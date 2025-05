Elecciones en San Luis: Claudio Poggi busca un triunfo contra Rodríguez Saá para impulsar su reforma constitucional en 2026

La provincia de San Luis celebrará este domingo las elecciones legislativas locales, que estarán centralizadas en la disputa entre el oficialismo del gobernador Claudio Poggi contra la alianza peronista que lidera políticamente el exmandatario Alberto Rodríguez Saá. Los resultados determinarán de cómo será la correlación de fuerzas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado provincial, donde está previsto que se discutan proyectos de fondo como una reforma constitucional.

Unos 421.000 electores estarán habilitados para sufragar en las más de 1.300 mesas distribuidas por toda la provincia y elegir a 22 diputados. El distrito que todos miran es Pueyrredón, donde se ubica la capital, y que pone en juego un total de 10 bancas. Además, se elegirán cuatro senadores en los departamentos de Belgrano, San Martín, Ayacucho y Pedernera; y múltiples cargos a nivel municipal.

La alianza Ahora San Luis, que representa al oficialismo de Poggi, espera estas elecciones como una especie de “plebiscito” de su gestión, que logró romper con más de 40 años de mandatos consecutivos de Alberto Rodríguez Saá y su hermano Adolfo.

En la actualidad, los dos “caciques” puntanos están enfrentados, al punto que el expresidente de la Nación por siete días convalidó que su espacio integre la alianza que conformó el actual gobernador, que tiene la presencia de otros espacios variopintos, como el PRO, la Unión Cívica Radical, el MID, el GEN y hasta el Movimiento Libres del Sur. Quien encabezará aquella lista en el departamento de Pueyrredón es el actual intendente de la ciudad de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla. El próximo 10 de diciembre culmina su mandato en la jurisdicción que está a solo 9 km de la capital provincial.

Claudio Poggi y Jorge "Toti" Videla

Con esa misma ductilidad es que Poggi logró construir una mayoría en ambas cámaras provinciales después de ganar la elección en 2023. El panorama legislativo estaba signado por la mayoría que congregaba el peronismo de Alberto Rodríguez Saá; pero el gobernador logró que se voltearan las voluntades necesarias para obtener para sí la nueva mayoría.

En la actualidad, en Diputados le responden 26 de 43 legisladores. De ese bloque propio, 17 pertenecen al PJ. Mientras que en el Senado los nueve lugares que hay en total están repartidos en cinco para el oficialismo y cuatro para el peronismo albertista.

La disputa provincial de este domingo será importante porque está por verse si Poggi consigue tener el número para una mayoría calificada. Esto no es casual: meses atrás, en su discurso de la apertura de Sesiones ordinarias de la Legislatura, anunció que en 2026 espera impulsar una reforma judicial y una constitucional.

Sobre esta última, detalló que quiere hacer inserciones al texto magno para “que se ajusten a las demandas sociales de estos nuevos tiempos, austeridad en el Estado, mayor institucionalidad, entre otras cuestiones”. Sin entrar en mayores detalles, desde el oficialismo provincial indican que la idea es pasar a un nuevo modelo provincial distinto al de los hermanos Rodríguez Saá.

Silvia Sosa Araujo, la candidata del exgobernador Alberto Rodríguez Saá

Así, la principal oposición la configura el Frente Justicialista, que lleva como su candidata en el distrito capitalino a Silvia Sosa Araujo, actual diputada provincial y exministra de Salud de Rodríguez Saá durante la pandemia. En la campaña, el líder peronista buscó mostrarse muy cerca de la exfuncionaria en los diferentes actos territoriales y en las acciones en redes sociales.

Y es que habrá una ligera dispersión de candidatos peronistas de lo usual en estos comicios. Dos de sus exintegrantes se presentarán por distintas listas, buscando cada uno de ellos asumir como diputados por el departamento Pueyrredón. Ellos son el exintendente de la capital puntana Enrique Ponce (Alianza Primero San Luis) y Fernando Gatica (Frente por la Justicia Social) irán cada uno por su lado en busca de un escaño como diputados por el departamento Pueyrredón.

La elección tiene un carácter hiperprovincial, que no estará signado por figuras políticas de otras provincias (o directamente de carácter nacional).

Aquello abarca también a La Libertad Avanza, que no presentó una lista propia por no tener aún un reconocimiento jurídico electoral en la provincia. Ante eso, decidió no apoyar explícitamente a ninguna de las listas llamadas libertarias que igualmente decidieron disputar cargos.

En rigor, la Casa Rosada también prefirió priorizar el buen diálogo que tiene con Poggi, más específicamente de cara a las elecciones nacionales de octubre. Y es que San Luis renueva tres bancas en el Senado. La falta de apoyo de la Nación a alguna colectora libertaria le permite mayor competitividad al oficialismo provincial. A cambio, podría haber una mayor colaboración para las reformas que quiere Javier Milei en 2026.

El diputado nacional Carlos D'Alessandro

Una de las dos principales listas libertarias es “Viva La Libertad, Carajo”, que lleva como candidato a Héctor David Ocaña. Este frente debió utilizar ese nombre luego de que el apoderado del partido nacional, Santiago Viola, impugnara ante el Tribunal Electoral la utilización -sin aval- de la denominación “La Libertad Avanza”. La fuerza es apoyada por Rodolfo Negri, esposo de la senadora libertaria Ivanna Arrascaeta e influyente hombre en ese ámbito a través de su rol como prosecretario parlamentario.

Su competidor más acérrimo es el diputado nacional Carlos D’Alessandro, quien encabeza la lista Partido Tercera Posición. En su entorno creen que tienen la posibilidad de entrar al podio de las fuerzas y ganarle a la lista de Ocaña y Negri. La apuesta provincial tiene como objetivo la disputa de la gobernación puntana en 2027, una aspiración que también comparte el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que prefirió no avalar ninguna fuerza.

Por último, el Frente de Izquierda Unidad también presentará su lista de candidatos únicamente en el distrito de Pueyrredón, con Johana Anahí Gómez como cabeza de nómina.

A diferencia de elecciones anteriores, este año San Luis utilizará la Boleta Única Papel (BUP), no electrónica. Fuentes judiciales de la provincia consideran que los primeros resultados provisorios podrían verse reflejados entre las 20 y las 21 horas a través del sitio oficial del escrutinio.