Política

San Luis puso a la venta su “palacio embajada” por USD 3 millones: un senador libertario promete recomprarlo

Por segunda vez, el gobernador Claudio Poggi quiere rematar el ex Palacio Lagomarsino, que funciona como la sede de la casa provincial en Buenos Aires. El legislador Bartolomé Abdala quiere que el inmueble siga perteneciendo al patrimonio provincial

Palacio Lagomarsino - Casa de San Luis
San Luis puso a la venta nuevamente por USD 3 millones.
Guardar

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, volvió a poner a la venta el ex Palacio Lagomarsino, la “embajada puntana” ubicada en el barrio de Recoleta. La propiedad, que está tasada en USD 2.927.392 y forma parte del patrimonio del Estado provincial, se instaló como polémica de cara a las próximas elecciones de 2027. Es que el senador nacional Bartolomé Abdala, que encabeza el bloque de La Libertad Avanza (LLA), prometió recomprarlo si se impone en las urnas en los comicios como gobernador.

El inmueble, ubicado en Azcuénaga 1083/1087, entre la avenida Santa Fe y Marcelo Torcuato de Alvear, funciona actualmente como la Casa de San Luis y cuenta con protección patrimonial, según el Código Urbanístico porteño. La apertura de ofertas ante los interesados está prevista para el 10 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

Es el segundo intento de Poggi por desprenderse de la propiedad. La operación fue autorizada por ley en 2024, con 24 votos a favor, entre oficialistas y aliados, mientras que 17 legisladores peronistas alineados con el exgobernador Alberto Rodríguez Saá votaron en contra.

Palacio Lagomarsino - Casa de San Luis
La venta del palacio reaviva el debate sobre el patrimonio estatal y las prioridades de San Luis.

En aquel momento, la subasta arrancó con el precio de base que estableció el Tribunal Nacional de Tasaciones: USD 2.951.318. Pero no hubo oferentes. Ahora, ante la decisión de la gobernación, el mismo Tribunal fijó un precio similar, con un reajuste de casi USD 24.000 menos.

El mantenimiento del inmueble demandó el año pasado $137.500.000, equivalentes a unos USD 95.000, según informó el gobierno de San Luis.

Sin embargo, la operación deja lugar a la polémica. El senador Abdala cuestionó la iniciativa de Poggi y sostuvo que el inmueble tiene un valor arquitectónico que excede su uso administrativo.

PUBLICIDAD

Palacio Lagomarsino - Casa de San Luis

“No tiene sentido vender una Casa que tiene un valor arquitectónico único, que tendría que estar trabajada de manera muy diferente a como la vienen trabajando. Hoy es una mera oficina, cuando es un edificio hermoso. Incluso para que los sanluiseños puedan pernoctar en el último piso cuando van por cuestiones de salud”, dijo el libertario, en diálogo con el Diario de la República.

La Casa de San Luis funciona allí desde mediados de la década de 1980. La provincia había adquirido la propiedad en 1984, durante el primer mandato de Adolfo Rodríguez Saá como gobernador.

La disputa por el palacio también se trasladó al escenario político provincial. Aunque Poggi mantiene una alianza con la Casa Rosada y le aporta votos en el Congreso ante votaciones clave, Abdala no oculta su intención de competir por la gobernación.

Palacio Lagomarsino - Casa de San Luis
El edificio fue construido en 1920 por el arquitecto milanés Virgilio Colombo

El palacete que tenemos los sanluiseños en Buenos Aires no debemos venderlo y mucho menos malvender. Hay que estar con la lupa puesta”, afirmó el senador. “Es una decisión de él, ya en 2013, cuando fue gobernador, quería y yo me oponía como legislador, y ahora como senador nacional. Cuando sea gobernador, si él la vende, voy a intentar comprarla por la misma plata que él la vende”, expresó.

El legislador libertario ya había reconocido en septiembre de 2024 que entre 12 y 13 de sus 20 asesores trabajaban en San Luis para sostener su armado territorial, una situación que generó revuelo. Y Adolfo Rodríguez Saá también anticipó que se presentará en las elecciones de 2027 para disputar nuevamente la gobernación de San Luis.

Palacio Lagomarsino - Casa de San Luis
En la década de 1960 albergó la primera Escuela de Aviación y el servicio de inteligencia de la Aeronáutica

En los últimos 40 años, en especial durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá, la casona ofició como unidad básica y hasta búnker de campaña del peronismo disidente de cara a la campaña presidencial de 2011. Fue el año en el que debutaron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La protección arquitectónica

El edificio fue construido en 1920 por el arquitecto milanés Virgilio Colombo, uno de los exponentes del estilo Art Nouveau en Buenos Aires. Tiene cuatro pisos, ascensor, murales y grandes vitrales, y conserva un buen estado general.

Carlos Lagomarsino, inmigrante italiano y sombrerero que fundó una empresa aún en funcionamiento, encargó su construcción. Su familia vivió en la propiedad durante cuatro años y la vendió después de su muerte.

Palacio Lagomarsino - Casa de San Luis
El ex Palacio Lagomarsino integra el listado de inmuebles catalogados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El inmueble fue posteriormente consultorio médico del doctor Riguera. En la década de 1960 albergó la primera Escuela de Aviación y el servicio de inteligencia de la Aeronáutica, que funcionó allí hasta 1969.

En 1973 se convirtió en sucursal del Banco Interamericano Regional, entidad que protagonizó una quiebra escandalosa en 1980. Tras la crisis económica de 1982, el palacio fue subastado y quedó en manos de una inmobiliaria, que dos años después se lo vendió al gobierno provincial.

