﻿El Gobierno se prepara para un cierre de año intenso y busca ordenar a su tropa

Javier Milei junto a su hermana Karina y Luis Caputo (REUTERS)

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Ordenar la política. Ordenar la economía. Una. Otra. Las dos. La discusión central en el gobierno de Javier Milei pasa, por estos días, en alejar fantasmas. Financieros, políticos y electorales. Con el Presidente aterrizado en Estados Unidos (vez número 20 desde que llegó a la Presidencia y quinta en el año) el ala política insiste en marcar que, con altibajos, el Congreso está bajo control. Y miran al ministro de Economía, Luis Caputo. Los ruidos sobre su futuro no salieron de usinas opositoras, sino de fricciones internas que conviven bajo la atenta mirada de Karina Milei.

Lo cierto es que el Presidente y su equipo esperan un cierre de año intenso. Así lo repitió el propio Milei en reuniones con funcionarios. Por eso la insistencia de “no dejar pasar una” a sectores que, insisten en Casa Rosada, buscan desatar una crisis. La afirmación parece exagerada, aunque usan de ejemplo el fallido intento del peronismo y afines de “voltear el DNU 70”, de carácter fundacional para la administración de los hermanos Milei. El Gobierno (y la Corte Suprema) desactivaron la sesión del jueves y la oposición ya sabe que no tendrá quórum. Sin embargo, estarán en el recinto, adelantaron a Infobae. Aseguran que gracias a la convocatoria de esa sesión falló el máximo tribunal para volver a frenar el artículo 154 del decreto que marcaba la modificación en la Ley de Tierras.

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“Logramos que la Corte vuelva para atrás, aunque luego dijeran que no tenían presión”, señalaron. El oficialismo, a través de Martín Menem, convocó a una sesión el 21 de octubre para avanzar y dar una salida política al asunto, más allá de lo judicial. Con esa promesa lograron que bloques dialoguistas no apoyaran la sesión del jueves. “Supuestamente van a meter tema Tierras ahí con Propiedad Privada. Pero aún no vimos nada”, reconoció a este medio un diputado radical dispuesto a sostener el DNU. El jueves no terminará ahí. Casi en simultáneo al discurso de Milei en la Cámara de Comercio en Washington, la marcha federal universitaria será precisamente al Congreso.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Hay, más allá de lo que sucede en la superficie, problemas de raíz. Que no comenzaron con esta gestión pero que son cada vez más grandes. Sucede en Salud con el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) actúa como el órgano de control, gestión y distribución de esos recursos (finitos). Cada vez que un trabajador registrado realiza sus aportes y contribuciones a una obra social o entidad de medicina prepaga, un porcentaje de ese dinero no va directamente a la prestadora, sino que se deduce automáticamente y se destina al FSR. A cargo de la SSS está, desde octubre, Horacio Guevara, hombre del sector y que responde al ministro de Salud, Mario Lugones. De ese fondo depende, en gran parte, la sostenibilidad del sistema de salud. A través de sistemas de reintegro se devuelven dinero a las obras sociales y prepagas cuando estas cubren medicamentos o intervenciones médicas extremadamente caras (oncología, trasplantes, prótesis complejas, enfermedades raras, etc.).

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El problema actual es que más del 80% del fondo se destina a Discapacidad. Con el resto “se sostiene el resto”, explicaron a Infobae fuentes del sector. Tanto gremios, funcionarios, empresas, proveedores y prestadores coincidieron en que, de esta manera, no hay margen para la sostenibilidad en 2027. “Necesitamos que el Congreso discuta de una buena vez el tema Discapacidad, pero no como está ahora, que quedó todo mezclado. La Salud no tiene posibilidad de seguir así”, añadieron. Miran, otra vez, al ministerio de Economía. Por esos pasillos aguardan legisladores oficialistas que presentaron proyecto para hacer una reforma fiscal y una moratoria para prestadores. Aseguran tener el visto bueno de Lugones. Falta el de Caputo. Desde uno de los gremios más importantes del país apuntaron que la caja de cada entidad sostiene el pago a proveedores. “Quizás nos desfinancian para negociar el año que viene”, soltaron. La anécdota cuenta que ese gremialista, de buena llegada a un ministro cercano a Milei consiguió, meses atrás, que el Presidente lo escuchara. Antes de entrar, un delegado le advirtió: “Habla de todo, menos de economía”.

