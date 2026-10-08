Política

Puja en el Senado por la estratégica comisión de Acuerdos: los aliados dudan de la candidata del Gobierno

Tras la muerte de Juan Carlos Pagotto, la Casa Rosada quiso entronizar rápido a la neuquina Nadia Márquez. Dialoguistas recuerdan su probation del pasado -no puede ser candidata en su distrito por la Ficha Limpia local- y algunos vaciaron ayer la audiencia que analizó pliegos judiciales

La senadora Nadia Márquez ingresó como diputada libertaria en 2023 y en las elecciones del año pasado encabezó la fórmula que ganó en Neuquén para el Senado
La senadora Nadia Márquez ingresó como diputada libertaria en 2023 y en las elecciones del año pasado encabezó la fórmula que ganó en Neuquén para el Senado
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El cruce que mantuvo ayer en el Senado la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, con una fiscal que intervino en el caso del policía Luis Chocobar tapó, sólo por un rato, una feroz disputa entre aliados y oficialistas por la presidencia de la estratégica comisión de Acuerdos, tras un plan de la Casa Rosada para entronizar -con agilidad- a la neuquina Nadia Márquez en reemplazo del mileísta riojano Juan Carlos Pagotto, que murió la semana pasada.

Por la comisión en cuestión pasan todos los pliegos judiciales -Corte Suprema incluida-, más ascensos militares y diplomáticos. Los senadores sueñan y se pelean por formar parte de ella. Por eso llamó la atención, pese a que se sabía de viajes de algunos integrantes en el exterior, la inasistencia de dialoguistas que sí se encontraban presentes en la Cámara alta. A los pocos minutos de terminada la reunión, que no tuvo quorum -sí expusieron los postulantes-, desde tres despachos confirmaron a Infobae la jugada en contra de Márquez.

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El caso más llamativo fue el de la peronista tucumana -y, ahora, supuesta anti K- Sandra Mendoza, que es secretaria de la comisión y se hizo conocida años atrás por la “espada de Dómacle”, en pleno recinto. Sin Pagotto, el manejo quedaría -hasta votar un nuevo liderazgo, si se deseara hacerlo- en el vice, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien con semanas de anticipación avisó que estaría en la feria internacional de pesca de Vigo, en España. Es un tema que, como marplantense, sigue de cerca.

Días atrás Mendoza acompañó, junto a Abad y al jefe del PRO, Martín Goerling -los tres forman parte de la comisión-, a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en un foro parlamentario iberoamericano, en Madrid. Otra tucumana que también se hallaba en la “Casa” y no se mostró en Acuerdos fue Beatriz Ávila, en un momento cercana al PRO y, en la actualidad, al gobernador de su distrito, el justicialista Osvaldo Jaldo.

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Reunión de la Comisión de Acuerdos el 7 de Octubre del 2026, en el Salón Azul del Senado de la Nación, Buenos Aires, Argentina.-
El vocal de la comisión de Acuerdos, el misionero Carlos Arce, tuvo que hacerse cargo del comando de la audiencia pública de ayer en la Cámara alta (Prensa Senado)

Un tercer faltazo, por más que estuviera a metros del convite, fue el de la radical Carolina Losada (Santa Fe). Su imagen en el tablero general aparecía iluminado y no apagado. Es decir, decidió no ir. Tuvo que salir al rescate del evento -evitó un papelón- que el pícaro silvestre Carlos Arce (Misiones), vocal de la comisión. Sólo mileístas asomaron la cara. Hasta aterrizaron colegas de relleno, para sumar un panorama más insólito al asunto.

La semana pasada, este medio contó que los movimientos a seguir eran los siguientes, según confió el propio oficialismo: que el rionegrino Enzo Fullone reemplazara a Pagotto como integrante -esto no pudo realizarse porque el decreto apareció finalizado el cónclave de ayer-; que Márquez, ya en la comisión, fuera votada presidenta; y que la neuquina cediera el comando de Legislación General a su colega Juan Cruz Godoy (Chaco).

El enroque parecía normal y es lógico que La Libertad Avanza, uno de los interbloques más numerosos en el Senado -empata en 21 con el kirchnerismo-, continúe con el manejo de Acuerdos, debido a lo delicado de todo lo que transcurre allí. Además, Márquez es abogada. No es obligatorio, pero suma. Nada de esto fue un problema: lo que sí generó un alto desagrado, reconocieron con desazón dos aliados a Infobae, fue la velocidad y ansiedad con la que se indicó la jugada, después del deceso de Pagotto. Una persona es la más apuntada de todas y el enojo parece no disminuir. Los telefonazos fueron más que incómodos.

Atado al pésimo clima que generaron los incómodos llamados que partieron desde el propio oficialismo, un par de dialoguistas aprovechó para recordar la probation aceptada por la neuquina años atrás. Como la provincia tiene una estricta ley de Ficha Limpia no puede ser allí candidata, aunque sí a nivel nacional. Atar eso a un futuro comando de la comisión donde se debaten pliegos de la Corte Suprema no colabora. Quienes la defienden a rajatabla son la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y Martín y “Lule” Menem.

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