivos para ampliar el respaldo al presidente electo, sobre todo entre trabajadores y votantes que no habían acompañado al Partido de los Trabajadores (PT) en la primera vuelta. “Han sido fundamentales para movilizar una parte del electorado”, afirmó la analista brasileña.

Resende incluyó entre esas decisiones el fin de las apuestas en línea, los aumentos del Bolsa Família, beneficios para microempresarios y cambios en las normas laborales, como un descanso mínimo de dos días sin reducción salarial. Para Pedroso, la incidencia de esas medidas se explica por su impacto inmediato: “Son medidas muy concretas, muy sentidas en el día a día”.

PUBLICIDAD

La disputa por el voto también se trasladó a las pantallas. El periodista señaló que el PT y los sectores de izquierda recuperaron terreno en las redes sociales después de la primera vuelta, un ámbito que, hasta entonces, había permanecido bajo un claro predominio del bolsonarismo. “La reacción surgió de forma espontánea”, sostuvo Resende, al diferenciarla de una campaña paga.

Estudiantes y ciudadanos organizaron el traslado de votantes a los comicios al margen de las estructuras partidarias REUTERS/Brian Snyder

Entre los ejemplos mencionó el crecimiento de Exército de Lula, un canal impulsado por el diputado brasileño André Janones que, según su relato, alcanzó a diez millones de personas. Esa circulación de contenidos incluyó además comparaciones con los efectos de los ajustes fiscales en Argentina y cuestionamientos al respaldo de Javier Milei a Flávio Bolsonaro. “Llegó a diez millones de personas”, remarcó el periodista sobre el alcance del espacio digital.

PUBLICIDAD

La movilización fuera de los partidos empujó la participación electoral

Para Resende, una parte de la energía de la campaña no salió de las estructuras partidarias. En los días previos a la votación hubo universitarios, estudiantes y otros grupos que promovieron la asistencia a los centros electorales y el voto. “No era liderado por nadie, ningún partido”, dijo sobre ese movimiento ciudadano.

Esa red de gestos cotidianos también apareció, según el periodista, en el traslado de votantes. Resende rechazó que la reducción de la abstención pudiera atribuirse solo a la maquinaria de las fuerzas políticas y describió una dinámica de apoyo entre personas cercanas: “Yo con mi vecino, con mi familia, que te llevo a dedo”.

PUBLICIDAD

Flávio Bolsonaro evitó reconocer la derrota electoral frente al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva REUTERS/Brian Snyder/File Photo

El dato acompañó esa percepción. La abstención bajó del 21,08% de la primera vuelta al 19,22% del balotaje, y Lula obtuvo seis millones de votos adicionales cuando, de acuerdo con el cálculo de Resende, necesitaba entre dos millones y medio y tres millones para imponerse. “Lula necesitaba entre dos millones y medio y tres millones de votos más”, explicó el periodista.

Para él, la decisión de concurrir a votar estuvo ligada a una preocupación por el sistema político brasileño. “Un miedo a perder la democracia, el estado de derecho democrático”, afirmó Resende, quien ubicó ese temor entre los motores de la participación que terminó por inclinar la elección.

PUBLICIDAD

El recuerdo del intento de golpe de 2022 atravesó la campaña de 2026

Pedroso coincidió en que el debate electoral estuvo marcado por la amenaza de un deterioro democrático y vinculó esa preocupación con antecedentes del bolsonarismo, incluidas sus relaciones con sectores políticos y milicias y las acusaciones de corrupción en Río de Janeiro. “El bolsonarismo utiliza las reglas democráticas para perjudicar la democracia en su sustancia”, sostuvo.

El gobierno electo buscará acuerdos con bancadas independientes en el Congreso a través de la intermediación de Geraldo Alckmin REUTERS/Gledston Tavares

La analista recordó el intento de golpe de Estado de 2022 y consideró que sus consecuencias permanecieron activas durante la campaña de 2026, especialmente ante la negativa de Flávio Bolsonaro a reconocer la derrota. “El 2022 no terminó”, insistió Pedroso al referirse a una disputa que, según planteó, continuó más allá de aquella elección.

PUBLICIDAD

La jornada del balotaje sumó, además, dificultades en el transporte público de ciudades donde Lula tenía posibilidades de imponerse, entre ellas São Paulo y localidades del estado de Bahía. Pedroso explicó que una orden judicial exigía que los buses circularan al 100% para facilitar el traslado de los votantes, aunque afirmó que la disposición no se cumplió en todos los lugares: “Los buses tenían que circular al 100%”.

La Justicia extendió por dos horas el horario de votación a raíz de esos problemas, una medida que, según Pedroso, fue solicitada por ambos candidatos en diferentes regiones. La prórroga sumó 35 mil votos, una cifra que la analista consideró insuficiente para alterar el desenlace. “Esa cantidad de votos no cambia el resultado final”, afirmó frente a los cuestionamientos a la legitimidad de la elección.

PUBLICIDAD

La amplitud de la victoria limita una impugnación, pero el Congreso anticipa negociaciones

Resende interpretó que Flávio Bolsonaro busca instalar un relato de persecución política y recordó que Jair Bolsonaro tampoco reconoció su derrota electoral antes de enfrentar acusaciones por el intento de golpe. Para Pedroso, sin embargo, la diferencia obtenida por Lula reduce las posibilidades de una protesta de magnitud comparable a la de 2022. “No hay clima para eso”, afirmó.

La Justicia extendió el horario de los comicios por dos horas ante las fallas en el servicio de transporte público (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La próxima dificultad estará en la gobernabilidad. Resende señaló que Lula da Silva deberá negociar en un Congreso donde no todos los sectores formaron parte de su alianza electoral. “Va a tener que negociar con sectores que no estuvieron en su alianza”, advirtió el periodista sobre la composición parlamentaria que encontrará el nuevo Gobierno.

PUBLICIDAD

Pedroso observó, a la vez, una fragmentación en la derecha brasileña tras la derrota de Flávio Bolsonaro y destacó el lugar del vicepresidente Geraldo Alckmin para tender puentes con espacios históricamente reacios al PT, en especial en São Paulo. “Alckmin ha sido muy importante para hacer ese puente”, afirmó la analista, al señalar uno de los respaldos políticos con los que Lula buscará construir acuerdos.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.