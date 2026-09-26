Política

“Misión París”: el Gobierno apuesta a la Argentina Week para destrabar el debate por las PASO en el Senado

La reforma electoral acumula meses de estancamiento en la Cámara alta, donde los bloques aliados mantienen posiciones divergentes y la falta de votos amenaza el cronograma oficialista. El rol de los gobernadores que viajarán con la comitiva oficial

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Bunker La Libertad Avanza -Patricia Bullrich - Diego Santilli
Diego Santilli y Patricia Bullrich
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El Senado de la Nación entrará la semana próxima en un receso obligado. Varios de sus legisladores estarán de viaje por lo que no se espera una gran actividad parlamentaria. Inclusive Patricia Bullrich, titular del bloque libertario, se ausentará un día de la Ciudad ya que participará del Coloquio de IDEA el próximo jueves.

Esta ralentización muestra que el debate de la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), algo que en la Casa Rosada entienden como fundamental, está totalmente estancado.

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En los últimos cuatro meses la comisión de Asuntos Constitucionales de la CámaraaAlta se reunió solo dos veces. La última, el pasado 14 de septiembre y el encuentro duró poco tiempo porque la realidad es que no hay avances y el oficialismo endureció su postura.

“Estamos planteando una reforma política importante que parte de un fraccionamiento muy fuerte de los partidos políticos en Argentina”, dijo Bullrich, quien planteó la necesidad de fortalecer la representatividad, la transparencia electoral, los mecanismos de afiliación y las reglas de financiamiento. Asimismo, remarcó que esta proliferación “ha generado una deformación del partido como una herramienta de uso real de elección de candidaturas y de acceso al dinero público”. Luego, hizo referencia a que el oficialismo se mantenía con su postura de eliminación de las PASO y que Ficha Limpia se tenía que tratar en conjunto.

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Eso hizo que la reunión de comisión no durara más de una hora, ya que, así como el oficialismo abandonó su postura negociadora, los bloques aliados mantienen su posicionamiento respecto del proceso electoral.

“Sigue el diálogo, pero de momento no hay avances concretos hacia una propuesta que logre el consenso necesario para ir al recinto”, señaló un senador de uno de los bloques aliados.

Esa definición se fue repitiendo en varias voces de legisladores que suelen acompañar al bloque de La Libertad Avanza en el recinto, pero que en este caso entienden que la salida es otra. “Acá —en los bloques del Senado— estamos todos muy cruzados por las referencias provinciales de cada senador y el contexto particular de cada distrito”, agregaron.

Sesión Ordinaria del Senado de la Nación, el 24 de septiembre de 2026
Sesión Ordinaria del Senado de la Nación, el 24 de septiembre de 2026, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Así como el oficialismo se mantiene en su intención de eliminar ese proceso electoral, en los bloques del PRO y de la UCR persiste la idea de avanzar hacia un modelo de eliminación de la obligatoriedad del voto. “Nosotros seguimos creyendo que la mejor opción es ir a una PAS”, señalaron desde uno de esos sectores.

La definición también está atravesada por las propias internas del Gobierno. Mientras en la mesa política insisten con definiciones, Bullrich ya hizo saber que en el Senado no están los votos para avanzar. Esto choca con las promesas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que se reúne con gobernadores y vuelve con la promesa de acompañamiento.

“El colorado —por Santilli— se reúne con gobernadores y asegura votos, pero después, cuando hablan acá en el Palacio, o se mantienen con la idea de eliminar la obligatoriedad o simplemente te dicen que esos mismos gobernadores no bajaron una orden clara”, explicó un libertario que sigue de cerca las conversaciones.

Un viaje definitorio

La semana próxima el presidente Javier Milei llevará a 12 gobernadores a París, Francia, como parte de la comitiva oficial que participará de la versión francesa del Argentina Week.

Hasta ahora confirmaron Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Durante las horas de vuelo y en los “tiempos muertos”, los funcionarios nacionales —también viaja Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud)— podrán conversar con los jefes de los estados provinciales en busca del apoyo para eliminar las PASO y aprobar el Presupuesto 2027.

En el Senado, ese grupo de gobernadores cuenta con 12 senadores que les responden en mayor o menor grado, que sumados a los 21 que tiene LLA los acercaría al número necesario para avanzar.

Sin embargo, al ritmo que llevan las negociaciones, parecería que solo si cede el oficialismo podría destrabarse el debate. Por ahora, es una conversación casi inexistente en el Palacio Legislativo.

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