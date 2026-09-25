Magic Johnson recordó la mentalidad que marcó a los Lakers: “El Showtime no era solo un apodo, era una filosofía”

Magic Johnson repasó la historia del Showtime de Los Angeles Lakers en un libro sobre la franquicia (AP)

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Magic Johnson reconstruyó el origen del Showtime de Los Angeles Lakers, una etapa que, según el exbase, unió ambición deportiva, espectáculo y una cultura de exigencia que se mantuvo como referencia para la franquicia. En Lakers: An Official History of the Purple & Gold, un relato autorizado de 528 páginas sobre la franquicia, citado por GQ, el cinco veces campeón de la NBA repasó su llegada al equipo en 1979 y el título que obtuvo como novato.

Johnson, que entonces tenía 19 años y venía de Lansing, Míchigan, recordó su primera conversación con Jerry Buss, propietario de los Lakers desde ese año. “Earvin, no solo vamos a ganar campeonatos. Lo haremos con estilo”, le dijo Buss, de acuerdo con el relato del exjugador.

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La idea excedía a los resultados, según Johnson. El objetivo era que el básquet se integrara a la identidad de Los Ángeles, una ciudad asociada a la industria del entretenimiento. Esa visión tomó forma en el Forum, con figuras del espectáculo en primera fila, las Laker Girls y un equipo que apostaba por un juego veloz.

El propietario Jerry Buss prometió a Magic Johnson ganar títulos deportivos con un estilo propio

Más de 3.000 personas fueron a verlo antes de su debut oficial

El primer indicio del interés que rodeaba al joven armador llegó en julio de 1979, durante un partido de la liga de verano ante Detroit Pistons en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Johnson esperaba encontrar unas pocas centenas de espectadores, pero el estadio reunió a más de 3.000 personas.

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El base respondió con 24 puntos y 9 asistencias en 28 minutos. “La función ya estaba en marcha”, sostuvo al recordar una actuación que incluyó pases sin mirar, volcadas y una energía que luego se transformaría en una marca del equipo.

Buss sintetizaba la exigencia con una frase que Johnson conserva: “No estamos en el negocio del básquet. Estamos en el negocio de la excelencia”. Para el exjugador, el brillo que caracterizó a aquella etapa no reemplazaba el trabajo interno. “Trabajábamos más que cualquiera. Éramos más disciplinados que cualquiera”, escribió.

Kareem Abdul-Jabbar fijó una regla desde el primer partido

El estreno de la temporada regular dejó otra escena determinante. Los Lakers vencieron a los Clippers en San Diego con un skyhook de Kareem Abdul-Jabbar sobre la bocina. Johnson abrazó a su compañero durante varios segundos, hasta que el pívot le puso un límite en el vestuario.

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Kareem Abdul-Jabbar aconsejó moderación al joven base tras el festejo de la primera victoria de la temporada (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Novato, no podemos estar tan arriba después del primer partido. Faltan 81”, le dijo Abdul-Jabbar, según el ensayo. Johnson contestó: “Si metés un tiro así 81 veces más, voy a saltar a tus brazos 81 veces más”.

El intercambio definió la convivencia entre dos jugadores de generaciones distintas. Johnson reconoció que aquel era el equipo de Abdul-Jabbar, cuatro veces MVP y principal figura de la liga, pero buscó adaptarse a sus necesidades. Le preguntó dónde prefería recibir el balón y el pívot respondió que lo quería alto. Esa coordinación se transformó en una de las bases ofensivas de Los Angeles Lakers.

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La lesión de Kareem llevó a Magic al puesto de centro en la final

La campaña 1979-80 atravesó un contratiempo temprano cuando el entrenador Jack McKinney sufrió un accidente en bicicleta después de 13 partidos. Paul Westhead asumió la conducción, con Pat Riley como uno de sus asistentes, y el conjunto terminó la fase regular con 60 victorias.

En los playoffs, los Lakers superaron a Phoenix y Seattle antes de enfrentar a Philadelphia 76ers en las Finales. La serie llegó 2-2 al quinto encuentro, cuando Abdul-Jabbar se lesionó un tobillo. Regresó al partido y anotó 14 puntos en el último cuarto para el 108-103, pero no pudo viajar a Filadelfia para el sexto juego.

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Johnson relató que decidió ocupar el asiento 1A del avión, reservado habitualmente para el capitán del equipo, y que repetía a cada compañero una frase para levantar el ánimo: “No teman, Magic está aquí”.

Johnson animó a sus compañeros antes del encuentro decisivo con la frase "No teman, Magic está aquí" (AP)

Luego le propuso a Westhead jugar como centro. El entrenador aceptó y el novato terminó el sexto partido con 42 puntos en la victoria 123-107, mientras Jamaal Wilkes aportó 37 y Jim Chones sumó 11 puntos y 10 rebotes. Así, los Lakers cerraron la serie y obtuvieron el campeonato.

Pat Riley y Phil Jackson prolongaron una cultura de exigencia

Johnson vinculó aquel primer título con el ciclo posterior que consolidó el Showtime. Destacó la mirada de Jerry West como gerente general y el método de Riley cuando asumió como entrenador principal. “La excelencia no es ocasional, es un hábito”, fue el mensaje que, según el exbase, sostuvo las prácticas exigentes y las sesiones de video del equipo.

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También ubicó la llegada de Phil Jackson en 1999 como una continuación de esos principios. Bajo su dirección, los Lakers consiguieron cinco campeonatos más, con Shaquille O’Neal y Kobe Bryant como figuras de una nueva etapa.

El exjugador sostuvo que la tradición de la franquicia explica la llegada de estrellas de distintas épocas, entre ellas Wilt Chamberlain, Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Bryant, LeBron James y Luka Dončić. “El Showtime no era solo un apodo; era una filosofía”, afirmó Johnson.