El ex Palacio Lagomarsino integra el listado de inmuebles catalogados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con protección de Nivel Estructural. Esa categoría obliga a conservar su tipología arquitectónica, sus materiales y ornamentaciones, impide ampliar su volumen y restringe cualquier modificación que altere su composición espacial.

Palacio Lagomarsino - Casa de San Luis
Una de las habitaciones del palacete de Recoleta

La operación de venta estará a cargo de la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis, que depende del gobierno provincial. Según consta en las condiciones del pliego, están habilitados para presentar propuestas de compra tanto personas humanas como jurídicas de carácter público o privado, incluidos estados nacionales, provinciales o municipales y oferentes extranjeros.

Quedan excluidos quienes tengan condenas por delitos contra la administración pública, los fallidos o concursados sin rehabilitación, y los funcionarios de la administración pública provincial que hayan ejercido ese cargo en los últimos cuatro años previos.

Temas Relacionados

Buenos AiresInmueblesPatrimonio culturalClaudio PoggiBartolomé AbdalaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las claves de la avanzada argentina ante el Tribunal del Mar por el petróleo de Malvinas y la respuesta británica para blindar a las empresas

El documento de 49 páginas incluye la cuestión ambiental, cuestiona la experiencia offshore de las empresas y brinda datos operativos precisos. Londres activó la ley de Protección de Intereses Comerciales y advirtió que tomará medidas contundentes

Las claves de la avanzada argentina ante el Tribunal del Mar por el petróleo de Malvinas y la respuesta británica para blindar a las empresas

El Gobierno descontará el día laboral a los estatales que adhieran al paro nacional de ATE

La huelga de 24 horas de mañana incluirá una movilización al Congreso desde las 13:30 y prevé servicios mínimos en hospitales. Por la medida de fuerza también podrían verse afectados Migraciones, ANSES, PAMI, Senasa, la CNRT y la ANAC

El Gobierno descontará el día laboral a los estatales que adhieran al paro nacional de ATE

El arzobispo Jorge Lozano: “Queremos privilegiar la salud del Papa, el viaje a la Argentina se puede reprogramar”

El arzobispo de San Juan de Cuyo, el último argentino que vio a León XIV antes de la operación por un cáncer de pulmón, habló con Infobae desde Roma y describió el impacto de la noticia: “Fue un shock”. Reveló cómo encontró al Pontífice y qué conversaron sobre su enfermedad

El arzobispo Jorge Lozano: “Queremos privilegiar la salud del Papa, el viaje a la Argentina se puede reprogramar”

El “Turco” García habló de su ingreso a la política y su trabajo con los jóvenes: “Hay muchas adicciones, pero el problema más grande es la ludopatía”

El exdelantero de Racing, Vélez, Huracán y la Selección Argentina dialogó en Infobae al Amanecer sobre su actividad pública y la prevención de los consumos problemáticos. Además, cuestionó la distancia entre los dirigentes y los barrios

El “Turco” García habló de su ingreso a la política y su trabajo con los jóvenes: “Hay muchas adicciones, pero el problema más grande es la ludopatía”

En medio de la tensión con Argentina, el Reino Unido anunció celebraciones en las Malvinas en 2027 y un embajador visitó Punta Arenas

El Ministerio de Defensa británico confirmó en las últimas horas que se realizarán actividades para honrar “a aquellos que pagaron el precio definitivo por la libertad de los isleños”. En tanto, el embajador en Chile, David Concar, visitó la región de Magallanes, que busca reabrir una ruta comercial con las Islas

En medio de la tensión con Argentina, el Reino Unido anunció celebraciones en las Malvinas en 2027 y un embajador visitó Punta Arenas

DEPORTES

De qué murió Jorge Locomotora Castro: el resultado preliminar de la autopsia y lo que se sabe hasta el momento

De qué murió Jorge Locomotora Castro: el resultado preliminar de la autopsia y lo que se sabe hasta el momento

El accidente que dejó a Locomotora Castro 27 días en coma en 2005 y su regreso a los rings nueve meses más tarde

La interna que se desató en Manchester United tras las frases de Lisandro Martínez: el cruce que habría tenido con un compañero y el rumor de una sanción

Estremecedor relato de la hija de Locomotora Castro: “Se fue al baño y cuando volvió nos dijo que le dolía mucho el pecho”

La hazaña de Locomotra Castro que marcó una era en el boxeo: su nocaut contra Jackson que es considerado uno de los mejores de la historia

TELESHOW

Wanda Nara y Karina Mazzocco arreglaron sus diferencias al aire entre ironías y reproches: “Ahora me caés muy bien”

Wanda Nara y Karina Mazzocco arreglaron sus diferencias al aire entre ironías y reproches: “Ahora me caés muy bien”

El fuerte cruce en vivo entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo por la crianza de Wanda Nara: “Sos una maleducada”

La última entrevista del Roña Castro con Mario Pergolini: las confesiones íntimas de una vida a los golpes

Dante Ortega habló de la abrupta separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Estoy sorprendido”

El lado mediático del Roña Castro: sus amigos en Gran Hermano, la pista del Bailando, el sabor amargo de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

La deportación sin destino: cómo Rusia trasladó a cubanos a Uzbekistán sin procedimiento legal ni notificación

La deportación sin destino: cómo Rusia trasladó a cubanos a Uzbekistán sin procedimiento legal ni notificación

Acribillan en Bolivia a Johan Guzman, un presunto piloto de Sebastián Marset

“Lucifer” fue abatido a tiros durante una intervención policial en República Dominicana

La policía de Guatemala captura en Palencia a César Paau Pan, requerido por Estados Unidos y lo convierte en el extraditable número 40

Honduras: Crece rechazo a negocios de origen chino, piden frenar permisos