El “Turco” García habló de su ingreso a la política y su trabajo con los jóvenes: “Hay muchas adicciones, pero el problema más grande es la ludopatía”

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Claudio “Turco” García, exfutbolista de Racing, Vélez, Huracán y la Selección Argentina, sostuvo en una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer que su tarea social también constituye una forma de hacer política

El exdelantero explicó que su acercamiento al ámbito político no surgió de una aspiración electoral inmediata, sino de su experiencia en clubes de barrio, escuelas y espacios de asistencia a jóvenes con consumos problemáticos.

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Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Paula Guardia Bourdin, García recordó su candidatura a legislador porteño y afirmó que obtuvo “quince mil votos” en una elección que, según admitió, no conocía en profundidad.Paula Guardia Bourdin

“No me siento político, pero me metí en la política”, afirmó García. Luego señaló que decidió involucrarse junto al Partido Integral, el espacio que conduce Daniel Amoroso, a quien definió como un amigo de su infancia.

La política, los clubes y la prevención

El exjugador contó que habló con Amoroso antes de incorporarse al espacio. “Le dije: ‘Dani, si yo me meto acá...’. Me dice: ‘No, no es tan en la política así, no; en lo que va con vos, en los clubes de barrio, el tema de adicciones’”.

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García explicó que encontró allí una herramienta para ampliar el alcance de las charlas que brinda. “Voy a dar charlas a los colegios con el tema que pasé yo. Yo digo: ‘Volcar mi experiencia ahí’”.

El exfutbolista sostuvo que el contacto directo con adolescentes y familias orientó su agenda. “Nosotros vamos a dar charlas y hay muchos problemas con las adicciones, ¿pero sabés cuál es el problema más grande? La ludopatía también”.

Sobre las conversaciones en establecimientos educativos, relató: “Los chicos levantan la mano y les digo: ‘¿Por qué jugás?’. ‘Y, para ganar’. ‘¿Y ganaste?’. ‘Sí, la primera vez y después no’”.

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García describió la presencia cotidiana de las apuestas en los teléfonos celulares. “Estás con el telefonito y estás así, ¿entendés?”, dijo al referirse a los mecanismos que observa entre los jóvenes durante sus recorridas.

Claudio García integró la boleta de Integrar

El exdelantero ubicó a los clubes de barrio como parte de la respuesta frente a esos problemas. “Cuando era pibe, el club de barrio para mí era mi primera casa. Para muchos, su segunda; para mí, primera casa”.

También evocó las condiciones materiales que encontraba allí durante su infancia. “Yo iba a comer un poquito mejor, sin criticar a mis viejos porque dieron todo, pero a bañarme con agua caliente”.

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Para García, esos espacios cumplen una función de contención frente a la vulnerabilidad social. “Un chico más en el club, un chico menos en la calle”, sostuvo.

La ausencia de dirigentes en los barrios

García afirmó que la actividad política no debería restringirse a las campañas electorales. “Yo voy a seguir trabajando y sigo subiéndome al subte”, dijo cuando le preguntaron si evaluaba postularse nuevamente.

El exjugador señaló que su definición de militancia está ligada a las recorridas territoriales y al trabajo con jóvenes. “Ir a hablar con los pibes es hacer política”, planteó durante la entrevista.

Ante la consulta sobre la presencia de dirigentes fuera de los períodos de votación, respondió: “¿Quién está caminando ahora en la calle? Nadie. No es una crítica, pero nadie”.

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Luego precisó el momento en el que, según su mirada, reaparecen los referentes partidarios. “Tres meses antes”, contestó cuando le preguntaron si los políticos solo recorren los barrios durante la campaña.

García rechazó que ese cuestionamiento estuviera dirigido a una sola fuerza. “No hay nadie. Ni el peronismo, ni libertario, nada”, afirmó.

El exdelantero pidió que la dirigencia priorice las necesidades cotidianas sobre las identidades partidarias. “Hay que pensar más en el pueblo y no en las banderas políticas”.

También cuestionó la polarización. “Acá siempre es un Boca-River y no tendría que ser así”, expresó, antes de aclarar que usaba una comparación futbolera para describir “mucha grieta”.

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Consultado por el presidente Javier Milei, García contestó que no le gusta su gestión. “Es simpático, pero no”, dijo, y agregó: “Ojalá pudiera” resolver los problemas del país.

El exfutbolista explicó su mirada a partir de los ingresos familiares y el costo de vida. “Acá la gente gana mil pesos, es un decir, o cien pesos al mes. Vas al chino, gastaste diez, te quedan noventa para todo el mes. ¿Cómo hacés? No llegás”.

García también habló de consumos problemáticos y la ludopatía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumos problemáticos y su rol testimonial

García remarcó que su experiencia personal guía buena parte de las actividades que realiza en escuelas y barrios. “A mí me pone muy contento poder ayudarlos con mi testimonio”.

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El exdelantero rechazó ubicarse como modelo frente a quienes atraviesan una situación de consumo. “No soy ejemplo. Yo lo que le puedo decir es por acá. Después tomalo o dejalo”.

También explicó la forma en que resignificó su recorrido. “Yo no miro para atrás de decir, bueno, yo de lo malo digo: ‘Bueno, por algo pasó’”.

Sobre ese proceso, agregó: “De lo malo rescato transmitírselo a chicos y grandes”. García señaló que recibe llamados y mantiene conversaciones con personas que buscan orientación.

Durante las charlas, dijo, suele advertir situaciones que exceden a los propios estudiantes. “Hay chicos que vos los mirás y decís: ‘Este chico está en consumo’. Y no es el chico, sino que en la casa tienen problemas”.

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El exjugador relató que esas situaciones muchas veces aparecen después de las actividades grupales. “No lo dicen ahí y después hablás aparte. Entonces, tratar de ayudar del lado que se pueda”.

García sostuvo que la recuperación requiere acompañamiento sostenido. “Esto va a ser una lucha siempre, siempre una lucha”, afirmó.

El exfutbolista también se refirió a la llamada ley Turco García, que, según contó, fue aprobada en la Legislatura y busca establecer el 26 de junio como fecha vinculada con la concientización sobre los consumos problemáticos. “Ahora hay que ver si después la aprueba el Congreso”.

Además, reclamó campañas públicas de prevención que muestren las consecuencias del consumo de alcohol y otras sustancias. “No pasa la parte fea”, dijo sobre las publicidades que, según planteó, omiten los riesgos y las situaciones de vulnerabilidad.

Antes de cerrar la entrevista, García descartó competir por la presidencia de Racing o Huracán. “Por ahí estar en la comisión. Pero presidente no”.

Turco García, exjugador de fútbol, en Infobae en Vivo

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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