Ayer el Gobierno defendió en Diputados el Presupuesto 2027 y anticipó el cronograma de tratamiento de la propuesta. En el ideal libertario se votará el 18 de noviembre. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, hizo un resumen de las medidas económicas de este año y presentó los principales puntos del proyecto del Gobierno. En medio de la exposición en la Cámara baja, Guberman aseguró que en el Presupuesto “está garantizado lo que está relacionado con discapacidad cumpliendo con la Ley de Emergencia o cualquier alternativa que salga”, tanto en lo que tiene que ver con el sistema de pensiones y servicios de salud. Más allá de la argumentación, el funcionario dejó en evidencia algo que se había anticipado aquí semanas atrás y es que el Poder Ejecutivo buscó modificar el proyecto de Discapacidad que estaba negociando su propio bloque en Diputados. No se trató de un error de cálculo. Ministros cercanos al Presidente defendieron esa letra al otro día de presentado. Sin embargo, la repercusión hizo plantear una marcha atrás. “Hubiéramos querido otra cosa, el bloque (de La Libertad Avanza) y otros bloques tienen una posición distinta a la del Ejecutivo. Será cuestión de lo que el Congreso decida”, dijo Guberman ayer. Parecía una frase del ministro de Economía.

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Carlos Guberman en la comisión de Diputados

Quizás el mejor aliado que supo tener Milei desde que asumió fue el PRO. Dentro del partido conviven diferentes estados de ánimo y hay desconfianza sobre cómo seguir hasta el 2027. Se podría resumir de la siguiente manera. Mauricio Macri está pero no está. El expresidente amaga con presentar candidato propio a nivel nacional, realiza actos esporádicos por el interior del país (el último en Jujuy) pero hoy su principal idea es controlar la Ciudad de Buenos Aires. Deja saber a quienes lo escuchan en reuniones privadas que está enojado con el jefe de gobierno, Jorge Macri. Alimenta versiones de apoyo a candidatos como Fernando De Andreis o Guillermo Dietrich. Nadie entiende bien por qué, aunque quienes lo conocen dentro de la política desde que fundó al partido aseguran que hay una mezcla entre cuestiones familiares y áreas de poder y negocios que el expresidente exige para su entorno.

“Cuando se enfrentó con María Eugenia, con Horacio y hasta con Patricia se entendió que era algo político. Acá hay un componente personal que excede a los que estamos en el espacio. Cuando él ve que no estás alineado 100% con su expectativa, comienzan los problemas”, señaló un dirigente que mira de reojo. Cuentan que estos ruidos solo generan problemas. Hoy el PRO está muy pendiente de un acuerdo o no con La Libertad Avanza. Esa situación es nueva. Nunca había sucedido. La pregunta que se escucha es si con eso alcanza para ganar en primera vuelta. Para lograr eso hay que obtener más del 50% de los votos. Solo lo consiguió Horacio Rodrúguez Larreta en 2019.

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Mauricio Macri y su primo Jorge (Maximiliano Luna)

“Suponete que aceptamos el acuerdo. A quien enfrentamos en el balotaje? El escenario está abierto en una ciudad que no está bien económicamente. Consumo, comercio, eso no funciona. Y es por la gestión nacional”, explicó a este cronista un armador porteño. La negociación con el Gobierno no avanza como esperaban. Desde LLA explican que la interna de los primos no permite cerrar otros puntos de la negociación. En el bando amarillo creen que lo usan de excusa para condicionar el acuerdo y tensar para obtener mayor rédito. Pero no hay una sola mirada. De Andreis está en representación de Macri, mientras que Cristian Ritondo está por otro sector del partido. Es decir, los intereses no son los mismos. Del lado libertario, están Martín y Lule Menem, quienes aprovechan el desorden opositor para “comer” lugares. Los devoran los de afuera.