San Luis puso a la venta su “palacio embajada” por USD 3 millones: un senador libertario promete recomprarlo

San Luis puso a la venta nuevamente por USD 3 millones.

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El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, volvió a poner a la venta el ex Palacio Lagomarsino, la “embajada puntana” ubicada en el barrio de Recoleta. La propiedad, que está tasada en USD 2.927.392 y forma parte del patrimonio del Estado provincial, se instaló como polémica de cara a las próximas elecciones de 2027. Es que el senador nacional Bartolomé Abdala, que encabeza el bloque de La Libertad Avanza (LLA), prometió recomprarlo si se impone en las urnas en los comicios como gobernador.

El inmueble, ubicado en Azcuénaga 1083/1087, entre la avenida Santa Fe y Marcelo Torcuato de Alvear, funciona actualmente como la Casa de San Luis y cuenta con protección patrimonial, según el Código Urbanístico porteño. La apertura de ofertas ante los interesados está prevista para el 10 de diciembre de 2026.

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Es el segundo intento de Poggi por desprenderse de la propiedad. La operación fue autorizada por ley en 2024, con 24 votos a favor, entre oficialistas y aliados, mientras que 17 legisladores peronistas alineados con el exgobernador Alberto Rodríguez Saá votaron en contra.

La venta del palacio reaviva el debate sobre el patrimonio estatal y las prioridades de San Luis.

En aquel momento, la subasta arrancó con el precio de base que estableció el Tribunal Nacional de Tasaciones: USD 2.951.318. Pero no hubo oferentes. Ahora, ante la decisión de la gobernación, el mismo Tribunal fijó un precio similar, con un reajuste de casi USD 24.000 menos.

El mantenimiento del inmueble demandó el año pasado $137.500.000, equivalentes a unos USD 95.000, según informó el gobierno de San Luis.

Sin embargo, la operación deja lugar a la polémica. El senador Abdala cuestionó la iniciativa de Poggi y sostuvo que el inmueble tiene un valor arquitectónico que excede su uso administrativo.

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“No tiene sentido vender una Casa que tiene un valor arquitectónico único, que tendría que estar trabajada de manera muy diferente a como la vienen trabajando. Hoy es una mera oficina, cuando es un edificio hermoso. Incluso para que los sanluiseños puedan pernoctar en el último piso cuando van por cuestiones de salud”, dijo el libertario, en diálogo con el Diario de la República.

La Casa de San Luis funciona allí desde mediados de la década de 1980. La provincia había adquirido la propiedad en 1984, durante el primer mandato de Adolfo Rodríguez Saá como gobernador.

La disputa por el palacio también se trasladó al escenario político provincial. Aunque Poggi mantiene una alianza con la Casa Rosada y le aporta votos en el Congreso ante votaciones clave, Abdala no oculta su intención de competir por la gobernación.

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El edificio fue construido en 1920 por el arquitecto milanés Virgilio Colombo

“El palacete que tenemos los sanluiseños en Buenos Aires no debemos venderlo y mucho menos malvender. Hay que estar con la lupa puesta”, afirmó el senador. “Es una decisión de él, ya en 2013, cuando fue gobernador, quería y yo me oponía como legislador, y ahora como senador nacional. Cuando sea gobernador, si él la vende, voy a intentar comprarla por la misma plata que él la vende”, expresó.

El legislador libertario ya había reconocido en septiembre de 2024 que entre 12 y 13 de sus 20 asesores trabajaban en San Luis para sostener su armado territorial, una situación que generó revuelo. Y Adolfo Rodríguez Saá también anticipó que se presentará en las elecciones de 2027 para disputar nuevamente la gobernación de San Luis.

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En la década de 1960 albergó la primera Escuela de Aviación y el servicio de inteligencia de la Aeronáutica

En los últimos 40 años, en especial durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá, la casona ofició como unidad básica y hasta búnker de campaña del peronismo disidente de cara a la campaña presidencial de 2011. Fue el año en el que debutaron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La protección arquitectónica

El edificio fue construido en 1920 por el arquitecto milanés Virgilio Colombo, uno de los exponentes del estilo Art Nouveau en Buenos Aires. Tiene cuatro pisos, ascensor, murales y grandes vitrales, y conserva un buen estado general.

Carlos Lagomarsino, inmigrante italiano y sombrerero que fundó una empresa aún en funcionamiento, encargó su construcción. Su familia vivió en la propiedad durante cuatro años y la vendió después de su muerte.

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El ex Palacio Lagomarsino integra el listado de inmuebles catalogados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El inmueble fue posteriormente consultorio médico del doctor Riguera. En la década de 1960 albergó la primera Escuela de Aviación y el servicio de inteligencia de la Aeronáutica, que funcionó allí hasta 1969.

En 1973 se convirtió en sucursal del Banco Interamericano Regional, entidad que protagonizó una quiebra escandalosa en 1980. Tras la crisis económica de 1982, el palacio fue subastado y quedó en manos de una inmobiliaria, que dos años después se lo vendió al gobierno provincial.

El ex Palacio Lagomarsino integra el listado de inmuebles catalogados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con protección de Nivel Estructural. Esa categoría obliga a conservar su tipología arquitectónica, sus materiales y ornamentaciones, impide ampliar su volumen y restringe cualquier modificación que altere su composición espacial.

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Una de las habitaciones del palacete de Recoleta

La operación de venta estará a cargo de la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis, que depende del gobierno provincial. Según consta en las condiciones del pliego, están habilitados para presentar propuestas de compra tanto personas humanas como jurídicas de carácter público o privado, incluidos estados nacionales, provinciales o municipales y oferentes extranjeros.

Quedan excluidos quienes tengan condenas por delitos contra la administración pública, los fallidos o concursados sin rehabilitación, y los funcionarios de la administración pública provincial que hayan ejercido ese cargo en los últimos cuatro años previos.