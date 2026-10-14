Política

Juan Pablo Valdés recorrió las zonas inundadas en Corrientes y reunió al Comando Operativo de Emergencias

El gobernador visitó las ciudades afectadas por la creciente del río Paraná, entre ellas Ituzaingó e Isla Apipé

Juan Pablo Valdés y otras tres personas conversan al aire libre frente a una zona con vegetación y agua acumulada
Juan Pablo Valdés recorrió las zonas afectadas por las inundaciones en Corrientes
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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recorrió las localidades de Ituzaingó e Isla Apipé para relevar de manera directa el impacto de la creciente del río Paraná sobre las familias de ambas comunidades. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza; y los intendentes de cada municipio. La recorrida se enmarcó en el operativo de respuesta que el gobierno provincial mantiene activo ante la emergencia hídrica que afecta a distintos puntos de la provincia.

La avanzada del agua sobre los territorios ribereños derivó en la evacuación de familias y el traslado de animales en zonas como Apipé Chico, donde el nivel del Paraná comprometió viviendas y actividades productivas. Ante esa situación, el Ejecutivo correntino desplegó en el terreno a tres ministerios —Seguridad, Obras Públicas y Desarrollo Social— que ya iniciaron la entrega de los primeros módulos de asistencia a los damnificados. En paralelo, el mandatario anticipó la habilitación de un albergue para reubicar a las familias desplazadas.

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La magnitud del fenómeno y la necesidad de una respuesta articulada llevaron a Valdés a encabezar este miércoles una reunión del Comando Operativo de Emergencia (COE) para revisar las acciones en curso y proyectar medidas de prevención de cara a los próximos meses. Ese encuentro marcó el eje institucional de la respuesta provincial ante los efectos de El Niño sobre la cuenca del Paraná.

En el primer tramo de la recorrida de este martes por la zona afectada, el gobernador llegó hasta Isla Apipé, donde dialogó con vecinos y autoridades locales. El intendente del municipio, Gustavo Figueredo, detalló en esa instancia la situación de los evacuados y las dificultades recurrentes que atraviesa la isla en cada período de crecida.

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“Le pasamos al Gobernador un informe general de todos los evacuados, y sobre las problemáticas que atravesamos en cada crecida”, afirmó Figueredo. El jefe comunal valoró la presencia de Valdés en el territorio y destacó “el compromiso nuevamente de trabajar en conjunto para enfrentar esto”.

Dos lanchas navegan sobre un río desbordado junto a la vegetación; una lleva colchones y personas, y la otra traslada a personal con chalecos
El gobernador visitó las localidades de Ituzaingó e Isla Apipé

Agregó: “Estamos contenidos por el Gobierno provincial”.

Desde Apipé, la comitiva continuó hacia Ituzaingó, donde el gobernador se reunió con el intendente Emilio Nicolás y equipos de las áreas de Desarrollo Social, Infraestructura y Producción. En ese punto se coordinaron acciones concretas para asistir a las familias evacuadas tanto en la ciudad como en Apipé Chico. También se avanzó con el traslado de animales, una tarea que el gobierno provincial lleva adelante junto al PRIAR —la policía rural— para reubicar el ganado afectado por el avance del agua.

Valdés ratificó en esa instancia el acompañamiento de la Provincia y subrayó la necesidad de organizar la contención posterior al fenómeno. “Vamos a trabajar con los pobladores en la reconstrucción de sus hogares, acompañar a los productores y estar cerca para todo lo que se necesite del Gobierno de Corrientes”, afirmó el mandatario.

Valdés convocó al COE para planificar la respuesta ante El Niño

Un bote con ocupantes navega sobre agua turbia frente a una vivienda y árboles en un área inundada
Valdés convocó este miércoles a una reunión del COE

Este miércoles, Valdés convocó a los integrantes del COE para una reunión de planificación en la que participaron representantes de los ministerios que componen el organismo y los intendentes de la capital correntina y de Paso de la Patria. El encuentro tuvo como objetivo central reforzar la coordinación entre las distintas áreas del gobierno provincial para anticipar nuevos escenarios de riesgo. Uno de los ejes de trabajo fue el seguimiento de las cuencas costeras, al que se sumó la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo hídrico y la detección temprana de situaciones críticas, según informó El Litoral.

La planificación abarcó también medidas de asistencia a productores afectados y la elaboración de planes de contingencia en los sectores de educación, salud, desarrollo humano, infraestructura y logística. Desde el COE se remarcó la importancia de sostener las medidas preventivas durante los próximos meses, dado que el fenómeno de El Niño podría generar nuevas precipitaciones y tormentas sobre el territorio provincial. Entre las recomendaciones difundidas por el organismo figuran el mantenimiento de los barrios en condiciones adecuadas, la atención a las alertas meteorológicas y la consulta de los canales oficiales para seguir la evolución del tiempo.

El gobierno provincial indicó que la situación hídrica se encuentra actualmente controlada y que el monitoreo sobre las zonas afectadas es permanente. Las obras hídricas, de canalización y de entubamiento ejecutadas en distintas localidades en los últimos períodos permitieron actuar con mayor rapidez ante la creciente. La decisión sobre nuevas medidas quedará supeditada a la evolución de las condiciones climáticas en los próximos días.

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